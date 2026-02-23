Maximiliano Pullaro la tiene difícil: Caliente panorama en la antesala al inicio de clases

En ese sentido, Goity destacó que la propuesta para el sector docente "representa un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, en un contexto de muchas dificultades, donde el sector privado pelea por no perder su trabajo".

El ministro sostiene que la presentación que hicieron "es una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa".

Amsafé va al paro y movilización

Por un lado, el ministro ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y subrayó que la prioridad es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.

No obstante, Amsafé resolvió que las clases inician en la calle ya que habrá paro docente y movilización. El 99,5% de los votos del magisterio se expresó por el rechazo a la propuesta de aumento salarial. Por su parte, la CTERA también definió una huelga ese mismo día a nivel nacional.

Embed - AMSAFE PROVINCIAL on Instagram: "Las y los trabajadores de la educación volvimos a expresarnos colectivamente. Frente a propuestas que no dan respuestas reales, la organización y la unidad siguen siendo el camino para defender nuestros derechos y la escuela pública." View this post on Instagram

La medida tomada por el gremio santafesino incluye un plan de lucha que arranca este lunes (23/02) y se extenderá toda la semana con diferentes acciones y marchas en todo el territorio provincial.

El reclamo central pasa por una suba del 33%, la cláusula gatillo, la derogación del presentismo, actualización simultánea para los jubilados, además del fin del aporte solidario, la atención a la salud y el llamado a concursos y traslados.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo que la oferta es "totalmente insuficiente". En ese sentido, precisó que, según el acta paritaria, un maestro que se inicia cobrará en junio 1.037.205,23 pesos, muy por debajo de lo que difunde el Gobierno provincial.

"No sabemos de dónde salen los números oficiales; no son los de la paritaria". "No sabemos de dónde salen los números oficiales; no son los de la paritaria".

image Crece el malestar.

El regreso de la Carpa Blanca

Alonso confirmó el plan de acción votado en la asamblea: acciones locales del 23 al 27 de febrero, actividades en todas las plazas de la provincia el 25 de febrero, paro de 24 horas el 2 de marzo, y luego la instalación de una Carpa Blanca que recorrerá los 19 departamentos.

El anuncio del regreso de la Carpa Blanca no es un detalle menor. Se trata de una imagen cargada de historia política y sindical. En los años noventa, aquel espacio se transformó en emblema de la resistencia docente frente a las políticas de ajuste y recorte presupuestario.

Más contenidos en Urgente24

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes