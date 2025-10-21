Antonio Serpa, periodista de recorrido en TyC Sports y Diario Olé, entre otros, dio detalles sobre el acuerdo entre la cadena de restaurantes Hard Rock y el Club Atlético Boca Juniors. En el programa de streaming Decime qué se Siente, transmitido por el canal Love/ST, el escritor le apuntó con dureza a Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize.
Escandalosa denuncia contra Juan Román Riquelme por el acuerdo con el Hard Rock
En junio de este año, la institución con sede en Brandsen 805 celebró el convenio con el conglomerado empresarial que opera en más de 70 países en Miami. La alianza fue presentada en vísperas del debut del cuadro de La Ribera en el Mundial de Clubes ante Benfica, el pasado 16/6.
A diez metros de las mesas del casino, el presidente de Boca acompañado de los representantes del Hard Rock oficializó el contrato para ubicar un café en La Bombonera. La fecha establecida para el arribo de la marca sería para 2026.
"La verdad es que es un momento muy lindo poder estar en su país y que nos reciban de está manera. Es un día muy importante para este club que van a poder disfrutar un Hard Rock en La Bombonera es maravilloso. Estamos agradecidos de que confíen en nosotros", declaró el mandatario del elenco que viste de azul y oro, en aquel entonces.
Olé reveló, meses atrás, que el famoso café estará ubicado a pocos metros del césped, lo que le permitirá a los hinchas disfrutar del partido mientras disfrutan de un snack o algo para beber.
La tremenda denuncia de Antonio Serpa contra Riquelme por el contrato del Hard Rock
Este lunes (20/10), en el programa de streaming Decime qué se Siente, transmitido por el canal Love/ST, la mesa comandada por Sergio Oviedo debatió de diversos temas, luego de un fin de semana amargo para Boca por la caída como local 1-2 ante Belgrano de Córdoba.
Hacia el final de la transmisión, Serpa tomó la palabra y realizó un duro editorial -de los que nos tiene acostumbrados- contra el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, por el acuerdo con Hard Rock.
"La inversión la hace Boca. Boca tiene que encargarse de la parte edilicia. Tiene que hacer toda la parte eléctrica, los baños, todo el acondicionamiento del lugar lo tiene que hacer Boca. Después ellos ponen la cartelería, la decoración...", comenzó detallando.
Y amplió: "El contrato dice que tiene que dar un 7% de las ventas netas de gastronomía, indumentaria por el costado, ni la ves. Indumentaria cero. Con el uso de la marca Boca, Bombonera". A continuación, el periodista le apuntó a JRR con severidad por el poco dinero que ganaría el club por la alianza con la empresa rockera:
Y lo comparó con el restaurante insignia de la vereda de enfrente: "¿Sabés cuánto puso Banda para estar en River? Puso un millón ochocientos mil dólares. A Boca no le dan un centavo de entrada y tiene que pagar la obra. Van a estar cinco años de contrato para recuperar la guita que pone la obra. Vos no sabés el quilombo que hay adentro de Boca con esto".
"Incluso los oficialistas se quieren despegar, porque el tipo que no se despega de este quilombo, es cómplice de esto que es una estafa. Porque a algún lado va la guita. ¿Ustedes saben por qué está presa Cristina Kirchner? Acá la guita a un lado va. El Hard Rock le puso la guita a alguien para que hagan este contrato que es absolutamente leonino. Boca no tiene un carajo para ganar. La concesionaria que tiene hoy la confitería de Boca paga 20% más que el Hard Rock", culminó en su descargo.
Golazo24 maneja la información de que el pacto con Hard Rock incluye a su vez un palco VIP en el campo de juego de La Bombonera con 15 localidades.
"Mañana tendremos la reunión en el Club. A primera vista es una barbaridad", le reveló un dirigente opositor a este medio.
El próximo 29 de octubre, Boca Juniors se someterá a una Asamblea de Representantes en donde se tratará el tema del Hard Rock y el balance del club, según le comentaron a Golazo24.
