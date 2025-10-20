El mercado de las tierras raras, durante mucho tiempo dominado por China, está experimentando un renacer sin precedentes. En medio de crecientes tensiones geopolíticas, la administración de Donald Trump lanzó una ofensiva estratégica para romper la dependencia estadounidense de los minerales críticos de origen chino, y cerró un acuerdo histórico con Australia.
Donald Trump firma acuerdo con Australia por tierras raras y avanza en su independización de China
Estados Unidos y Australia firmaron un proyecto de minería en tierras raras por US$ 8.500 millones y Donald Trump avanza en su independización de China.
Qué acordaron Donald Trump y Anthony Albanese
La negociación entre Estados Unidos y Australia, firmada hoy, lunes 20/10, impulsa proyectos de extracción y procesamiento en el país de Oceanía por alrededor de US$ 8.500 millones. Esto incluye US$ 1.000 millones que ambos países invertirán en proyectos en Estados Unidos y Australia durante los próximos seis meses.
Otro acuerdo importante es el proyecto conocido como Aukus, mediante el que Australia comprará submarinos a Estados Unidos y el Reino Unido para renovar su antigua flota. Este proyecto estuvo en duda porque en junio pasado Donald Trump había afirmado que solo llevaría adelante la venta si no se contraponía con su premisa de "America First" (Estados Unidos primero). Hoy, para gracia de Australia, el presidente de Estados Unidos afirmó que los submarinos se entregarán.
Acciones en tierras raras
Las acciones de empresas como MP Materials (+405,8%), USA Rare Earth (+70,3%) y la australiana Lynas (+210,26%) tuvieron impresionantes rendimientos en lo que va del 2025. Este repunte refleja no solo el renovado interés de los inversores, sino también el respaldo directo del gobierno estadounidense, que busca reconfigurar la cadena de suministro global de materiales indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos, smartphones y sistemas de defensa avanzados.
En el último mes, Estados Unidos adquirió participaciones en empresas canadienses como Lithium Americas y Trilogy Metals. Las acciones de esta última se triplicaron en cuestión de horas tras el anuncio. Además, ya se destinaron US$ 1.000 millones para la compra y almacenamiento estratégico de minerales críticos, como parte de un plan nacional para asegurar el acceso a estos recursos.
Según publicó Financial Times, el gobierno de Donald Trump también evalúa establecer un precio mínimo para las tierras raras y acelerar los procesos de permisos para nuevas minas. Estas medidas buscan reducir la volatilidad de precios y fomentar la inversión privada, ofreciendo una base más estable para el desarrollo de la industria fuera del dominio chino.
La respuesta de China a la ola independizante de Trump
China actualmente controla el 70% de las tierras raras y el 90% de su procesamiento, casi un monopolio absoluto que no quiere perder. Hace semanas, respondió a una restricción de Estados Unidos endureciendo su control sobre las exportaciones de estos minerales clave. En octubre, impuso nuevos requisitos que obligan a las empresas extranjeras a solicitar aprobación para exportar imanes que contengan tierras raras, incluso en pequeñas cantidades. También planea añadir cinco elementos más a su lista de control: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.
Este endurecimiento generó un frenesí de especulación. Timothy Puko, director de materias primas de Eurasia Group, advirtió al mismo medio:
Algunas compañías están aprovechando el momento para recaudar fondos. Standard Lithium consiguió US$ 130 millones en una reciente oferta pública inicial, mientras que Critical Metals recaudó US$ 50 millones para su proyecto Tanbreez en Groenlandia.
Sin embargo, analistas advierten sobre un posible sobrecalentamiento del mercado. "Varias empresas mineras junior están capitalizando el contexto con anuncios débiles", señaló Gareth Hatch, de Strategic Materials Advisory. Aunque no se considera aún una burbuja, se recomienda precaución.
Guy de Selliers, presidente de Defense Metals, expresó su escepticismo sobre los precios mínimos artificiales, abogando en cambio por una reserva estratégica como herramienta para estabilizar el mercado.
El resurgir del sector de tierras raras refleja una nueva etapa de la rivalidad económica entre Estados Unidos y China, donde los minerales del futuro se convierten en armas estratégicas de poder global ya que sirven para producir armamento militar, imanes y alta tecnología.
