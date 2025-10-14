Esta actividad fácil reduce el estrés tanto como la meditación

"Lo que descubrimos es que incluso unos pocos minutos de ver contenido que haga que las personas se sientan esperanzadas pueden reducir ese estrés. Es un descanso corto, simple e incluso agradable, y puede marcar una diferencia significativa para ayudar a las personas a sentirse más optimistas y capaces de manejar lo que tienen por delante".

Solución sencilla contra el estrés

Los investigadores realizaron un experimento que duró 4 semanas, en el que participaron más de 1000 adultos estadounidenses y se llevó a cabo entre Acción de Gracias y Navidad, épocas en las que generalmente las personas están más estresadas de lo habitual.

Al principio, los participantes completaron un cuestionario para evaluar sus niveles iniciales de estrés. Luego fueron divididos en cinco grupos, cada uno con una actividad:

Ver un video inspirador

Ver un segmento de comedia

Seguir una meditación guiada

Revisar su teléfono

Sin instrucción específica sobre uso de medios

Cada actividad tenía una duración de aproximadamente 5 minutos. Debían hacerla a diario por 5 días.

Luego, los participantes contestaron preguntas sobre cómo se sentían emocionalmente en ese momento, se les hizo seguimiento y sus niveles de estrés también fueron evaluados.

Los investigadores encontraron que, quienes vieron los videos inspiradores o siguieron las meditaciones guiadas informaron sentirse significativamente más esperanzados durante la semana de intervención en comparación con el grupo de control.

El efecto, incluso, se mantuvo hasta 10 días después de haber finalizado la intervención.

El secreto para aliviar el estrés

El secreto parece estar en la esperanza. "Cuando las personas ven a otros superar la adversidad, como lo hicieron en nuestros inspiradores videos, puede despertar la creencia de que ellos también pueden perseverar, sobrevivir y prosperar. Esa sensación de posibilidad ayuda a contrarrestar el estrés y puede tener beneficios duraderos más allá del simple momento de verlos", explica Nabi.

Sin embargo, aunque ver videos inspiradores posiblemente pueda ayudar a reducir el estrés, el investigador ha aclarado que esto no reemplaza otras estrategias comprobadas para lidiar con el estrés.

"Más bien, es una herramienta más que podemos añadir a nuestra caja de herramientas para manejar el estrés”, agregó.

Otras estrategias que se usan para el manejo del estrés son la respiración profunda, la atención plena, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, los pasatiempos y la socialización.

Los resultados de la investigación fueron publicados por la Asociación Estadounidense de Psicología.

