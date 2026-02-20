Diarios del mundo opinan sobre la reforma laboral de Javier Milei sancionada en Diputados

image

Voces encontradas en la prensa mundial sobre la reforma laboral de Javier Milei

El diario español El País fue una de las agencias de noticias que más criticó el proyecto de ley de reforma laboral, argumentando que crearía un fondo para indemnizaciones a costa de desfinanciar la Seguridad Social y la eliminación del pago obligatorio de las horas extras.

Javier Milei está a un paso de sancionar una legislación laboral en Argentina que permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales (El País) Javier Milei está a un paso de sancionar una legislación laboral en Argentina que permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales (El País)

Por su parte, la agencia de noticias Euronews, expuso que esta ley modificará en Argentina el pago de salarios e indeminzaciones, las vacaciones, la gestión de las horas extra, las reuniones sindicales, los convenios colectivos y la duración de la jornada.

"De acuerdo con el artículo 14.1, uno de los más polémicos de la ley, se contempla aumentar las horas de la jornada laboral de 8 a 12 horas como máximo, ya que el cómputo de horas semanales será de 48 horas máximas. Podrá, por tanto, establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, mientras el estándar de la empresa no supere las nueve horas", afirmó la agencia de noticias.

"Las reuniones sindicales deberán producirse bajo la autorización del empleador y durante sus celebraciones los asistentes no cobrarán las horas presentes. Desaparecen, además, los convenios colectivos tras su vencimiento hasta que se negocie uno nuevo", agregó Euronews, el cual en la foto de portada del artículo mostró a una manifestante con un cartel que decía "abajo la reforma laboral esclavista".

La reforma contempla negociar bonus extra con la empresa más allá de los salarios establecidos por convenio; sacar de las indemnizaciones por despido la paga extra de Navidad, las vacaciones u otras retribuciones fuera del salario habitual (Euronews) La reforma contempla negociar bonus extra con la empresa más allá de los salarios establecidos por convenio; sacar de las indemnizaciones por despido la paga extra de Navidad, las vacaciones u otras retribuciones fuera del salario habitual (Euronews)

El medio de comunicación también destacó que esta ley busca incorporar incentivos fiscales para contratar a gente de forma legal, desempleados o exempleados públicos con la intención de reducir la alta tasa de empleados que trabajan en negro en Argentina.

Por su parte, la agencia de noticias prorrusa RT, al igual que El País, se refirió a los puntos más resistidos de la reforma laboral, tildándolos de "una pérdida de los derechos laborales históricos", sobre todo en lo relacionado con los despidos, el aguinaldo y las vacaciones.

Sobre las indemnizaciones por despido, RT detalló que la ley de reforma laboral establecerá que el monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.

En ese sentido, la agencia de noticias explicó que ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, las cuales serán financiadas por los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales.

"Otro capítulo que generó resistencias fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones con aportes patronales actualmente dirigidos al sistema previsional, así como la derogación de estatutos profesionales específicos. Algunos bloques anticiparon objeciones a estos puntos durante la votación en particular", señaló RT en su columna de este viernes.

En cuanto a las agencias de noticias de Latinoamérica, el diario uruguayo La Diaria informó sobre los incidentes de ayer al interior del recinto del Congreso argentino y de los disturbios en las afueras, donde miles de manifestantes, congregados por el sindicalismo, se pronunciaron en contra de la reforma laboral, en una jornada signada por el paro nacional convocado por el sindicalismo.

Un debate áspero, con duros intercambios entre los legisladores, y algunos hechos peculiares, como el cruce entre la diputada izquierdista Myriam Bregman y la libertaria Lilia Lemoine, quien la interrumpió repetidamente durante su intervención. Un debate áspero, con duros intercambios entre los legisladores, y algunos hechos peculiares, como el cruce entre la diputada izquierdista Myriam Bregman y la libertaria Lilia Lemoine, quien la interrumpió repetidamente durante su intervención.

"Tal como había sucedido la semana pasada durante la sesión en el Senado, se registraron incidentes entre manifestantes que se acercaron a las vallas dispuestas por la Policía, que respondió lanzando agua y gases lacrimógenos a la multitud", precisó La Diaria, que también divulgó que "hubo decenas de personas detenidas, y de acuerdo a lo que informó el portal Tiempo Argentino al menos se registraron dos heridas, una mujer de 75 años y otra de 46".

"Fuentes de los servicios de emergencia presentes en el lugar informaron que la primera damnificada sufrió lesiones de consideración luego de caerse y la segunda tuvo convulsiones, por lo que debió ser trasladada a un hospital cercano",añadió.

