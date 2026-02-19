Otra vez incidentes: Caos fuera del Congreso (11 detenidos, mínimo)

Cerca de las 17.00 horas, luego de que el grueso de los manifestantes de agrupaciones de izquierda que se habían acercado al Congreso para rechazar la reforma laboral que se debate en Diputados habían abandonado la zona, Gendarmería lanzó los primeros gases lacrimógenos y chorros de agua de carros hidrantes a un grupo que todavía permanecía sobre la avenida Rivadavia y que intentaba derribar las vallas que impiden que se acerquen más allá de la avenida Entre Ríos.