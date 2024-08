James Rodríguez: Criticado en Sao Paulo y ¿acercamiento a China Suárez?

Diego Lugano y Lucas Moura vs James Rodríguez

Diego Lugano dio su punto de vista acerca del paso de James por Sao Paulo. El defensor tuvo dos etapas en el Tricolor (2003 - 2006 y 2016 - 2017) y por ende es una voz autorizada. En Radio Sport 890 de Uruguay, el ex capitán de la Selección de Uruguay dijo: “No me enojé porque se fue. Tuvo un pasaje donde en realidad no estuvo en el club; firmó contrato y aparecía físicamente, pero de alma y espíritu no estuvo nunca”.