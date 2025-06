La polémica frase de Adrián Ventura sobre Juan Román Riquelme (y CFK)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gonromiau/status/1932795001831866868&partner=&hide_thread=false Los medios siguen intentando urgir el golpe de estado en BOCA desde lo discursivo,creando sentido en su audiencia las 24 hs del día los 7 días de la semana en todos los canales.

— Gonromiau (@gonromiau) June 11, 2025

El punching ball llamado Juan Román Riquelme

El presidente de Boca Juniors es, hoy por hoy, el saco de boxeo, el punching ball, el chivo expiatorio o como gusten llamarle.

Da la sensación de que se perdió muchísimo respeto por la figura del ídolo, más que nada, en el Xeneize, ya que durante los dos últimos partidos en los que los de La Ribera hicieron de local, el actual presidente sufrió los insultos del público.

Aún así; la frase de Ventura, sea o no un chiste, atenta contra la institucionalidad del Club Atlético Boca Juniors. De momento no se ha expedido ninguna figura de Brandsen 805, pero no se descarta que se tomen cartas en el asunto.

image.png Walter Kreiger y Sebastián Rodríguez, los abogados de Boca.

