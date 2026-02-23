SANTA FE. La propuesta salarial que presentó la gestión de Maximiliano Pullaro en la paritaria 'negociada' con los docentes colocará a la Provincia en el lote de jurisdicciones con mejores salarios del país. Sin embargo, Amsafé rechazó la oferta y las clases comenzarán en la calle.
EL REGRESO DE LA CARPA BLANCA
Maximiliano Pullaro la tiene difícil: Caliente panorama en la antesala al inicio de clases
Mientras la gestión de Maximiliano Pullaro sostiene que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país, las clases ya comienzan en la calle.
Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
Por el lado del Gobierno de Santa Fe, el ministro de Educación, José Goity, precisó que el acuerdo fija un salario inicial de $1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales. La cifra surge del mínimo garantizado y un fondo universal de capacitación de $ 100.000 destinado a fortalecer la formación continua. Si el docente además tiene Asistencia Perfecta, llegará a 1,4 millones de pesos.
"Un docente que en diciembre cobró $ 1.018.000 pasará a percibir $ 1.300.000 en febrero", detalló y adelantó que "ningún docente de Santa Fe tendrá aumentos inferiores a $270.000". Posterior a ello, explicó: "Recibo contra recibo, el incremento es sustancial y prioriza las escalas más bajas, que son las más afectadas por la pérdida del poder adquisitivo".
Propuesta integral
Con respecto al Fondo de Capacitación que implementará Santa Fe, Goity apuntó que "reconoce la formación continua y se inspira en la lógica del Fonid" (Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el actual gobierno nacional dejó de pagar), aunque con foco en mejorar los aprendizajes. Además, la propuesta incluye posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y traslados para los niveles inicial, primario y especial.
A su vez, el ofrecimiento realizado por el gobierno provincial incluye jerarquización de directivos mediante el incremento del suplemento por responsabilidad, posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y titularizaciones pendientes.
En ese sentido, Goity destacó que la propuesta para el sector docente "representa un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, en un contexto de muchas dificultades, donde el sector privado pelea por no perder su trabajo".
El ministro sostiene que la presentación que hicieron "es una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa".
Amsafé va al paro y movilización
Por un lado, el ministro ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y subrayó que la prioridad es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.
No obstante, Amsafé resolvió que las clases inician en la calle ya que habrá paro docente y movilización. El 99,5% de los votos del magisterio se expresó por el rechazo a la propuesta de aumento salarial. Por su parte, la CTERA también definió una huelga ese mismo día a nivel nacional.
La medida tomada por el gremio santafesino incluye un plan de lucha que arranca este lunes (23/02) y se extenderá toda la semana con diferentes acciones y marchas en todo el territorio provincial.
El reclamo central pasa por una suba del 33%, la cláusula gatillo, la derogación del presentismo, actualización simultánea para los jubilados, además del fin del aporte solidario, la atención a la salud y el llamado a concursos y traslados.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo que la oferta es "totalmente insuficiente". En ese sentido, precisó que, según el acta paritaria, un maestro que se inicia cobrará en junio 1.037.205,23 pesos, muy por debajo de lo que difunde el Gobierno provincial.
El regreso de la Carpa Blanca
Alonso confirmó el plan de acción votado en la asamblea: acciones locales del 23 al 27 de febrero, actividades en todas las plazas de la provincia el 25 de febrero, paro de 24 horas el 2 de marzo, y luego la instalación de una Carpa Blanca que recorrerá los 19 departamentos.
El anuncio del regreso de la Carpa Blanca no es un detalle menor. Se trata de una imagen cargada de historia política y sindical. En los años noventa, aquel espacio se transformó en emblema de la resistencia docente frente a las políticas de ajuste y recorte presupuestario.
