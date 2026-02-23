Dean Huijsen le provoca una catástrofe al Real Madrid en China

China

Entonces sucedió el problema. En la noche del sábado 21/02, Huijsen, con más de 5,2 millones de seguidores en Instagram, republicó la crítica de una película asiática.

La imagen que acompañó la publicación incluyó capturas de pantalla de una sección de comentarios con frases despectivas para los chinos.

Huijsen borró la publicación poco después de que provocara indignación entre los fans asiáticos, pero inicialmente no emitió una disculpa pública en sus cuentas personales.

Luego, el Real Madrid salió al rescate y le exigió al jugador un pedido de disculpas, que reprodujo en la red Sina Weibo: "Pido disculpas sinceras a mis amigos chinos. Anteriormente, republicé inadvertidamente una publicación con contenido ofensivo, lo cual fue totalmente involuntario, y pido disculpas por la molestia causada".

Pero la afición china la consideró poco sincera y, además, la disculpa no fue reproducida en las otras plataformas globales del Real Madrid ni del propio Huijsen.

Vinicius "Real Madrid hizo escándalos globales con los insultos racistas contra Vinicius Jr. pero no hizo lo suficiente en esta ocasión en la que un jugador suyo fue el agresor": China.

De Vinicius Jr. a Huijsen

El siguiente es el comentario en Global Times, vocero en inglés del Partido Comunista Chino:

"(...) Si bien la disculpa del Real Madrid pretendía apaciguar el revuelo, ha alimentado aún más el descontento entre los aficionados chinos, que la consideran insuficiente y específica de la región.

Publicada exclusivamente en la cuenta de Weibo del club, una plataforma utilizada principalmente en China, la declaración no ha aparecido en Instagram, Twitter ni en los canales internacionales del club.

Esto ha dado lugar a acusaciones de una respuesta "solo para China", y muchos la han calificado de performativa y poco sincera.

Los comentarios bajo la publicación de Weibo reflejan una frustración generalizada: los aficionados han exigido una disculpa global, cuestionando por qué el club actuó con rapidez para apoyar a jugadores como Vinicius Junior contra el racismo en el pasado, pero actuó de forma inadecuada en este caso.

"Este es un ejemplo de doble moral. Vinicius recibe todo el apoyo del club, pero los aficionados chinos reciben una breve nota en Weibo", comentó un usuario de Weibo.

Otros se hicieron eco de la traición, con publicaciones que calificaron las acciones de Huijsen de "discriminación manifiesta" y criticaron al Real Madrid por intentar "ocultar" el asunto al público internacional.

Los internautas chinos también destacaron la intencionalidad de la publicación, señalando que Instagram requiere múltiples confirmaciones para compartir contenido, lo que desmiente la afirmación de Huijsen de que se trató de un "error involuntario".

La reacción se ha extendido más allá de las redes sociales, y algunos aficionados piden al club que aplique su política de tolerancia cero contra el racismo de forma más consistente.

Un importante grupo de aficionados chinos del Real Madrid declaró públicamente que envió un correo electrónico al club exigiendo acciones e instando a los seguidores a esperar una respuesta oficial.

Huijsen, una estrella emergente del Real Madrid, no ha hecho más comentarios al cierre de esta edición. El club aún no ha respondido a la consulta para ofrecer una respuesta más detallada."

