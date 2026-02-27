urgente24
Renunció Alejandro Lew, secretario de Finanzas lo reemplaza, Federico Furiase

Alejandro Lew (Finanzas) se aleja por “motivos personales” el designado en el cargo, Federico Furiase, era director del BCRA.

27 de febrero de 2026 - 19:12
