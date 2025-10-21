Reino Unido renueva armas nucleares por US$20.000 millones

Submarino 4P Reino Unido renueva capacidades.

Atomic Weapons Establishment

Si bien la privatización del programa nuclear británico debía continuar, por contrato, al menos hasta el 2025, el Ministerio de Defensa de ese país avanzó con la estatización de la Atomic Weapons Establishment cuatro años antes. Lo hizo a través de la ejecución de una cláusula de finalización del contrato que se encontraba contenida en la acción de oro que mantuvo el Gobierno británico hacia principios de los 2000.

La tarea del AWS consiste en el mantenimiento de las ojivas en poder del Gobierno británico. Además, está destinado al diseño de armas nucleares nuevas en caso de que el contexto lo demande, incluyendo también el manejo y desmantelamiento de armas desprogramadas.

Otra tarea destacable del AWS es el monitoreo de movimientos sísmicos por detonaciones subterráneas. Esta vigilancia contribuye al reconocimiento de pruebas clandestinas por parte de países en otros lugares del mundo.

La reestatización del AWS llevó al Gobierno británico a un importante cambio de postura respecto a la gestión de sus capacidades nucleares. Ante el contexto de creciente tensión, el Ministerio de Defensa resolvió tomar control total sobre sus armas de destrucción masiva, eliminando así intermediarios privados y programando la mencionada inversión.

Armas nucleares P Fuerte inversión en armas nucleares.

Cambiod e postura del Reino Unido

Según el Gobierno británico, el nuevo enfoque bélico responde a la necesidad de disuadir potenciales amenazas contra Occidente. En ese sentido, el propio primer ministro Keir Starmer aseguró que “para disuadir el conflicto, lo mejor es prepararse para el conflicto".

Al respecto, la administración británica estaría alineada fuertemente con el objetivo de expandir el gasto en defensa que Estados Unidos impuso en la OTAN. La línea de llegada para el 2027 sería llevar la inversión al 2,5% del PBI, aumentando progresivamente hacia un 3% de cara al 2030.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrica pero las suspendió por decreto

Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"

Con dardos al kirchnerismo y Javier Milei, Provincias Unidas juega sus últimas fichas

Donald Trump firma acuerdo con Australia por tierras raras y avanza en su independización de China