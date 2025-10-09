Cómo obtener la VTV gratis y con descuentos: dónde hacer el trámite

Si pasamos a CABA, es necesario saber que jubilados y pensionados tienen bonificado el 100% del trámite. También las personas con discapacidad que sean titulares de un vehículo o también sus allegados como padres, tutores, cónyuges y demás. En este sentido habrá que ingresar al sitio web de la VTV para poder tramitar la exención.

--------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa muy barata que arrasa como ningún otro

Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral

Furor por este outlet de Buenos Aires que vende ropa de marca desde $7000

Furor por los descuentos en nafta para octubre: hasta 30% de reintegro