La miniserie con solo 6 capítulos que todos recomiendan y es furor

Netflix volvió a arrasar en el mundo de las plataformas de streaming con una miniserie muy buena que dejó a todos como locos. Se trata de una producción cautivante, que te deja inmóvil delante de la pantalla y que muchos recomiendan fielmente.
Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas que sin duda son joyas. Esta vez traemos una recomendación muy buena de una miniserie corta que se puede ver en un día o fin de semana, ideal para este finde largo de descanso.
La miniserie de Netflix que arrasa entre todas
La miniserie en cuestión se llama Kitz y es alemana. La misma es de género policial, con tintes de intriga y drama. Este tipo de series es muy aclamada por los usuarios de Netflix y siempre tienen un gran alcance cuando se estrenan en la plataforma.
En este thriller juvenil pasa de todo y es una clásica miniserie donde el abuso de poder y la venganza toman la delantera. Vas a encontrarte con escenas fuertes, muy dramáticas y suspenso por doquier. Todo lo que le gusta a los usuarios de Netflix.
"Para vengarse de la chica a la que culpa por la muerte de su hermano, una camarera de Kitzbühel se infiltra en el glamuroso mundo de un grupo de jóvenes ricos de Munich", dice la sinopsis oficial que entrega Netflix. Muy aclamada por la crítica.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo
Dónde ver series y películas gratis: la plataforma que le ganó a Magis TV
La adictiva miniserie de Netflix que tenés que ver cuanto antes
La miniserie de apenas 10 episodios que todos aclaman en Netflix