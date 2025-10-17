Donald Trump con Volodymyr Zelensky en Casa Blanca: "Terminar la guerra sin misiles Tomahawk"

Luego, Zelensky puso sobre la mesa que para Ucrania las garantías de seguridad bilaterales son “lo más importante”.

“Lo más importante para el pueblo de Ucrania, que sufre ataques diarios, es contar con garantías de seguridad realmente sólidas. La OTAN es la mejor opción, pero las armas son muy importantes. Tener aliados de nuestro lado es muy importante”, declaró Zelensky.

Cuando la prensa acreditada le consultó a Zelensky sobre las concesiones que está dispuesto a hacer (en medio de los rumores que afirman que Trump le exigirá que le entregue la cuenca del Donbás a Putin), respondió: “Primero que nada, creo que debemos sentarnos y hablar. En segundo lugar, necesitamos un alto el fuego”.

En tanto, propuso intercambiar drones ucranianos por los misiles Tomahawks estadounidenses, afirmando que Ucrania tenía miles de drones, pero ninguno de los misiles de largo alcance.

Ucrania tiene miles de nuestros drones de producción, pero nosotros no tenemos Tomahawks. Por eso necesitamos Tomahawks. Ellos (EE. UU.) pueden tener nuestros miles de drones; ahí es donde podemos colaborar

Washington no quiere entregar los misiles por temor a Rusia

Al ser consultado sobre la posibilidad de enviar los Tomahawks a Ucrania, Donald Trump afirmó que se trataba de un arma que Estados Unidos “necesita”, sepultando por el momento la expectativa de Zelensky, claramente para que Washington no entre en una escalada directa con Rusia.

Ojalá no los necesiten, ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks (TRUMP)

Es que a principios de este mes, el presidente ruso Vladímir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos.

En el foro Valdái de Sochi, Putin alertó que el envío de estos proyectiles aumentaría la tensión con Washington, al mismo tiempo que aseguró que Moscú respondería de forma “muy convincente” ante cualquier amenaza.

Putin calificó este armamento como “poderoso”, y subrayó que, aunque “ya no es tan moderno”, representaba una amenaza real. “¿Los Tomahawk pueden causarnos daños? Pueden. Pero nosotros desarrollaremos nuestros sistemas de defensa antiaérea”, aseguró, advirtiendo que la decisión de entregar dichos misiles socavarías las relaciones entre Moscú y Washington, donde “se perfiló la luz al final del túnel” .

Además, dijo que resulta “imposible utilizar los Tomahawk sin la participación directa de militares estadounidenses”.

Trump sobre Ucrania: "Ha soportado mucho"

El presidente estadounidense Donald Trump inició el almuerzo de trabajo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegurando que es un líder "muy fuerte" y que ha "soportado mucho".

“Es un honor estar con un líder muy fuerte, un hombre que ha pasado por mucho, a quien he llegado a conocer muy bien, y nos hemos llevado muy bien”, declaró Trump al comenzar el almuerzo. Luego, habló sobre la conversación telefónica que mantuvo con Vladímir Putin, el mandatario ruso.

“Ayer tuvimos una llamada importante, como saben, con el presidente Putin, y hablaremos de ella”, continuó.

Trump elogió a Zelensky, afirmando que había “soportado mucho” durante la guerra en Ucrania.

