La Verificación Técnica Vehícular o VTV se realiza todos los años o cada cierto tiempo según el vehículo que tengas y otros requisitos. Hay quienes pueden acceder a este trámite totalmente gratis o incluso con descuentos. No pierdas la oportunidad de mantener al día tu auto en Buenos Aires y CABA.
OPORTUNIDAD
Cómo obtener la VTV gratis y con descuentos: dónde hacer el trámite
La VTV es una obligación para todos aquellos que tengan auto, pero hay un grupo que puede tramitarla gratis o con descuentos.
Los autos necesitan ser verificados constantemente para evitar accidentes y mantener todo en regla. Para aquellos que deben hacer la VTV anualmente resulta un presupuesto adicional que sin duda golpea al bolsillo. Enterate si podés hacer el tramite con descuento o totalmente gratis.
VTV gratis: cómo hacer el trámite
Hay ciertas bonificaciones tanto en Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires para realizar la VTV con descuentos. Hoy en día en CABA el costo para el trámite es de $63.453. En provincia es más caro, ya que cobran $79.640 en la actualidad.
Los jubilados y pensionados en provincia pueden acceder a un 50% de descuento si cobran hasta dos haberes mínimos jubilatorios. Esto va para aquellos que sean titulares del vehículo y si se presentan antes del vencimiento del trámite.
También acceden a este descuento aquellos que realicen la VTV de vehículos con una antigüedad de 20 años o más. En el caso de los vehículos que lleven a personas con alguna discapacidad y esté comprobado con un carnet, tendrán la VTV totalmente gratis.
Si pasamos a CABA, es necesario saber que jubilados y pensionados tienen bonificado el 100% del trámite. También las personas con discapacidad que sean titulares de un vehículo o también sus allegados como padres, tutores, cónyuges y demás. En este sentido habrá que ingresar al sitio web de la VTV para poder tramitar la exención.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa muy barata que arrasa como ningún otro
Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral
Furor por este outlet de Buenos Aires que vende ropa de marca desde $7000
Furor por los descuentos en nafta para octubre: hasta 30% de reintegro