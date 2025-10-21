El Parlamento del Reino Unido pudo confirmar que la renovación de armas nucleares de ese país está en desarrollo. A través de una serie de preguntas al Ministerio de Defensa, el Gobierno británico reveló el avance de la nueva ojiva Astraea, preparada para equipar las capacidades nucleares de la isla a partir del 2030.
2030
Reino Unido renueva armas nucleares por US$20.000 millones
El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el avance de una nueva ojiva para armas nucleares. Llega en reemplazo de una que se retira.
En ese sentido, quien debió revelar la información fue el ministro de Defensa, Luke Pollard, quien aseguró que la nueva ojiva está comprendida en el paquete de inversión de 15.000 millones de libras (20.000 millones de dólares) del programa de ojivas nucleares soberanas. Según el sitio británico UK Defence Journal, las capacidades británicas quedarían actualizadas para su sistema de misiles Trident, actualmente armados con la ojiva Holbrook, que dejará de ser funcional en algunos años más.
El desarrollo de Astraea es un trabajo de la industria estatal británica. El proyecto fue encargado a Atomic Weapons Establishment, empresa que fue nacionalizada por el Ministerio de Defensa en 2021.
La nueva ojiva será destinada al sistema de submarinos de la Marina Real Británica. Además, el ministro de Defensa estimó la generación de al menos 9.000 nuevos empleos para completar el desarrollo.
Cabe destacar que Astraea será la primera ojiva nuclear británica en no ser probada en vivo. Esto se debe a que todavía rigen prohibiciones referidas como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Atomic Weapons Establishment
Si bien la privatización del programa nuclear británico debía continuar, por contrato, al menos hasta el 2025, el Ministerio de Defensa de ese país avanzó con la estatización de la Atomic Weapons Establishment cuatro años antes. Lo hizo a través de la ejecución de una cláusula de finalización del contrato que se encontraba contenida en la acción de oro que mantuvo el Gobierno británico hacia principios de los 2000.
La tarea del AWS consiste en el mantenimiento de las ojivas en poder del Gobierno británico. Además, está destinado al diseño de armas nucleares nuevas en caso de que el contexto lo demande, incluyendo también el manejo y desmantelamiento de armas desprogramadas.
Otra tarea destacable del AWS es el monitoreo de movimientos sísmicos por detonaciones subterráneas. Esta vigilancia contribuye al reconocimiento de pruebas clandestinas por parte de países en otros lugares del mundo.
La reestatización del AWS llevó al Gobierno británico a un importante cambio de postura respecto a la gestión de sus capacidades nucleares. Ante el contexto de creciente tensión, el Ministerio de Defensa resolvió tomar control total sobre sus armas de destrucción masiva, eliminando así intermediarios privados y programando la mencionada inversión.
Cambiod e postura del Reino Unido
Según el Gobierno británico, el nuevo enfoque bélico responde a la necesidad de disuadir potenciales amenazas contra Occidente. En ese sentido, el propio primer ministro Keir Starmer aseguró que “para disuadir el conflicto, lo mejor es prepararse para el conflicto".
Al respecto, la administración británica estaría alineada fuertemente con el objetivo de expandir el gasto en defensa que Estados Unidos impuso en la OTAN. La línea de llegada para el 2027 sería llevar la inversión al 2,5% del PBI, aumentando progresivamente hacia un 3% de cara al 2030.
Más noticias en Urgente24:
Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrica pero las suspendió por decreto
Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"
Con dardos al kirchnerismo y Javier Milei, Provincias Unidas juega sus últimas fichas
Donald Trump firma acuerdo con Australia por tierras raras y avanza en su independización de China