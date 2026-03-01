Inteligencia artificial genera despidos masivos en el sector tecnológico y pone fin a los grandes equipos

Jack Dorsey: "Hay resistencia social por la reconversión laboral"

La preocupación pública es alta: un 77% de los ciudadanos ve en la IA una amenaza para la estabilidad laboral. Ante este escenario, figuras como Dan Schulman (Verizon) predicen un desempleo de hasta el 30% en los próximos cinco años, afectando tanto a "cuellos blancos" como a trabajadores manuales mediante la robótica humanoide. La transparencia se ha vuelto la moneda de cambio para mantener la confianza de los empleados.