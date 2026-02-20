Victoria Villarruel desafía el rumbo económico de Milei y vuelve a exponer la interna oficialista

El planteo fue interpretado como una dura crítica a la estrategia económica del Ejecutivo.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", escribió Villarruel en su cuenta de X.

La relación Victoria Villarruel y Milei

Las diferencias entre Milei y su vice no son nuevas, pero el pronunciamiento profundiza la distancia. En el Gobierno reconocen que existe una convivencia política tensa, especialmente en el vínculo entre el Senado y el Ejecutivo.

La disputa se refleja también en la agenda institucional. Villarruel mantiene una intensa actividad territorial y política propia, mientras el Presidente concentra su agenda en política exterior y negociaciones económicas.

Además, en el Congreso se registraron desacuerdos sobre proyectos legislativos y decisiones parlamentarias, lo que evidenció criterios distintos dentro del mismo espacio político.

Un conflicto que trasciende lo económico

La vicepresidenta también cuestionó el tratamiento desigual frente a amenazas en redes sociales y dejó entrever diferencias con áreas del Gobierno vinculadas a seguridad.

El trasfondo del conflicto no es solo ideológico sino también de liderazgo político: Villarruel intenta consolidar un perfil propio dentro del oficialismo, con posiciones diferenciadas en temas económicos, institucionales y federales.

Así, mientras el Gobierno busca avanzar con reformas económicas, la relación entre el Presidente y su vicepresidenta vuelve a quedar bajo tensión, abriendo un frente interno que podría influir en la dinámica política de los próximos meses.

