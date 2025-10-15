¿Otra vez estreñimiento? Come 2 porciones de esta fruta a diario

La nueva guía fue elaborada por un panel multidisciplinario de expertos, que incluyó dietistas, un nutricionista, un gastroenterólogo, un fisiólogo intestinal y un médico de cabecera, detalla el King's College de Londres.

Los expertos del King's College de Londres revisaron más de 75 ensayos clínicos y definieron 59 recomendaciones para combatir el estreñimiento.

La Dra. Yvonne Jeanes, jefa de Investigación e Impacto de la Asociación Dietética Británica (BDA), afirma: “Estas pautas son un excelente recurso para dietistas y profesionales de la salud en general; respaldan un enfoque más centrado en la dieta y basado en la evidencia para el tratamiento del estreñimiento crónico”.

¿Cómo consumir kiwi para el estreñimiento?

El kiwi ha sido considerado por mucho tiempo como una ayuda natural contra el estreñimiento, especialmente, por su alto contenido de fibra.

La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces, las ablanda y facilita su paso por el intestino.

El kiwi "aumenta el contenido de agua en el intestino, lo que puede ablandar las heces", dijo a la BBC, la Dra. Eirini Dimidi, autora principal y profesora de Ciencias de la Nutrición en el King's College de Londres.

La experta recomendó comer dos o tres kiwis a lo largo del día para combatir el estreñimiento.

Pero, ¿Comer kiwi con piel o sin piel? "Incluso sin piel, es bueno y contiene fibra", aseguró la experta. Aunque, también dijo que no hay problema en conservar la piel.

Según la nueva guía, el estreñimiento crónico también podría aliviarse con pan de centeno, agua con alto contenido mineral, suplementos de óxido de magnesio, y más.

Además, se advierte sobre recomendaciones obsoletas, o con poca evidencia sólida, como las dietas ricas en fibra genéricas o suplementos de sen (un tipo de laxante).

Las directrices fueron publicadas en el Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Beneficios del kiwi

A propósito del kiwi, aquí hay otros beneficios para aprovechar de una de las frutas más saludables del mundo:

Mejora el tránsito intestinal

Fortalece el sistema inmunitario

Contribuye a los procesos de cicatrización de la piel

Ayuda a mantener huesos fuertes

Ayuda a dormir mejor

Favorece la recuperación muscular

Mejora la salud cardiovascular

Ayuda a controlar la glucosa

