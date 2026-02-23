Sin solución en el conflicto de los controladores aéreos, los trabajadores nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzarán con una serie de paros a partir del jueves 26/2 y afectarán a los vuelos hasta el 2/3.
DEL 26/ AL 2/3
Controladores aéreos: Complicado final de las vacaciones por paros y vuelos afectados
La última semana de las vacaciones presentará complicaciones en los vuelos por los paros de los controladores aéreos que comienzan a partir del jueves 26/2.
Controladores aéreos: paros confirmados
Julián Gaday, vocero de Atepsa, confirmó este lunes (23/2) las medidas de fuerza que coincidirán con el recambio turística, de no mediar una nueva oferta salarial: “Los paros están confirmados con la misma modalidad de siempre, ya pasamos una conciliación obligatoria donde no vimos ánimo de conciliar de la empresa. Veinte días después de la conciliación hubo llamadas y reuniones, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo”.
Consultado sobre los reclamos, el vocero explicó que además de los planteos salarias hay pedidos "por incumplimiento de la empresa del acuerdo anterior donde se comprometieron a reincorporar compañeros y rever cuestiones de convenio colectivo de trabajo, como los viáticos”.
Por último, en declaraciones a Radio Mitre, advirtió: “Un 30% de los controladores aéreos tienen que tener otro trabajo para poder llegar a fin de mes y a nadie le gustaría saber que esos controladores están trabajando con pocas horas de descanso, comprometiendo a la seguridad”.
La retención de tareas de los controladores será en los últimos días de las vacaciones de verano y en el regreso del ciclo lectivo en varias provincias, ya que incluye el jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero, más el domingo 1 y lunes 2 de marzo.
Cronograma de cese de tareas
Atepsa defendió las medidas de fuerza a raíz de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no brindó respuesta satisfactoria a los reclamos salariales planteados.
También informaron que “el día martes realizaremos una asamblea general para dar todos los detalles y evacuar cualquier tipo de duda”, remarcando que “hoy más que nunca tenemos que estar unidos y luchar por nuestros derechos”.
Cabe recordar que el cese de actividades de los controladores aéreos afecta el despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni se transmitirán planes vuelos.
El cronograma de paros es el siguiente:
Jueves 26 de febrero: desde las 15 hasta las 18, afecta a toda la aviación.
Viernes 27 de febrero: de 19 a 22, afecta a toda la aviación.
Sábado 28 de febrero: de 13 a 16, la medida afectará a la aviación general y no regular.
Domingo 1 de marzo: de 9 a 12, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional.
Lunes 2 de marzo: de 5 a 8, afecta a los despegues de toda la aviación.
