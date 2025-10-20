Donald Trump firma acuerdo con Australia por tierras raras y avanza en su independización de China

Según publicó Financial Times, el gobierno de Donald Trump también evalúa establecer un precio mínimo para las tierras raras y acelerar los procesos de permisos para nuevas minas. Estas medidas buscan reducir la volatilidad de precios y fomentar la inversión privada, ofreciendo una base más estable para el desarrollo de la industria fuera del dominio chino.

La respuesta de China a la ola independizante de Trump

China actualmente controla el 70% de las tierras raras y el 90% de su procesamiento, casi un monopolio absoluto que no quiere perder. Hace semanas, respondió a una restricción de Estados Unidos endureciendo su control sobre las exportaciones de estos minerales clave. En octubre, impuso nuevos requisitos que obligan a las empresas extranjeras a solicitar aprobación para exportar imanes que contengan tierras raras, incluso en pequeñas cantidades. También planea añadir cinco elementos más a su lista de control: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Este endurecimiento generó un frenesí de especulación. Timothy Puko, director de materias primas de Eurasia Group, advirtió al mismo medio:

No hay muchas empresas occidentales que coticen en bolsa en las que invertir. Hay muy pocos objetivos y muchísimos tiradores en el mercado ahora mismo. No hay muchas empresas occidentales que coticen en bolsa en las que invertir. Hay muy pocos objetivos y muchísimos tiradores en el mercado ahora mismo.

Algunas compañías están aprovechando el momento para recaudar fondos. Standard Lithium consiguió US$ 130 millones en una reciente oferta pública inicial, mientras que Critical Metals recaudó US$ 50 millones para su proyecto Tanbreez en Groenlandia.

Sin embargo, analistas advierten sobre un posible sobrecalentamiento del mercado. "Varias empresas mineras junior están capitalizando el contexto con anuncios débiles", señaló Gareth Hatch, de Strategic Materials Advisory. Aunque no se considera aún una burbuja, se recomienda precaución.

Guy de Selliers, presidente de Defense Metals, expresó su escepticismo sobre los precios mínimos artificiales, abogando en cambio por una reserva estratégica como herramienta para estabilizar el mercado.

El resurgir del sector de tierras raras refleja una nueva etapa de la rivalidad económica entre Estados Unidos y China, donde los minerales del futuro se convierten en armas estratégicas de poder global ya que sirven para producir armamento militar, imanes y alta tecnología.

