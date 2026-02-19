Cinthia Fernández lapidó a Moria Casán y lanzó un mensaje letal

Tras todo esto, Fernández hizo un fuerte descargo.

El duro descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán

A través de un extenso video publicado en sus historias de Instagram, Fernández comenzó diciendo que la hicieron sentir despedida del ciclo.

“O somos todos una manga de estú*** o tenemos todos problemas de interpretación, pero si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme. ¿O no? Si no, no estaría entendiendo por qué tengo mi teléfono explotado de preguntas si ¿Renunciaste? ¿Te echaron, te vas? Que yo sepa, errores de comprensión, por ahora no tengo. O al menos en esta ocasión", dijo.

"'Necesita aire de parque en vez de aire televisivo'”, continuó la panelista recordando la publicación de Casán en X. "La verdad es que este mensaje me da vergüenza", aseveró Fernández.

Luego acusó a la One de ser irrespetuosa con ella y cuestionó su papel como conductora: “Así no se conduce un equipo. La falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena".

La mediática también cuestionó la manera en que le han dado a entender que está fuera del ciclo.

"La pregunta más grande es, ¿qué le hice a Moria Casán? Porque, a ver, hay una cosa que es clarísima, vos tenés todo el derecho a echarme, podés estar en desacuerdo, pero las maneras son estas, ¿no? Las maneras son: me agarrás de manera privada, me decís un motivo… mismo, la producción, me invita a tomar un café, me lo dice, reunión privada, llamado, lo que sea”.

“No puedo levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza. Una amenaza por qué, ¿Por hacer bien mi laburo? ¿Una amenaza por decir lo que pienso y siento? ¿Cuál es? Porque, ¿Cuál fue mi falta de respeto para la señora Moria Casán?", agregó.

Fernández también habló sobre el origen del conflicto, defendió su trabajo y aseguró que en otra época de su vida permitió ciertas situaciones, que hoy no está dispuesta a soportar.

“La falta de respeto y las descalificaciones de la señora Moria Casán no las tengo por qué aguantar”, enfatizó. “No tengo ganas de que alguien me falte el respeto como me lo faltaron constantemente desde esa nota. Durante la nota, me boludearon, después de la nota, me boludearon, y sigue, y sigue...”.

Luego lanzó un mensaje letal: "Es desagradable que una conductora se maneje así. ¿Qué le hice yo? No tiene códigos, conmigo fue muy desagradable".

Asimismo, la panelista dijo: "No tengo nada personal con Moria Casán, soy agradecida de que me dan laburo, tengo entendido de que ella ha manifestado que me eligió, pero ¿Para qué me vas a elegir? ¿Para pegarme y reírse? ¿Para ser el hazme reír de todos? No, no lo elijo ser. Y escudarse en la la palabra humor. Para mí fue una falta de respeto", sentenció.

"No me voy a dejar pisotear", finalizó.

