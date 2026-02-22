Milei 2027: Peronismo de Salta & La Libertad Avanza

Bernardo Biella (Innovación Federal),

Pablo Outes (Innovación Federal),

Yolanda Vega (Innovación Federal),

Eliana Bruno (La Libertad Avanza),

María Gabriela Flores (La Libertad Avanza),

Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza),

Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza).

Conclusiones

El Tribuno:

##"En el cruce completo de los listados de votación, la provincia aparece como la única del país con respaldo unánime a la iniciativa, mientras que en el resto del mapa político predominó la división."

##"El contraste es claro. Solo 2 provincias registraron voto unánime en contra: Santiago del Estero y La Pampa, donde todos los legisladores mencionados rechazaron la reforma."

##"Pablo Outes y Yolanda Vega aún tienen 2 años más de mandato. Ambos ingresaron a la Cámara de Diputados por la boleta de Unión por la Patria, dentro del kirchnerismo, pero una vez asumidos se apartaron del bloque y se integraron a Innovación Federal, junto a Pamela Calletti (que terminó su mandato en diciembre pasado), quien también había llegado al Congreso de la mano del peronismo."

##"En las últimas elecciones legislativas (de octubre pasado), Sáenz logró además que Bernardo Biella ingresara a Diputados por el frente Primero los Salteños, consolidando un armado propio por fuera del peronismo tradicional."

##"Un tema a tener en cuenta es que el PJ nacional intervino el PJ salteño justamente reclamando que los diputados por Salta que llegaron en la boleta peronista se dieron vuelta a mitad de camino."

##"Durante la última sesión por la reforma, legisladores kirchneristas no dudaron en calificarlos de "traidores" a los salteños que ahora están en Innovación Federal."

##"El 12/02 los 3 senadores por Salta también habían dado su voto a favor del proyecto impulsado por la Casa Rosada: tanto los libertarios Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, como la saencista Flavia Royón."

