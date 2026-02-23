Movimiento político: Luis Juez se alineó formalmente con Milei y LLA no para de acumular poder

El propio senador había anticipado su postura al sostener que su rol era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”.

Impacto en el Senado

El movimiento tiene peso político. Con 21 senadores propios, La Libertad Avanza queda en condiciones de negociar desde una posición más fuerte y reducir su dependencia de otros bloques para habilitar sesiones o avanzar con proyectos clave.

La paridad numérica con el peronismo marca además un cambio simbólico: el oficialismo, que asumió con una representación mínima, comienza a equilibrar el poder en una Cámara históricamente dominada por el PJ.

Proyección en Córdoba

La decisión de Juez no es solo parlamentaria. El senador dejó en claro que busca construir su futuro político junto al Presidente y aspira a competir por la gobernación de Córdoba en 2027.

En distintas declaraciones, expresó su intención de convertirse en el candidato provincial del espacio libertario y acompañar un eventual intento reeleccionista de Milei.

Dentro del oficialismo, sin embargo, no todos los sectores coinciden sobre ese armado. En La Libertad Avanza también aparece el nombre del diputado Gabriel Bornoroni como posible referente electoral en la provincia.

Con su incorporación formal al bloque libertario, Juez se posiciona más cerca del núcleo político del Gobierno y apuesta a que ese vínculo se traduzca en apoyo territorial en los próximos años.

