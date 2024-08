Pablo Carrozza va en serio contra la "Subcorrupción que lincha"

A continuación, el relato de Carrozza en primera persona:

"En las próximas horas pediré el derecho de admisión para la SCH de River, Emanuel Arroyo, y todo el Movimiento Peronista Riverplatense. Veinte contra uno, somos todos guapos. Así no es la gente de River. Así es la subcorrupción del hincha. Por eso no los quiere nadie.

Gracias a la gente de La Gran Taberna, resto ubicado justo detrás del Congreso de la Nación, que me dejó ingresar a su local, mientras los cobardes encapuchados insultaban de afuera. Me trataban de cagón y eran 20 contra 1. Con razón Gallardo no los puede ni ver.

Me esperaron 3 horas en el Congreso y me vinieron a increpar entre 20, pero después viajan a ver a River al exterior y se hacen caca encima. Son boludos jugando a ser barras. Con la diferencia de que no están dispuestos a pagar el costo. Roban celulares y hacen mosaicos".

image.png Restaurante La Gran Taberna, el lugar en donde se resguardó Pablo Carrozza de los malhechores. (Foto: Google Maps).

El escándalo en Fénix

Pablo Carrozza no sólo denunció a los miembros de la Subcomisión del Hincha de River que lo habrían agredido, sino también al plantel de Club Atlético Fénix, club que se habría dejado perder en la Reserva para cobrar premios económicos por apuestas deportivas.

"Acabo de denunciar a todo el plantel de Fénix en la Justicia", escribió el reportero junto a una publicación de 'TNDeportivo', en una Instagram Storie.

