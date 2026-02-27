Miguel Pichetto visitó a Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción.
SORPRESIVO ENCUENTRO
Pichetto, CFK y un garante de la 'fórmula Lula' con miras a 2027
Tras varios años de distancia, el diputado visitó a la exPresidente. Pichetto se vería como interlocutor para acercar al kirchnerismo a los espacios de centro y confluir en una oferta para 2027.
Fue un reencuentro después de varios años de distanciamiento en el que el actual diputado peronista se mostró como férreo crítico de los posicionamientos de la exPresidente, al punto que en 2019 fue compañero de fórmula de Mauricio Macri para su frustrada reelección.
La llegada de Pichetto a San Jose 1111 en la Capital Federal osciló entre una visita por compasión a una persona presa -recuerda que hizo lo mismo en un penal con Julio De Vido- y un primer paso para el ensayo de una reconstrucción de un peronismo que permanece sin liderazgo, aturdido por las derrotas electorales y sumergido en un mar de internas.
En la mente de Pichetto ronda la idea un modelo a lo 'Lula' que permita un acercamiento de las posiciones más radicales del kirchnerismo con sectores de centro dentro y fuera del justicialismo para conformar un opción que le quite el poder a LLA en 2027.
Una fórmula como esa fue la que le permitió al líder del PT derrotar a Jair Bolsonaro y retornar para un 3er mandato presidencial. Los dijo él mismo durante un acto del que participó el jueves junto a Guillermo Moreno.
"Todos nos hemos equivocado. Construyamos un camino de unidad del peronismo y el centro es el capitalismo productivo. Miremos el ejemplo de Brasil, con Lula (Da Silva), esa capacidad de construir una propuesta de derrotar a Bolsonaro y volver al poder. Es con todos sin exclusiones”, propuso.
Aquí el exjefe de los senadores peronista buscaría posicionarse como un interlocutor entre esas partes. Una gran interna podría ser el vector que ordene.
En el Congreso, Pichetto asumió la conducción de un bloque que representaba los intereses de los gobernadores. Así fue un mediador entre la oposición dialoguista y la Casa Rosada. Pero el vínculo con el gobierno libertario se fue desgastando.
Pichetto es uno de los principales detractores de la apertura comercial y de la amenaza que significa China para la producción argentina en ese contexto.
En el Parlamento, el legislador también impulsó la agenda social de la oposición que incluyó la recomposición de las jubilaciones, la emergencia pediátrica y en discapacidad, y el financiamiento universitario.
Así se ubicó en la lista de "degenerados fiscales", como llama Milei a los que alientan el gasto público y ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
También votó contra la reforma laboral que propone el gobierno libertario.
"Creo que el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado, y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria”, dijo durante el acto del que también participó Esteban 'Gringo' Castro, dirigente de la UTEP, organización que tiene a Juan Grabois como máximo referente. Grabois ha sido también blanco de las críticas del diputado que ahora propone la unidad "sin exclusiones".
El encuentro de Pichetto con la exPresidente revela que la reconstrucción del peronismo como proyecto superador de la experiencia libertaria es más importante que viejas antinomias y, por otro lado, que CFK todavía es un actor relevante del plano político, incluso indispensable para el rearmado de cara a 2027.
Por delante queda confirmar si los referentes del centro que pondera Pichetto están interesados en una reconciliación con CFK como la que el diputado se animó a conceder.
