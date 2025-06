"Hablás mucho": Qué se dijeron Lionel Messi y James Rodríguez y Otamendi Vs Richard Ríos

En paralelo, alegó que la terna arbitral de la final influyó en el resultado final: “El árbitro influyó mucho y no nos cobró uno o dos penales. No digo que no se merecían ganar, pero las cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó”.

La tremenda chicana de Nicolás Otamendi a Richard Ríos

Una vez concluido el encuentro en el Monumental, los jugadores se encontraron en la mitad de la cancha, donde el zaguero albiceleste criticó la vestimenta del centrocampista cafetero con presente en el Palmeiras de Brasil. “Sacate la vinchita, bobo”, soltó.

HABLASMUCHOQUESEDIJERONLIONELMESSIJAMESRODRIGUEZYOTAMENDIVSRICHARDRIOSFOTO2.jpg Lionel Messi se cruzó con James Rodríguez y Nicolás Otamendi chicaneó a Richard Ríos en el partido que Argentina empató 1-1 con Colombia. (Foto: Captura de TV)

Sin embargo, Ríos no se quedó atrás y no tardó en responderle al ex Vélez criticando su edad (37 años). “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, exclamó.

No obstante, el cruce de palabras no pasó a mayores y el encendido momento se calmó, tanto que el volante terminó intercambiando la camiseta con el capitán de la “Albiceleste”, Lionel Messi.

Con diez jugadores, Argentina igualó ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina empató en la noche de este último martes 10/06 como local 1 a 1 frente a Colombia, cuando ya jugaba con diez futbolistas, en un partido disputado en el estadio Monumental, correspondiente a la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Luis Díaz, a los 24’ de la etapa inicial, abrió la cuenta para el conjunto “Cafetero”, mientras que el mediocampista Thiago Almada, a los 36’ del complemento, igualó para el elenco Albiceleste.

La Selección Argentina terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández, a los 25’ del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Lionel Scaloni, con el liderato y la clasificación al Mundial 2026 ya asegurados, consiguió cuatro puntos de seis posibles en esta doble fecha FIFA, luego de vencer el pasado jueves a Chile por la mínima diferencia.

El astro argentino Lionel Messi regresó a los titulares tras no poder decir presente en la pasada jornada de Eliminatorias Sudamericanas por lesión y, con un buen desempeño, se fue reemplazado a los 33’ de la segunda mitad por Exequiel Palacios.

Por su parte, Colombia desaprovechó una gran oportunidad de sumar de a tres y quedar a un paso de asegurar su plaza en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed - Argentina 1 - 1 Colombia | Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 | Fecha 16

Más notas de Golazo24

En TyC Sports no están muy contentos por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Leandro Paredes y el graph de ESPN que ilusiona a todo Boca Juniors

En River Plate nadie entiende lo que quiso hacer Kevin Castaño

Críticas despiadadas en Chile: "Vergüenza histórica", "humillación" y "fracaso"

Nahuel Barrios quedó libre: No habría pruebas para imputarlo como autor del delito

Cuánto dinero tiene pensado gastar River Plate en el mercado de pases