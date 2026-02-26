Juan Carlos de Pablo es un prestigioso economista, autor y profesor universitario. Su carrera excede largamente cualquier vínculo que pueda tener con Javier Milei. Pero lo cierto es que durante el gobierno libertario se lo ha ubicado dentro del espectro de economistas cercanos al Presidente. Incluso en términos personales: se lo señala como uno de los que acude regularmente a la quinta de Olivos a escuchar opera con el jefe de Estado.
VOLUNTARISMO OFICIALISTA
¿"Buscar y buscar" dónde, de Pablo?: El modelo Milei no genera empleos asalariados
El economista amigo del Presidente generó polémica porque mandó a despedidos de Fate a buscar "otros trabajos". Pero la economía libertaria no genera empleos de esa calidad.
Es bajo ese parámetro que su última columna en el diario La Nación, donde escribe habitualmente, generó polémica. De alguna forma, de Pablo relativiza lo ocurrido con el cierre de Fate y les "aconseja" a sus trabajadores despedidos que "cobren la indemnización, dosifiquen los gastos y busquen otros trabajos".
También les sugiere que "cada uno focalice la atención y la acción" y no se "distraiga" en intentar resistir el cierre de la fábrica de neumáticos o en desanimarse en salir a buscar trabajo "porque no hay".
Sobre esto último agrega que el "desafío de cualquier exempleado de Fate" es "buscar, buscar y buscar hasta encontrar".
Y en un comentario que puede pecar de voluntarista, de Pablo dice que no descarta que "para algunos el cierre de Fate termine generando mejores emprendimientos".
El consejo de de Pablo, sintetiza, es "salir a buscar trabajo" así sea de "asalariado, cuentapropista, o lo que sea".
El artículo del académico y consultor generó repercusiones que se reflejaron con críticas en las redes sociales.
Uno de las reacciones fue de Fernando Morra, quien fue vice del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Morra sugirió que de Pablo también les diga a los extrabajadores de Fate "dónde conseguir" trabajo en las condiciones que ya tenían al sostener que "el empleo asalariado está en caída libre".
El economista acompañó su mensaje con un gráfico que expone el declive sostenido del trabajo asalariado, el de mejor calidad, desde mayo de 2025.
De hecho, el INdEC admitió en su último informe que, si bien no se produjo un aumento de la desocupación, si ocurrió una suba de la informalidad.
Es que ante la pérdida del empleo formal proliferan quienes recurren a los oficios que ofrecen las plataformas (Ubber, Rappi, Pedidos Ya) para conseguir rápidamente ingresos, aunque a costa de una mayor precariedad laboral.
Es un signo característicos del ciclo libertario que ya expulsó cerca de 300 mil trabajadores del sistema formal, dato que convalidan tanto el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Según este último organismo, en lo que va de gobierno de LLA hubo 21.938 empleadores menos que antes de su inicio. Los sectores más afectados son la industria, el comercio y la construcción.
La apertura de las importaciones, la caída del poder adquisitivo que resintió la demanda y el parate de la obra pública están entre los motivos principales de la crisis.
En el mundo ideal del gobierno de Javier Milei -muy en línea con la nota de de Pablo- creen que los empleos que se destruyan por la crisis de un sector se recuperarán mediante su "reconversión" productiva.
Pero ese deseo choca con la incertidumbre respecto de los tiempos entre un fenómeno y el otro.
Eso no es todo. Los "ganadores" del 'modelo Milei', actividades extractivas como el agro, el petróleo y la minería, y la actividad financiera, que crecen significativamente, no generan los puestos de trabajo asalariados necesarios para absorber los que dejan los sectores en crisis.
De acuerdo a un trabajo de Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, esos "ganadores" en conjunto "no crearon ningún puesto de trabajo formal nuevo" durante los últimos 2 años.
De los 3 casos que toma, sólo uno generó empleo y muy poco. Se trata del agro, que creció un 40% pero sólo creó un 1,9% de nuevo empleo formal.
En contraposición, la minería destruyó 3,3% de puestos formales a pesar de haberse expandido un 16%, mientras que la intermediación financiera perdió 2,2% cuando su actividad creció un 18,7%.
El panorama es mucho más complicado de lo que los consejos de Juan Carlos de Pablo a los despedido de Fate pueden abarcar.
Más contenido de Urgente24
La causa $LIBRA avanza: Piden informes a Presidencia y detectan chats borrados
Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay primereó y frustró a Milei
Complicado año electoral 2026 de Donald Trump complica a Javier Milei 2027
Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo