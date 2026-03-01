La reciente ola de despidos en Block, liderada por Jack Dorsey, marca un punto de inflexión donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa hiperproductiva para convertirse en una realidad que desplaza puestos de trabajo. Ejecutivos de Amazon, JPMorgan y Salesforce en Silicon Valley advierten que la productividad exige equipos pequeños, desatando resistencia social y nerviosismo en Wall Street.
IA O EL VERDUGO DE LOS TRABAJADORES
Inteligencia artificial genera despidos masivos en el sector tecnológico y pone fin a los grandes equipos
Tras el recorte de 4.000 empleos en Block, líderes de Silicon Valley admiten que la inteligencia artificial está redefiniendo la estructura corporativa de USA
La inteligencia artificial reduce equipos de trabajo
Jack Dorsey (Block) y Mo Koyfman (Shine Capital) coinciden en que la hipercontratación de la pandemia ha terminado. La nueva narrativa empresarial sostiene que los equipos pequeños potenciados por IA superan en rendimiento a las grandes estructuras burocráticas. Según datos de AlphaSense, el 72% de las empresas del S&P 500 ya consideran la IA como un "riesgo material" en sus presentaciones ante reguladores, reflejando el temor a la inestabilidad social que los recortes puedan provocar.
Líderes como Andy Jassy (Amazon) señalan que muchos roles de oficina creados en las últimas décadas ya no requieren intervención humana masiva. Esta transición ha impactado incluso en los mercados financieros, afectando el valor de empresas de software y servicios que, hasta hace poco, se consideraban inmunes a la automatización.
Jack Dorsey: "Hay resistencia social por la reconversión laboral"
La preocupación pública es alta: un 77% de los ciudadanos ve en la IA una amenaza para la estabilidad laboral. Ante este escenario, figuras como Dan Schulman (Verizon) predicen un desempleo de hasta el 30% en los próximos cinco años, afectando tanto a "cuellos blancos" como a trabajadores manuales mediante la robótica humanoide. La transparencia se ha vuelto la moneda de cambio para mantener la confianza de los empleados.
Mientras Jamie Dimon (JPMorgan) pide una reflexión social sobre la velocidad de esta adaptación, empresas como Verizon han comenzado a crear fondos millonarios para la capacitación y reconversión profesional.
El consenso en Davos es claro: negar la disrupción laboral resta credibilidad a los líderes; el reto actual es encontrar un propósito integral para los trabajadores en una economía donde la IA redefine qué significa ser productivo.
