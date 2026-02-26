¿"Buscar y buscar" dónde, de Pablo?: El modelo Milei no genera empleos asalariados

El consejo de de Pablo, sintetiza, es "salir a buscar trabajo" así sea de "asalariado, cuentapropista, o lo que sea".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucaRomero/status/2027016557625233902?s=20&partner=&hide_thread=false Mira que hay que escribir una nota ofreciéndole como “consejo” a trabajadores despedidos que ajusten sus gastos y “busquen otro trabajo”. Se vuelve imperioso que recuperemos algo de la corrección política que hemos perdido. pic.twitter.com/qscYfcWq4Q — Lucas Romero (@LucaRomero) February 26, 2026

El artículo del académico y consultor generó repercusiones que se reflejaron con críticas en las redes sociales.

Uno de las reacciones fue de Fernando Morra, quien fue vice del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Morra sugirió que de Pablo también les diga a los extrabajadores de Fate "dónde conseguir" trabajo en las condiciones que ya tenían al sostener que "el empleo asalariado está en caída libre".

El economista acompañó su mensaje con un gráfico que expone el declive sostenido del trabajo asalariado, el de mejor calidad, desde mayo de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmmorra/status/2027056483309875217&partner=&hide_thread=false El consejo de De Pablo es que se consigan otro laburo. Supongo que habla de empleo formal, como el que tenían. Estaría bueno que tambien les diga donde conseguirlo ya que estamos, porque el empleo asalariado está en caída libre. Que nivel de cinismo esta gente por favor. pic.twitter.com/rdBLrokXLn — Fernando Morra (@fmmorra) February 26, 2026

De hecho, el INdEC admitió en su último informe que, si bien no se produjo un aumento de la desocupación, si ocurrió una suba de la informalidad.

Es que ante la pérdida del empleo formal proliferan quienes recurren a los oficios que ofrecen las plataformas (Ubber, Rappi, Pedidos Ya) para conseguir rápidamente ingresos, aunque a costa de una mayor precariedad laboral.

Es un signo característicos del ciclo libertario que ya expulsó cerca de 300 mil trabajadores del sistema formal, dato que convalidan tanto el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según este último organismo, en lo que va de gobierno de LLA hubo 21.938 empleadores menos que antes de su inicio. Los sectores más afectados son la industria, el comercio y la construcción.

La apertura de las importaciones, la caída del poder adquisitivo que resintió la demanda y el parate de la obra pública están entre los motivos principales de la crisis.

En el mundo ideal del gobierno de Javier Milei -muy en línea con la nota de de Pablo- creen que los empleos que se destruyan por la crisis de un sector se recuperarán mediante su "reconversión" productiva.

Pero ese deseo choca con la incertidumbre respecto de los tiempos entre un fenómeno y el otro.

Eso no es todo. Los "ganadores" del 'modelo Milei', actividades extractivas como el agro, el petróleo y la minería, y la actividad financiera, que crecen significativamente, no generan los puestos de trabajo asalariados necesarios para absorber los que dejan los sectores en crisis.

De acuerdo a un trabajo de Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, esos "ganadores" en conjunto "no crearon ningún puesto de trabajo formal nuevo" durante los últimos 2 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscampos76/status/2026383594554380517&partner=&hide_thread=false La relación entre actividad y empleo va a ser la variable a seguir de acá en más. En los últimos dos años los ganadores del modelo -agro, minería y petróleo, y actividad financiera- volaron, pero en conjunto no crearon ningún puesto de trabajo formal nuevo pic.twitter.com/iRPAu72ifk — Luis Campos (@luiscampos76) February 24, 2026

De los 3 casos que toma, sólo uno generó empleo y muy poco. Se trata del agro, que creció un 40% pero sólo creó un 1,9% de nuevo empleo formal.

En contraposición, la minería destruyó 3,3% de puestos formales a pesar de haberse expandido un 16%, mientras que la intermediación financiera perdió 2,2% cuando su actividad creció un 18,7%.

El panorama es mucho más complicado de lo que los consejos de Juan Carlos de Pablo a los despedido de Fate pueden abarcar.

