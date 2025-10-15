Esta miniserie se convirtió en una de las más aclamadas por los usuarios. Netflix lo volvió a hacer y presentó un formato corto pero muy intenso donde no te vas a querer perder ningún detalle. Es de las más vistas de la plataforma y muchos la recomiendan.
DE LAS MÁS ACLAMADAS
La miniserie de 4 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Una miniserie de Netflix se convirtió en todo un éxito con apenas 4 episodios. Una producción que te va a mantener pegado en el asiento.
Dicha serie tiene un trasfondo bastante dramático, con lo cual te atrapa desde el primer instante. Una producción que no fue estrenada este año pero que aun así se llevó todos los aplausos y las visualizaciones de los usuarios de Netflix. Sin duda es muy buena.
La miniserie de pocos capítulos que todos están mirando
Una madre perfecta es el nombre de esta serie francesa que podés ver en Netflix. La misma cuenta con actuaciones muy importantes, además de una trama que va siguiendo a una mujer que lo hace todo por su hija. Incluso aquello que jamás se imaginaba.
“Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden", dice la sinopsis oficial que entrega Netflix sobre esta miniserie tan aclamada.
En el afán de querer proteger y defender a su hija a toda costa, esta madre de entera de una cruda verdad y los secretos salen a la luz. Es muy intensa y con pocos capítulos, una fórmula que no falla nunca para la plataforma que sigue sumando títulos muy exitosos.
————————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 8 episodios que vas a terminar en una tarde
La miniserie de solo 5 capítulos que arrasa como nunca en Netflix
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
La película de 1 hora y 30 basada en un caso real que provoca escalofríos