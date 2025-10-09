Una nueva plataforma gratuita causa furor entre los usuarios que son amantes del streaming, las series y las películas. Netflix y otras empresas como YouTube están temblando ante la irrupción de esta alternativa que, además, es completamente gratis. ¿Cómo se llama?
REVUELO TOTAL
La nueva plataforma gratuita para ver series y películas que destrona a Netflix
Una nueva plataforma para ver series y películas está causando furor entre los usuarios. Netflix tiembla.
Hoy en día nada le gana a una buena plataforma de streaming con amplia variedad de series y películas. Mucho más si la misma es gratuita. Este es el caso de una alternativa que está causando furor y complica a Netflix y otras empresas.
Nueva plataforma gratis para ver series y películas
Esta plataforma es parte del universo de Elon Musk y se llama X TV. La misma es gratuita y por el momento seguirá siendo así. La idea es comenzar a atraer usuarios con buenas producciones y crear así una nueva comunidad donde se logre destronar a Netflix, HBO, Prime Video y otras.
Con el reciente escándalo de Elon Musk con Netflix, donde se desuscribió de la misma por denunciar que tiene mucho contenido 'woke', el empresario emigró muchísimos usuarios hacia su propia plataforma. La misma tiene muchísimos contenidos.
Si bien la plataforma de Elon Musk actualmente circula en versión beta, hay muchos que pueden descargarla para comenzar a probar cómo funciona y si realmente vale la pena. La idea del empresario es llevarla al siguiente nivel dentro de poco tiempo.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie con solo 6 capítulos que todos recomiendan y es furor
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo
Dónde ver series y películas gratis: la plataforma que le ganó a Magis TV
Cómo obtener la VTV gratis y con descuentos: dónde hacer el trámite