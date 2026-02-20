Victoria Villarruel desafía el rumbo económico de Milei y vuelve a exponer la interna oficialista

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a diferenciarse públicamente del rumbo económico y comercial del Gobierno y dejó expuesta una tensión política creciente dentro del oficialismo. Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, apuntaron tanto al modelo de apertura económica como a la orientación productiva del país.
El mensaje llegó luego de una decisión judicial en Estados Unidos sobre aranceles comerciales y rápidamente fue leído en la Casa Rosada como una definición política: Villarruel planteó una visión económica más orientada a la producción nacional y menos alineada con la lógica de integración comercial internacional que impulsa el presidente Javier Milei.
“Para Trump primero está Estados Unidos, para mí primero está la Argentina”, escribió la vicepresidenta, en una publicación en la que cuestionó la dependencia económica y defendió la necesidad de sostener industria y empleo local.
Producción, industria y modelo económico
La titular del Senado sostuvo que el país no debería limitarse a un modelo basado en servicios y advirtió sobre la pérdida de producción nacional. Sus declaraciones se dieron en un contexto de dificultades en el sector industrial, marcado por suspensiones y cierres de plantas.
La vicepresidenta planteó un debate de fondo: nacionalismo económico versus apertura comercial. En su visión, la política económica debería priorizar el desarrollo interno y la generación de empleo, incluso frente a acuerdos internacionales.
El planteo fue interpretado como una dura crítica a la estrategia económica del Ejecutivo.
"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", escribió Villarruel en su cuenta de X.
La relación Victoria Villarruel y Milei
Las diferencias entre Milei y su vice no son nuevas, pero el pronunciamiento profundiza la distancia. En el Gobierno reconocen que existe una convivencia política tensa, especialmente en el vínculo entre el Senado y el Ejecutivo.
La disputa se refleja también en la agenda institucional. Villarruel mantiene una intensa actividad territorial y política propia, mientras el Presidente concentra su agenda en política exterior y negociaciones económicas.
Además, en el Congreso se registraron desacuerdos sobre proyectos legislativos y decisiones parlamentarias, lo que evidenció criterios distintos dentro del mismo espacio político.
Un conflicto que trasciende lo económico
La vicepresidenta también cuestionó el tratamiento desigual frente a amenazas en redes sociales y dejó entrever diferencias con áreas del Gobierno vinculadas a seguridad.
El trasfondo del conflicto no es solo ideológico sino también de liderazgo político: Villarruel intenta consolidar un perfil propio dentro del oficialismo, con posiciones diferenciadas en temas económicos, institucionales y federales.
Así, mientras el Gobierno busca avanzar con reformas económicas, la relación entre el Presidente y su vicepresidenta vuelve a quedar bajo tensión, abriendo un frente interno que podría influir en la dinámica política de los próximos meses.
