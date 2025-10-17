urgente24
¿PALITO O DESPECHO?

Lucas Pratto trituró a Marcelo London, ex dirigente macrista de Boca

En una entrevista con Juan Pablo Varsky, Lucas Pratto -delantero de Sarmiento de Junín surgido en Boca y con pasado en River Plate-, cruzó a Marcelo London.

17 de octubre de 2025 - 12:00
Pratto London

Las vueltas de la vida pusieron a Lucas Pratto en una final de Libertadores defendiendo los colores de River y enfrentando a Boca, que adquirió sus servicios en divisiones inferiores en 2004 por recomendación de Martín Palermo, cuando el Oso jugaba para Defensores de Cambaceres.

Pratto le convirtió dos goles al Xeneize -uno en la ida en La Bombonera y el otro en el Santiago Bernabéu- en aquella definición inolvidable y se tomó su propia revancha del club que no lo tuvo en consideración. Desde allí, el ex Vélez denota rastros de despecho contra el club de La Ribera.

El centrodelantero se consagró campeón de Quinta división y luchó por hacerse un lugar en la institución de la que es hincha. Pese a que en tal campeonato anotó más de 20 goles y fue la gran figura, jamás lo logró.

Lucas debutó en Primera División en Tigre en el 2007, luego de que Boca lo cediera a préstamo a la entidad de Victoria, y, luego al FC Lyn Oslo de Noruega. Hacia 2009, Pratto regresó a Brandsen 805 y disputó tan solo dos partidos, en los que no marcó goles.

Después atravesó dos préstamos más: uno de seis meses a Unión de Santa Fe (2010) y el otro a Universidad Católica de Chile (2010-2011). Los chilenos terminaron adquiriendo la ficha del jugador en dos millones de euros en julio de 2011, marcando el fin de la carrera de Lucas Pratto en Boca Juniors.

image
Lucas Pratto festeja su gol a Boca en Madrid, Copa Libertadores 2018 - Final.

Lucas Pratto festeja su gol a Boca en Madrid, Copa Libertadores 2018 - Final.

El palito (¿de despechado) de Lucas Pratto a Marcelo London

Lucas Pratto habló en una entrevista exclusiva Juan Pablo Varsky a través de su canal (Clank) sobre su etapa en Boca y destapó un episodio con Marcelo London, ex dirigente macrista

Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba yendo a la B Metropolitana Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba yendo a la B Metropolitana

Y agregó: "A ese (London) lo tengo acá", dijo señalándose la frente. "Este tipo no puede ser tan... Tan... Mejor no digo la palabra", concluyó.

Quién es Marcelo London

Marcelo London es un exdirigente histórico de Boca, del palo del macrismo. Formó parte de la conducción del club durante los años de Mauricio Macri como presidente y continuó en cargos vinculados al fútbol profesional bajo las gestiones del difunto Pedro Pompilio y Daniel Angelici.

Durante largo tiempo fue uno de los hombres de mayor confianza en el área de fútbol, un dirigente de trato directo con el plantel y de peso en las decisiones internas, aunque sin ocupar cargos de alta exposición.

London suele aparecer en la esfera pública para denostar la gestión de Juan Román Riquelme. Actualmente, preside la Agrupación Resurgimiento Boquense.

