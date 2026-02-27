Cambios en Economía: renunció el secretario de Finanzas que había designado Caputo hacía 4 meses y lo reemplazará Federico Furiase
ACTUALIDAD Finanzas > BCRA >
CAMBIOS EN ECONOMÍA
Renunció Alejandro Lew, secretario de Finanzas lo reemplaza, Federico Furiase
Alejandro Lew (Finanzas) se aleja por “motivos personales” el designado en el cargo, Federico Furiase, era director del BCRA.
27 de febrero de 2026 - 19:12
Alejandro Lew se va del gabinete económico por “motivos personales”, según dijo el titular del Palacio de Hacienda en X. El designado en el cargo era director del BCRA.
Noticias en desarrollo