La causa por el lujoso viaje de Martín Insaurralde a Marbella volvió a moverse. Después de casi un año de idas y vueltas, la Justicia federal reactivó el peritaje contable clave que buscará determinar si el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense se enriqueció de manera ilícita.
"Yategate": La Justicia vuelve a investigar la fortuna de Insaurralde tras el escándalo del yate en Marbella
Luego de un año y medio después del escándalo del yate en Marbella, la Justicia reactivó la investigación a Martín Insaurralde.
El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, ordenó que el cuerpo de peritos de la Corte Suprema sea el encargado de analizar los bienes y movimientos económicos del exfuncionario, luego de que la Cámara de Casación corrigiera una decisión anterior que había delegado el trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Con esa definición, el expediente quedó nuevamente en marcha. Ahora, la fiscalía, las querellas y las defensas deberán indicar qué puntos quieren que se revisen en el estudio contable.
Qué busca determinar la Justicia
El análisis apuntará a establecer si los gastos, propiedades y viajes de Insaurralde pueden justificarse con sus ingresos como funcionario público. Si los resultados confirman irregularidades, la Justicia podría avanzar con el pedido de indagatoria que ya formularon los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco, quienes también acusan a varios allegados del dirigente por presunto lavado de dinero y por actuar como testaferros.
La causa nació en octubre de 2023, luego de que se conocieran las imágenes del exjefe de Gabinete bonaerense junto a la modelo Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, en plena campaña electoral. El viaje, valuado en más de 40 mil euros, desató un escándalo político que terminó con la renuncia de Insaurralde y una investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
Los bienes de Insaurralde bajo la lupa
Según el expediente, el exintendente acumuló propiedades en barrios cerrados, autos de alta gama, cuentas bancarias y decenas de viajes al exterior durante su paso por la gestión pública.
Los fiscales sostienen que entre 2011 y 2021 registró movimientos por más de ocho millones de pesos y 75 salidas del país, de las cuales solo una fue oficial.
Además, es dueño de dos lotes en Fincas de San Vicente, donde construyó una casa de más de 800 metros cuadrados con pileta, y posee otra vivienda en Lomas de Zamora.
“Si se compara su patrimonio con los ingresos declarados como funcionario, no hay forma de justificar semejante nivel de gastos”, remarcaron en la acusación.
La defensa y los vínculos con Sofía Clerici y Jésica Cirio
Insaurralde intentó justificar su patrimonio argumentando que parte de su nivel de vida se debía a los ingresos de su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, quien según su versión le habría donado 200 mil dólares.
Tanto Cirio como Sofía Clerici fueron investigadas, aunque finalmente no resultaron imputadas. En la casa de Clerici se hallaron 600 mil euros no declarados ante la AFIP, dinero que ella dijo haber ganado como “acompañante”, una categoría que no existe dentro de la actividad económica formal.
Los fiscales también apuntan contra Carolina Álvarez (otra ex pareja del dirigente), dos de sus hijos, su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadío, acusado de haber sido su presunto testaferro.
Una trama con derivaciones políticas y empresariales
Durante los allanamientos, los investigadores detectaron vínculos entre Insaurralde y empresarios ligados a otros casos de corrupción. Uno de los inmuebles de Puerto Madero en el que vivió junto a Cirio figuraba a nombre de Andrés Galera, condenado por ser testaferro del exsecretario de Obras Públicas José López.
La causa quedó frenada durante meses por una pelea judicial sobre qué cuerpo debía realizar el peritaje. Finalmente, la Casación le dio la razón a la fiscalía y dispuso que intervinieran los expertos contables de la Corte Suprema.
Con esa decisión, el juez Armella volvió a poner el caso en movimiento. Si los peritos confirman que los números no cierran, Insaurralde podría quedar más cerca de ser llamado a declarar como imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
