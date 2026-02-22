Interesante título de El Tribuno, de la ciudad de Salta, medio de comunicación de la familia Romero -hoy a cargo del contador público Sergio Romero-. El líder presente del clan es Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza cuando fue senador nacional.
LOS "TRAIDORES" (1)
Milei 2027: Peronismo de Salta & La Libertad Avanza
El peronismo es una confederación de partidos provinciales. Algunos distritos coinciden más con La Libertad Avanza / Milei 2027. El caso de Salta.
Pero mucho más lo es Alfredo Olmedo (Ahora Patria). Sin embargo, 'la lapicera' la tiene el gobernador Gustavo Sáenz. Ex peronismo y peronismo unidos: "Salta, única provincia con todos sus diputados a favor de la reforma laboral".
- ¿Es anticipo de Milei 2027?
- ¿Qué hará el Partido Justicialista nacional al respecto?
- ¿Convalidará las decisiones de los peronismos provinciales o insistirá en su intervención / expulsión?
En verdad, los 10 representantes legislativos (7 diputados y 3 senadores) que tiene Salta en el Congreso apoyaron la Reforma Laboral.
Para Urgente24 hay 3 lecturas posibles:
- La autoridad de Gustavo Sáenz en el Ejecutivo provincial, probablemente comparable con la de Gerardo Zamora en Santiago del Estero y Sergio Ziliotto en La Pampa, aunque estos fueron con votación negativa al proyecto.
- La construcción de consensos transversales en territorios como el de Salta.
- La flexibilidad de Sáenz para sobrevivir.
En concreto, votaron juntos
- Bernardo Biella (Innovación Federal),
- Pablo Outes (Innovación Federal),
- Yolanda Vega (Innovación Federal),
- Eliana Bruno (La Libertad Avanza),
- María Gabriela Flores (La Libertad Avanza),
- Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza),
- Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza).
Conclusiones
El Tribuno:
##"En el cruce completo de los listados de votación, la provincia aparece como la única del país con respaldo unánime a la iniciativa, mientras que en el resto del mapa político predominó la división."
##"El contraste es claro. Solo 2 provincias registraron voto unánime en contra: Santiago del Estero y La Pampa, donde todos los legisladores mencionados rechazaron la reforma."
##"Pablo Outes y Yolanda Vega aún tienen 2 años más de mandato. Ambos ingresaron a la Cámara de Diputados por la boleta de Unión por la Patria, dentro del kirchnerismo, pero una vez asumidos se apartaron del bloque y se integraron a Innovación Federal, junto a Pamela Calletti (que terminó su mandato en diciembre pasado), quien también había llegado al Congreso de la mano del peronismo."
##"En las últimas elecciones legislativas (de octubre pasado), Sáenz logró además que Bernardo Biella ingresara a Diputados por el frente Primero los Salteños, consolidando un armado propio por fuera del peronismo tradicional."
##"Un tema a tener en cuenta es que el PJ nacional intervino el PJ salteño justamente reclamando que los diputados por Salta que llegaron en la boleta peronista se dieron vuelta a mitad de camino."
##"Durante la última sesión por la reforma, legisladores kirchneristas no dudaron en calificarlos de "traidores" a los salteños que ahora están en Innovación Federal."
##"El 12/02 los 3 senadores por Salta también habían dado su voto a favor del proyecto impulsado por la Casa Rosada: tanto los libertarios Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, como la saencista Flavia Royón."
------------------------------
