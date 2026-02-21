El embajador de USA en Israel, Michael Dean Huckabee, dijo que sería aceptable que Israel tomara el control de todo el Medio Oriente, incluida Cisjordania.
MIKE HUCKABEE
Embajador de USA en Israel que se define "sionista" provoca reclamo árabe a Donald Trump
Enojo árabe con Michael Huckabee, pastor bautista afiliado al Partido Republicano, ex gobernador de Arkansas hoy embajador de USA en Israel, y "sionista".
De inmediato, Arabia Saudita condenó "enérgicamente" las declaraciones de Huckabee, lo llamó "irresponsable" y lo acusó de "una violación del Derecho Internacional".
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudita mencionó un desconocimiento de la Carta de la ONU y de las normas diplomáticas establecidas.
El Ministerio dijo que los comentarios representaban un precedente peligroso, particularmente porque provenían de un funcionario estadounidense, y equivalían a un desprecio por las relaciones entre USA y los países de toda la región.
También advirtió que esas posiciones conllevan graves consecuencias y amenazan la paz y la seguridad mundiales.
Arabia Saudita pidió al Departamento de Estado que aclare su posición sobre las declaraciones.
El pastor sionista
Antes de dedicarse a la política, Huckabee fue pastor en varias iglesias bautistas del Sur estadounidense. Él tambiénfue presidente de la Convención Baptista del Estado de Arkansas y teleevangelista.
En 1992 perdió la elección al Senado frente al senador demócrata Dale Bumpers pero ganó para el comicio para vicegobernador de Arkansas. En 1994 fue reelegido para un mandato completo. El gobernador Jim Guy Tucker tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción, y Huckabee juró como nuevo gobernador.
En noviembre de 1998 fue confirmado como Gobernador para 4 años más.
Y en noviembre de 2002 fue reelegido como Gobernador.
Huckabee incrementó el gasto público de Arkansas en 65,3% entre 1996 y 2004. Y apoyó hasta 5 subidas de impuestos pero dejó a Arkansas con un superávit de US$ 1.000 millones.
El ex obeso Huckabee (bajó 50 kg) se ha definido a sí mismo como un “sionista sin complejos”, y defiende el apoyo de USA a Israel.
Un Estado palestino en Judea y Samaria no ocurrirá "en nuestra vida" y ya no es el objetivo de Washington, dijo Huckabee en junio 2025.
"A menos que ocurran algunas cosas significativas que cambien la cultura, no hay espacio para ello", explicó a Bloomberg.
Jordania
En tanto el Reino de Jordania también condenó las declaraciones de Huckabee, por "absurdas y provocadoras", según un comunicado publicado por la Agencia de Noticias Petra.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fouad Majali, afirmó que las declaraciones "constituyen una violación de las normas diplomáticas, una vulneración de la soberanía de los países de la región y una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".
Majali también afirmó que contradicen los esfuerzos diplomáticos de USA y la postura declarada del presidente estadounidense, Donald Trump, de rechazar la anexión de la Cisjordania ocupada.
El portavoz reafirmó que Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, son territorios palestinos ocupados según el Derecho Internacional, y que poner fin a la ocupación israelí es imprescindible para el establecimiento de un Estado palestino independiente en todo el territorio palestino ocupado, basado en la solución de dos Estados.
