Movimiento político: Luis Juez se alineó formalmente con Milei y LLA no para de acumular poder

El senador cordobés Luis Juez formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y consolidó su acercamiento político al gobierno de Javier Milei. La decisión llega después de haber abandonado el PRO y de pasar varias semanas actuando como aliado parlamentario del oficialismo.
Con su ingreso, el espacio libertario alcanza 21 bancas y queda en igualdad numérica con el bloque justicialista, lo que modifica el equilibrio interno del Senado en la antesala de la renovación de autoridades.
Luis Juez: Del PRO al mileísmo
Juez había sido electo senador en 2021 dentro de la coalición Juntos por el Cambio y llegó a presidir el bloque del PRO en la Cámara alta. Sin embargo, tras la llegada de Milei a la presidencia comenzó a diferenciarse de la conducción partidaria.
En enero dejó el bloque amarillo y armó un monobloque bajo el nombre Frente Cívico, su partido provincial. Desde entonces votó sistemáticamente en línea con el Gobierno y se integró a un interbloque parlamentario junto a La Libertad Avanza.
Ahora decidió dar el paso definitivo e incorporarse de manera directa al bloque que encabeza Patricia Bullrich.
El propio senador había anticipado su postura al sostener que su rol era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”.
Impacto en el Senado
El movimiento tiene peso político. Con 21 senadores propios, La Libertad Avanza queda en condiciones de negociar desde una posición más fuerte y reducir su dependencia de otros bloques para habilitar sesiones o avanzar con proyectos clave.
La paridad numérica con el peronismo marca además un cambio simbólico: el oficialismo, que asumió con una representación mínima, comienza a equilibrar el poder en una Cámara históricamente dominada por el PJ.
Proyección en Córdoba
La decisión de Juez no es solo parlamentaria. El senador dejó en claro que busca construir su futuro político junto al Presidente y aspira a competir por la gobernación de Córdoba en 2027.
En distintas declaraciones, expresó su intención de convertirse en el candidato provincial del espacio libertario y acompañar un eventual intento reeleccionista de Milei.
Dentro del oficialismo, sin embargo, no todos los sectores coinciden sobre ese armado. En La Libertad Avanza también aparece el nombre del diputado Gabriel Bornoroni como posible referente electoral en la provincia.
Con su incorporación formal al bloque libertario, Juez se posiciona más cerca del núcleo político del Gobierno y apuesta a que ese vínculo se traduzca en apoyo territorial en los próximos años.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Arrancó el plan motosierra en los medios públicos: Buscan reducir hasta 600 empleados
La Casa Rosada va por más: Adorni adelantó que tienen 50 proyectos listos para el Congreso
El peronismo pierde bancas y Milei queda más cerca de controlar el Senado