La pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro fue muy mediática y lo sigue siendo. Si bien su separación ya es un hecho, lo cierto es que se sigue hablando de los dos tanto por las infidelidades del actor como también por su repentina internación.
Griselda Siciliani y Luciano Castro recibieron la noticia menos pensada
Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron tras la infidelidad del actor y ahora ambos recibieron una noticia que no imaginaron.
Fue una gran sorpresa para todos la noticia de la internación de Luciano Castro, quien no la pasó nada bien con el revuelo que generó su infidelidad a Griselda Siciliani. La actriz continúa con sus proyectos pero hubo una noticia que recibieron ambos y nadie puede creer.
Griselda Siciliani y Luciano Castro: una noticia inesperada
Recientemente se habló de una supuesta infidelidad de Castro a Siciliani con Valeria López. Sin embargo la empresaria se encargó de desmentir este vínculo y les hizo una propuesta laboral a los actores. Lo cierto es que la misma decidió aclarar todo.
“Si sale de la internación y esperamos que se recupere pronto, ¿lo contratarías de modelo? porque es una marca de ropa deportiva", le consultaron desde el programa A la tarde. Valeria López no tuvo ningún tipo de duda: “Lo contrataría. Lo mismo a Siciliani. Le mando muchos besos”, remarcó.
Además, López dijo que quiere verlos juntos nuevamente: “Quiero que se arreglen, realmente. Me encantaría que así sea. Me parece que tuvo mucho valor como hombre de hacerse cargo de lo que hizo, de ponerse frente a esto”, sostuvo. Por el momento los dos están pasando por una situación muy compleja y difícil, donde la exposición los dejó muy mal a ambos.
