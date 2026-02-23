Controladores aéreos: Complicado final de las vacaciones por paros y vuelos afectados

Cronograma de cese de tareas

Atepsa defendió las medidas de fuerza a raíz de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no brindó respuesta satisfactoria a los reclamos salariales planteados.

También informaron que “el día martes realizaremos una asamblea general para dar todos los detalles y evacuar cualquier tipo de duda”, remarcando que “hoy más que nunca tenemos que estar unidos y luchar por nuestros derechos”.

image El cronograma de paro completo de los controladores aéreos https://x.com/ATEPSA_Nacional/status/2025316886372630620

Cabe recordar que el cese de actividades de los controladores aéreos afecta el despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni se transmitirán planes vuelos.

El cronograma de paros es el siguiente:

Jueves 26 de febrero: desde las 15 hasta las 18, afecta a toda la aviación.

Viernes 27 de febrero: de 19 a 22, afecta a toda la aviación.

Sábado 28 de febrero: de 13 a 16, la medida afectará a la aviación general y no regular.

Domingo 1 de marzo: de 9 a 12, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional.

Lunes 2 de marzo: de 5 a 8, afecta a los despegues de toda la aviación.

--------------

Más noticias en Urgente24:

¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)

China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"