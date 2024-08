La furia de Luciana Rubinska por el falso Pelado Trebucq

"La conductora de C5N se enviaba fotos al rojo vivo con el Presidente. Fuertes rumores de un amorío entre el presidente Alberto Fernández y la periodista del medio oficialista C5N, Luciana Rubinska, los cuales salieron desde Nova. Ahora bien, la primicia torna en que la comunicadora quedó resentida porque el jefe de Estado se portó mal. Vale recalcar que Rubinska le enviaba fotos desnuda al Presidente, ya que este le habría prometido “un puestito” en el Estado (fuentes anónimas afirmaron a este medio que era una dirección en TV Pública o agencia Télam). Asimismo, también habría llegado a tener relaciones sexuales con el mismo. (...)"

luciana nova.png

Incomprobable, obvio. Aún se recuerda cuando Francisco de Narváez ingresó a la oficina de Nova y le pegó un puñetazo a quien se había metido con su mujer. No es lo que podía hacer Rubinska ante la infamia.

2024

La novedad la viralizó en 2024 otro internauta libertario desde la cuenta 'Agarrá la pala'. (En verdad, es el título de un libro de 2021 sobre cómo funcionan los 'influencers' en YouTube, que redactaron la historiadora Agostina Gentili y el director audiovisual Teodoro Ciampagna).

Muchos adjudican la cuenta a Franco Antúnez, alias Fran Fijap. En cualquier caso él reposteó un fragmento del programa 'La Misa' que dirige otro influencer cercano a Milei, apodado 'el Gordo Dan' (el médico Daniel Parisini), con sus panelistas: Pablo, Tonio, Ruso y Piro en el canal de streaming Carajo.

"A Úrsula Vargués, Flor Peña, Tamara Pettinato y Luciana Rubinska les decían aceitunas... Porque LAS RECOGÍAN EN OLIVOS".

Embed | "A Úrsula Vargués, Flor Peña, Tamara Pettinato y Luciana Rubinska les decían aceitunas... Porque LAS RECOGÍAN EN OLIVOS"



JAJAJAJAJAJAJASJAJ NO SE ENTENDIÓ GORDOS EL AUDIO DE LA MISA pic.twitter.com/xGfL4DialZ — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 13, 2024

La respuesta

En 'A la Barbarossa' (Telefé), en calidad de panelista, la cronista, indignada, deportiva realizó su descargo:

## “Me empezaron a llegar comentarios en los últimos días, algunos a mi Instagram, otros de mis amigos... Se hablaba de un vínculo con Alberto Fernández. Desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Es verdaderamente chocante escuchar su relato”.

##" No le quise dar protagonismo a esto. Se armó una novela totalmente falsa, aberrante, con un grado de animosidad y búsqueda de daño. Como no quise darle entidad, no salí a responder. No tengo nada que aclarar. Ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, quieren manchar a todas las mujeres. Y algunos periodistas salieron a comprar fake news contra mí sin ningún tipo de prueba, generando una injuria. Me preocupa que colegas por los que tenía respeto den a entender cosas sin chequeos, sin escribirme o preguntarme. No hay manera de que uno se resguarde de la cloaca que es Twitter. Pero no me lo esperaba de ciertos periodistas."

## “Yo tuve una relación profesional con él como tuvieron otros periodistas. Teníamos contacto directo. Le he preguntado sobre la cuarentena, sobre Vicentin, en fin. Era una fuente más. Lo que pasa es que cuando una mujer periodista consigue una información relevante o entrevista importante, infieren que es porque el entrevistado le tiene cariño. Yo tengo 25 años de trayectoria”.

Cuando una mujer periodista tiene una información o logra una entrevista relevante es 'Ah, porque te quiere... jaja, ah, porque tenés algo... jaja...'. En cambio cuando un periodista varón hace una buena cobertura, es un excelente periodista. Cuando una mujer periodista tiene una información o logra una entrevista relevante es 'Ah, porque te quiere... jaja, ah, porque tenés algo... jaja...'. En cambio cuando un periodista varón hace una buena cobertura, es un excelente periodista.

##" Cuando Alberto Fernández vino a Sobredosis de TV (C5N), que yo hacía con Robertito (Funes Ugarte), como vinieron un montón de entrevistados, nadie dijo 'Alberto Fernández tiene algo con Robertito'".

##" ¿Qué hicieron? Un medio al que no voy a nombrar para no darle entidad, armó toda una telenovela, totalmente falsa y aberrante. Para no darle entidad a ese medio marginal, yo no salí a responderle en Twitter. Y ahora, que aparece el video de Tamara Pettinato, resurgen todas las mujeres a las que quieren manchar".

##" Me lastiman los periodistas que no van a las fuentes y que dan a entender algo sobre una fake news".

River Plate

Rubinska tiene relación con la formación de los periodistas deportivos. Licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en su momento aceptó el ofrecimiento de Rodolfo D'Onofrio y fue la directora de la carrera de Periodismo con Orientación en Deportes del Centro de Estudios Terciarios River Plate.

En abril de 2024, Rubinska abandonó C5N, donde conducía un segmento de actualidad ('Turno Mañana'), para enfocarse en el deporte ('F360' por ESPN).

“Gracias, por tanto, C5N, se terminó una etapa muy linda de mi vida profesional “Pasaron 3 mundiales. Tuve 2 hijos. Hice móviles, columnas y conduje varios programas”.

Pero todavía no le permiten dejar atrás el pasado.

