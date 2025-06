Lionel Messi: A días del Mundial de Clubes, sigue la polémica sobre las tarjetas que firmó / no firmó

El medio The Athletic expuso por primera vez este problema en marzo, y desde entonces la preocupación ha ido en aumento. Al menos cinco colecciones recientes de Topps con firmas de Messi no han pasado la evaluación de PSA, que decidió no clasificarlas. Esta situación abarca tarjetas de altísimo valor, que pueden oscilar entre los 4.000 y los 100.000 dólares, dependiendo de factores como la rareza y el diseño. Documentación de coleccionistas afectados confirma los rechazos de autenticación.