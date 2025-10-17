Lucas Pratto trituró a Marcelo London, ex dirigente macrista de Boca

image Lucas Pratto festeja su gol a Boca en Madrid, Copa Libertadores 2018 - Final.

El palito (¿de despechado) de Lucas Pratto a Marcelo London

Lucas Pratto habló en una entrevista exclusiva Juan Pablo Varsky a través de su canal (Clank) sobre su etapa en Boca y destapó un episodio con Marcelo London, ex dirigente macrista

Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba yendo a la B Metropolitana Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba yendo a la B Metropolitana

Y agregó: "A ese (London) lo tengo acá", dijo señalándose la frente. "Este tipo no puede ser tan... Tan... Mejor no digo la palabra", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bocanet12/status/1978991941778842005&partner=&hide_thread=false "LONDON NO PUEDE SER TAN..."



Lucas Pratto habló con @ClankJPV sobre su etapa en Boca y aprovechó para recordar el maltrato de London cuando fue dirigente del club: "Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba… pic.twitter.com/9bo6kca570 — Boca Net (@bocanet12) October 17, 2025

Quién es Marcelo London

Marcelo London es un exdirigente histórico de Boca, del palo del macrismo. Formó parte de la conducción del club durante los años de Mauricio Macri como presidente y continuó en cargos vinculados al fútbol profesional bajo las gestiones del difunto Pedro Pompilio y Daniel Angelici.

Durante largo tiempo fue uno de los hombres de mayor confianza en el área de fútbol, un dirigente de trato directo con el plantel y de peso en las decisiones internas, aunque sin ocupar cargos de alta exposición.

London suele aparecer en la esfera pública para denostar la gestión de Juan Román Riquelme. Actualmente, preside la Agrupación Resurgimiento Boquense.