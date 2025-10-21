"Yategate": La Justicia vuelve a investigar la fortuna de Insaurralde tras el escándalo del yate en Marbella

Los bienes de Insaurralde bajo la lupa

Según el expediente, el exintendente acumuló propiedades en barrios cerrados, autos de alta gama, cuentas bancarias y decenas de viajes al exterior durante su paso por la gestión pública.

Los fiscales sostienen que entre 2011 y 2021 registró movimientos por más de ocho millones de pesos y 75 salidas del país, de las cuales solo una fue oficial.

Además, es dueño de dos lotes en Fincas de San Vicente, donde construyó una casa de más de 800 metros cuadrados con pileta, y posee otra vivienda en Lomas de Zamora.

“Si se compara su patrimonio con los ingresos declarados como funcionario, no hay forma de justificar semejante nivel de gastos”, remarcaron en la acusación.

La defensa y los vínculos con Sofía Clerici y Jésica Cirio

Insaurralde intentó justificar su patrimonio argumentando que parte de su nivel de vida se debía a los ingresos de su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, quien según su versión le habría donado 200 mil dólares.

Tanto Cirio como Sofía Clerici fueron investigadas, aunque finalmente no resultaron imputadas. En la casa de Clerici se hallaron 600 mil euros no declarados ante la AFIP, dinero que ella dijo haber ganado como “acompañante”, una categoría que no existe dentro de la actividad económica formal.

Los fiscales también apuntan contra Carolina Álvarez (otra ex pareja del dirigente), dos de sus hijos, su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadío, acusado de haber sido su presunto testaferro.

Una trama con derivaciones políticas y empresariales

Durante los allanamientos, los investigadores detectaron vínculos entre Insaurralde y empresarios ligados a otros casos de corrupción. Uno de los inmuebles de Puerto Madero en el que vivió junto a Cirio figuraba a nombre de Andrés Galera, condenado por ser testaferro del exsecretario de Obras Públicas José López.

La causa quedó frenada durante meses por una pelea judicial sobre qué cuerpo debía realizar el peritaje. Finalmente, la Casación le dio la razón a la fiscalía y dispuso que intervinieran los expertos contables de la Corte Suprema.

Con esa decisión, el juez Armella volvió a poner el caso en movimiento. Si los peritos confirman que los números no cierran, Insaurralde podría quedar más cerca de ser llamado a declarar como imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

