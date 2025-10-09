urgente24
OCIO miniserie > Netflix > series

MUY BUENA

La miniserie con solo 6 capítulos que todos recomiendan y es furor

Netflix tiene una miniserie muy buena con solo 6 episodios. Una joya que seguramente no conocés y que todos están aclamando.

09 de octubre de 2025 - 10:56
Una miniserie adictiva de Netflix.

Una miniserie adictiva de Netflix.

Netflix volvió a arrasar en el mundo de las plataformas de streaming con una miniserie muy buena que dejó a todos como locos. Se trata de una producción cautivante, que te deja inmóvil delante de la pantalla y que muchos recomiendan fielmente.

Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas que sin duda son joyas. Esta vez traemos una recomendación muy buena de una miniserie corta que se puede ver en un día o fin de semana, ideal para este finde largo de descanso.

image
La miniserie de Netflix que todos est&aacute;n aclamando.

La miniserie de Netflix que todos están aclamando.

La miniserie de Netflix que arrasa entre todas

La miniserie en cuestión se llama Kitz y es alemana. La misma es de género policial, con tintes de intriga y drama. Este tipo de series es muy aclamada por los usuarios de Netflix y siempre tienen un gran alcance cuando se estrenan en la plataforma.

Seguir leyendo

En este thriller juvenil pasa de todo y es una clásica miniserie donde el abuso de poder y la venganza toman la delantera. Vas a encontrarte con escenas fuertes, muy dramáticas y suspenso por doquier. Todo lo que le gusta a los usuarios de Netflix.

"Para vengarse de la chica a la que culpa por la muerte de su hermano, una camarera de Kitzbühel se infiltra en el glamuroso mundo de un grupo de jóvenes ricos de Munich", dice la sinopsis oficial que entrega Netflix. Muy aclamada por la crítica.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES