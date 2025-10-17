El presidente estadounidense Donald Trump recibió este viernes (17/10/25) en la Casa Blanca a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, un día después de la conversación telefónica que mantuvo con Vladímir Putin. El líder de Kiev ha insistido con que Ucrania necesita de los misiles cruceros estadounidense Tomahawk, pero el inquilino de la Casa Blanca no está dispuesto a una escalada con Rusia.
NEGOCIACIONES
Donald Trump con Volodymyr Zelensky en Casa Blanca: "Terminar la guerra sin misiles Tomahawk"
Donald Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca tras mantener conversaciones con Putin. Ucrania presionó para la entrega de los misiles de largo alcance, pero Trump lo frenó en seco: “Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los misiles Tomahawk”
Trump afirmó que él y Zelensky “hablarán sobre los Tomahawks”, pero advirtiendo que podrían causar una escalada en una guerra que preferiría terminar. “Así que vamos a hablar sobre los Tomahawks, y preferiríamos que no los necesitaran. Preferiríamos que la guerra terminara”, declaró.
Al inicio del encuentro, un almuerzo de trabajo al estilo del de Javier Milei, Donald Trump recibió los elogios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por haber logrado el alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. El líder de Kiev le manifestó que ahora tiene más “impulso” para detener la guerra en Gaza.
Luego, Zelensky puso sobre la mesa que para Ucrania las garantías de seguridad bilaterales son “lo más importante”.
“Lo más importante para el pueblo de Ucrania, que sufre ataques diarios, es contar con garantías de seguridad realmente sólidas. La OTAN es la mejor opción, pero las armas son muy importantes. Tener aliados de nuestro lado es muy importante”, declaró Zelensky.
Cuando la prensa acreditada le consultó a Zelensky sobre las concesiones que está dispuesto a hacer (en medio de los rumores que afirman que Trump le exigirá que le entregue la cuenca del Donbás a Putin), respondió: “Primero que nada, creo que debemos sentarnos y hablar. En segundo lugar, necesitamos un alto el fuego”.
En tanto, propuso intercambiar drones ucranianos por los misiles Tomahawks estadounidenses, afirmando que Ucrania tenía miles de drones, pero ninguno de los misiles de largo alcance.
Washington no quiere entregar los misiles por temor a Rusia
Al ser consultado sobre la posibilidad de enviar los Tomahawks a Ucrania, Donald Trump afirmó que se trataba de un arma que Estados Unidos “necesita”, sepultando por el momento la expectativa de Zelensky, claramente para que Washington no entre en una escalada directa con Rusia.
Es que a principios de este mes, el presidente ruso Vladímir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos.
En el foro Valdái de Sochi, Putin alertó que el envío de estos proyectiles aumentaría la tensión con Washington, al mismo tiempo que aseguró que Moscú respondería de forma “muy convincente” ante cualquier amenaza.
Putin calificó este armamento como “poderoso”, y subrayó que, aunque “ya no es tan moderno”, representaba una amenaza real. “¿Los Tomahawk pueden causarnos daños? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea”, aseguró, advirtiendo que la decisión de entregar dichos misiles socavarías las relaciones entre Moscú y Washington, donde “se perfiló la luz al final del túnel” .
Además, dijo que resulta “imposible utilizar los Tomahawk sin la participación directa de militares estadounidenses”.
Trump sobre Ucrania: "Ha soportado mucho"
El presidente estadounidense Donald Trump inició el almuerzo de trabajo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegurando que es un líder "muy fuerte" y que ha "soportado mucho".
“Es un honor estar con un líder muy fuerte, un hombre que ha pasado por mucho, a quien he llegado a conocer muy bien, y nos hemos llevado muy bien”, declaró Trump al comenzar el almuerzo. Luego, habló sobre la conversación telefónica que mantuvo con Vladímir Putin, el mandatario ruso.
“Ayer tuvimos una llamada importante, como saben, con el presidente Putin, y hablaremos de ella”, continuó.
Trump elogió a Zelensky, afirmando que había “soportado mucho” durante la guerra en Ucrania.
