El rescate de Trump no es para Milei (es para un grupo de inversores)

El plan advierte, no va a salvar la economía ni a sostener políticamente a Milei. “A lo sumo, les dará tiempo a los amigos de Bessent para sacar su dinero antes de que el piso se derrumbe”, escribe.

El espejismo del peso caro

Krugman reconoce que el gobierno argentino logró bajar la inflación, pero asegura que fue a costa de mantener un peso sobrevaluado, una estrategia “tan vieja como ineficaz”. Cada vez que un país fuerza el tipo de cambio y se aferra a tasas altísimas para sostenerlo, el desenlace es el mismo: recesión, fuga de capitales y devaluación.

“El libreto es conocido. Primero, euforia. Después, desempleo y caída del crédito. Luego, fuga de capitales y finalmente el colapso del tipo de cambio”, describe. Según su diagnóstico, Argentina está atravesando ese guion paso a paso.

Desde que el Tesoro norteamericano empezó a “comprar pesos” a través del acuerdo de swap line, las tasas en pesos se dispararon. Krugman muestra que la tasa de caución overnight pasó del 80% al 160% anual, un nivel que considera “catastrófico para cualquier plan económico”.

image

“Es el mismo patrón que se vio antes del ‘miércoles negro’ de 1992 en el Reino Unido o durante la crisis cambiaria europea. Los gobiernos intentan sostener una moneda sobrevaluada subiendo las tasas hasta que la realidad los doblega”, recordó, aludiendo al episodio en el que el propio Bessent, trabajando con George Soros, apostó contra la libra esterlina y provocó su devaluación.

Riesgo para los contribuyentes estadounidenses

El economista advierte que, aunque formalmente los swaps deben devolverse en dólares, el riesgo fiscal recae sobre el Tesoro norteamericano. “Argentina deberá pagar con dólares al tipo de cambio actual, pero ¿de dónde van a salir esos dólares?”, plantea.

Krugman considera que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sí está en peligro. Y subraya la paradoja: Bessent, quien hoy diseña el rescate, fue parte de un equipo que en los 90 lucró apostando contra monedas sobrevaluadas. “Sabe perfectamente cómo termina esta historia”, sentencia.

“Magical thinking” en la Rosada y en Washington

Para el Nobel, tanto Milei como Bessent viven “atrapados en un pensamiento mágico”. El plan de estabilización, advierte, no tiene sustento macroeconómico ni apoyo social. En su análisis, Argentina está muy lejos de los dos casos exitosos que menciona: el rescate de Clinton a México y el “whatever it takes” de Mario Draghi en Europa en 2012.

En ambos casos, dice, existía un marco institucional sólido y gobiernos con capacidad técnica. “En México, el gobierno fue realista: devaluó antes de recibir el préstamo y luego aplicó políticas fiscales responsables. En Europa, las sociedades aceptaron años de austeridad para sostener el euro. Nada de eso ocurre en Argentina”, explica.

El tiro por la culata

El texto dedica un párrafo especial a la injerencia electoral de Trump. Según Krugman, al condicionar la continuidad del apoyo financiero a un triunfo de Milei, el presidente estadounidense agravó el caos financiero argentino.

“Trump, en su propio reino mágico, no entiende cuánto irrita su prepotencia fuera de su país. Al anunciar que solo habrá dólares si Milei gana, empujó a la oposición argentina a cerrar filas y desató más fuga de capitales.

El resultado es una tasa por las nubes y una probabilidad creciente de derrota oficialista", advierte.

Los únicos ganadores

Krugman concluye que el plan sólo beneficia a un grupo: los fondos que apostaron por Milei. “Pueden aprovechar la intervención del Tesoro para sacar sus dólares antes de la caída final”, dice.

“La verdadera lección argentina —escribe— es que America First en realidad significa Billionaire Buddies First.”

