Cimbronazo en River por la última decisión de Marcelo Gallardo: "Paso al costado"

Sin embargo, en esta oportunidad llamó la atención lo que publicó César Luis Merlo: “Marcelo Gallardo evalúa su continuidad en River. Después de la derrota frente a Vélez, el DT se plantea si seguirá o no en el cargo. El plantel está citado para entrenarse el lunes por la tarde”.

Fuera de X, el periodista agregó que el plantel está citado para este lunes 23 de febrero a las 18 horas, y todo hace indicar que antes de ese horario el entrenador definirá si continúa o da un paso al costado.

image

Otro periodista que brindó información al respecto fue Gustavo Yarroch, quien cubre a River en ESPN. “La continuidad de Gallardo como técnico de River está en duda por primera vez desde su regreso. El técnico se tomará unas horas para reflexionar y evaluar si encuentra motivos para continuar en el cargo”, publicó.

Se vienen horas clave en el mundo River. ¿Renuncia el Muñeco?

Lo que se le viene a River

Ante la posibilidad de que Marcelo Gallardo no continúe en el cargo, River Plate deberá afrontar un partido sumamente incómodo el próximo jueves 26 de febrero, cuando reciba a Banfield en el Monumental.

El Taladro viene de vencer 3-0 a Newell’s en su estadio y llega envalentonado para enfrentar a un equipo que atraviesa un momento delicado.

Por lo pronto, Franco Armani, Juanfer Quintero y Kendry Páez salieron lesionados en el partido ante Vélez Sarsfield, por lo que es poco probable que sean de la partida en el encuentro frente al conjunto del sur del AMBA.

Se avecinan horas decisivas en el mundo River. Tal como señaló Yarroch, desde el regreso de Gallardo es la primera vez que su continuidad está realmente en duda, lo cual no es un detalle menor.

Un dato preocupante es que, en los últimos 15 partidos, el Millonario es el equipo que más encuentros perdió (10), superando incluso a Newell’s.

image

+ EN GOLAZO24

El gesto abatido de Gallardo tras el fácil y tempranero gol de Vélez a River