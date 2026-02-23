Córdoba sin clases: Docentes anticipan paro total y suspensión del inicio

En ese sentido, Cristalli anticipó que esta sería una semana clave para definir la postura del gremio, lo que podría derivar en un entorpecimiento aún mayor del inicio escolar que arrancará con la demora ya mencionada. De momento, los docentes dijeron no haber recibido ninguna oferta concreta por parte de la gobernación, quedando a la expectativa de poder saldar las diferencias planteadas.

Respecto a esto último, el Centro Cívico tendría preparada una oferta directa a ser extendida hoy para poder garantizar el cumplimiento normal del calendario. Se trata del control de una de las variables apuntadas por Martín Llaryora, quien canalizó importantes apuestas presupuestarias en la ampliación de la red educativa provincial, sobre todo con las inversiones en la Universidad Provincial.

Mientras tanto, el Gobierno provincial avanzó en un beneficio indirecto garantizando la continuidad del programa Boleto Educativo Cordobés, que cubre el costo de transporte público al 100% para alumnos, docentes y no docentes de toda la provincia. El beneficio, según datos provinciales, amortigua el impacto de los viajes en más de 300.000 personas.

CTERA Reclamo nacional de CTERA.

CTERA al paro

Mientras tanto, la medida de fuerza a nivel nacional se definió el último fin de semana durante el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización. Con el liderazgo de Sonia Alesso, los docentes resolvieron paralizar actividades con impacto especial en las provincias con inicios programados para el 2 de marzo.

En este sentido, el Congreso Nacional de CTERA ha definido un paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país, indicaron desde el gremio.

