Las 1.000 interpretaciones del 26-O y la lectura equivocada que podría hacer Milei

En 2013 la provincia de Buenos Aires fue otra vez escenario de la principal pelea cuando Sergio Massa desafió al kirchnerismo y le ganó. Fue otro resultado de trascendencia nacional que le quitó espesor a lo que pasó en el resto del país.

Lo mismo ocurrió con la victoria del macrismo en las elecciones de medio término de 2017, que dejó a una CFK derrotada con su propio nombre en un distrito que consideraba propio. La derrota del peronismo allí mismo en 2021 también tuvo una lectura nacional.

¿Por qué ahora sería diferente? Sobre todo cuando la PBA fue tomado como el termómetro real del humor social a partir de la derrota resonante que LLA tuvo en manos del peronismo en las recientes elecciones locales del 07/09. 13 puntos de ventaja le sacó Fuerza Patria, un resultado que capitalizó el gobernador Axel Kicillof.

Vinculado al principal distrito electoral también estuvo la última de las crisis políticas -muchas en el último tiempo- que enfrentó el presidente Javier Milei: el escándalo que envolvió a José Luis Espert y que lo forzó a renunciar a liderar la lista de diputados nacionales por la PBA.

Por todos estos elementos, es lógico que la provincia de Buenos Aires se convierta en el foco excluyente del 26-O y que lo que ocurra ahí domine la interpretación de un comicio que se juega en cada una de los 24 distritos del país.

El Gobierno busca salir de esa encerrona e intenta que hacer una lectura que se circunscriba a la cantidad de bancas que logrará su fuerza en la elección de medio término. Lo dijo el propio Milei cuando en una entrevista con Antonio Laje en A24 aseguró que LLA estará en una situación de mayor fortaleza parlamentaria.

Habrá que ver si el pronóstico se cumple en esos términos, pero sí es cierto que LLA tendrá un bloque mucho mayor que al de ahora, incluso haciendo la peor de las elecciones. Después de todo, renueva sólo 2 bancas: las que ganaron Milei y Victoria Villarruel en 2021. El resto son de aliados.

Para darle mayor importancia al conteo de bancas, el Presidente también desdeña la sumatoria de los votos a nivel nacional que arrojará la pizarra del escrutinio oficial. Consideró "pirotecnia" esa contabilidad.

Sin embargo, en la noche del 26-O esa forma de medir el resultado electoral podría terminar beneficiando al oficialismo. Es que LLA será el único sello que estará en todos los distritos. Su principal rival, el peronismo de Fuerza Patria, estará en apenas 13, lo que le impedirá sumar bajo su ala los votos que otras expresiones peronistas consigan en otras provincias.

Así, la fuerza libertaria podría ser ese día la fuerza más votada. Otra interpretación que se abre es qué tenor tendrá ese eventual resultado. ¿Es lo mismo ganar por 40% que por 35% o menos? ¿Es igual sacarle 1 o 2 puntos de ventaja al peronismo que 5 o 10?

Un encuestador con mucha trayectoria le confía a Urgente24 sus estimaciones cuando faltan 16 días para los comicios. Ve a LLA en un rango del 35-37% y al peronismo kirchnerista en torno al 28-30%. Cabe recordar que las encuestas no lograron pronosticar la distancia que Fuerza Patria le sacó a los libertarios el 7-S.

Sobre la pelea en PBA este encuestador proyecta que el peronismo repetirá la victoria, pero por un margen más entrecho, no superior a los 7 puntos. Es la expectativa que también tiene el Gobierno, al que se le hará muy cuesta arriba la elección en el resto del país si se ensancha la ventaja peronista en la provincia de Buenos Aires. Fue lo que motivó la salida de Espert de la lista a pesar de que el Presidente lo sostuvo hasta último momento: el crecimiento de la brecha impulsada por el escándalo del vínculo del diputado con Fred Machado, el empresario al que USA reclama para juzgarlo por narcotráfico.

Con la candidatura de Patricia Bullrich y la alianza con el PRO, en cambio, LLA se proyecta como la fuerza más votada en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay una luz amarilla (y no del macrismo): según el encuestador consultado por Urgente24, su intención de voto se estancó en el 35%, que es una marca inferior a las que, en promedio, los frentes integrados por el PRO lograron en los comicios en la Capital Federal.

Ese resultado condiciona también el general. "No habrá un mapa pintado de violeta", dice el consultor, con lo que derrumba la principal interpretación que perseguía Milei: la de una convalidación a lo largo y ancho del país de su proyecto político y económico que le permita avanzar en una agenda de profundas reformas.

Según esas proyecciones, LLA perdería no sólo en la PBA, sino también en Córdoba, contra Juan Schiaretti, y Santa Fe, donde el peronismo podría dar la sorpresa.

En ese marco y aunque el Gobierno aumentará su presencia en el Congreso, su necesidad de negociación no disminuiría respecto a la actual. Al contrario, si los gobernadores consiguen imponerse con buena distancia en sus distritos, pondrán sobre la mesa esa carta frente a un oficialismo que vería mermado fuermente su apoyo social. Es que si se confirman estas tendencias, y más allá de las particularidades de cada elección, la fuerza de Milei quedaría cerca de 20 puntos debajo de lo que consiguió en el balotaje de 2023.

Y aún así Milei podría encontrar motivos para endurecer su postura y rechazar el diálogo. "Si LLA es la más votada, aunque sea con el 35% o menos, es probable que Milei lea que ganó por muchísimo, se envalentone y se pudra la conversación con los gobernadores", dice un analista político a este medio.

Milei prometió una autocrítica tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. A eso le siguió la entronización fallida de Espert, vetos de leyes sobre temas sensibles como jubilaciones y discapacidad, y más recientemente un insólito espectáculo en el Movistar Arena que fue una oda a la endogamia. No se vio ningún giro como el que insinuó en la noche del 7-S, a pesar de la brecha de 13 puntos.

Con ese antecedente, no es ilógico pensar que apenas un leve ventaja lo habilite a lanzar el "Vamos por todo" libertario.

