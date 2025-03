James Rodríguez sigue llorando por la Copa América

"No ganamos la final por factores externos. El árbitro yo creo que influyó mucho. Favoreció a Argentina. No nos ha pitado penales, uno o dos, para mí uno claro. Eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra". Así arrancó de picante el jugador que supo pasar por Banfield.

Luego siguió:

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, queríamos el título, la puntada final, estuvimos cerca, pero por cosas externas no fuimos campeones. No quiero decir que Argentina ha ganado por esto o lo otro. Llegamos en un buen momento a ese partido".

Pero James Rodríguez no paró ahí, redobló la apuesta con las siguientes declaraciones:

"Lo más raro es que de todos los partidos han salido los audios del VAR y de la final no, eso es lo que digo, raro, curioso, por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro. No sé si la Copa estaba armada para Argentina. A mi entender, Colombia hace una muy buena final. Nos marcan el gol faltando tres minutos para ir a penales...".

"Es verdad que nosotros nos fuimos por un lado en que estaban Brasil y Uruguay, ellos se fueron por el lado que los rivales no eran tan fuertes como la zona nuestra, jugaban en ciudades sin trayectos largos, Colombia fue la que más kilómetros hizo. Ellos han ganado todo, no digo que no sean una selección que no se merecía ganar. Si fueron campeones es porque se merecían ganar, pero la única verdad es que las cosas influyeron. Y esas cosas nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es...".

De esa forma James Rodríguez terminó con su catarata de críticas contra el seleccionado argentino, pero se olvidó de mencionar que Colombia fue anulado por Argentina, que él y sus compañeros no estuvieron a la altura de la final, y que en frente estaba el Campeón del Mundo. Una falta de respeto total.

