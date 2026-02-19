urgente24
POLÍTICA Congreso > caos > policía

PROTESTA MILITANTE

Otra vez incidentes: Caos fuera del Congreso (11 detenidos, mínimo)

Manifestantes frente al Congreso trataron de derribar las vallas de contención. Fuerzas de seguridad intervinieron para controlar la situación con gases, camiones hidrantes, motos y perros.

19 de febrero de 2026 - 19:01
Manifestantes se enfrentaron&nbsp; con agentes de la policía antidisturbios frente al Congreso Nacional en Buenos Aires el 21/05/2025, durante una protesta convocada por jubilados contra las medidas económicas del gobierno del presidente Javier Milei y en demanda de un aumento de sus pensiones.

FOTO: LUIS ROBAYO / AFP

Otra vez incidentes fuera del Congreso: Después de momentos de tensa calma, volvieron los incidentes fuera del Congreso, con la Policía intentando dispersar a los manifestantes con camión hidrante, gases y más efectivos, Todo comenzó cuando algunos militantes intentaron tirar las vallas.

Cerca de las 17.00 horas, luego de que el grueso de los manifestantes de agrupaciones de izquierda que se habían acercado al Congreso para rechazar la reforma laboral que se debate en Diputados habían abandonado la zona, Gendarmería lanzó los primeros gases lacrimógenos y chorros de agua de carros hidrantes a un grupo que todavía permanecía sobre la avenida Rivadavia y que intentaba derribar las vallas que impiden que se acerquen más allá de la avenida Entre Ríos.

Congreso 5P
Tarde protestas y corridas frente al Congreso

Tarde protestas y corridas frente al Congreso

Las primeras corridas comenzaron pasadas las 16.30 cuando manifestantes intentaron derribar el vallado que impide que las columnas avancen hasta las rejas del Congreso.Efectivos de Gendarmería respondieron primero con chorros de agua de carros hidrantes, que en un principio alejaron a quienes protestaban, pero rápidamente se reagruparon.

Minutos después, el clima de la movilización se espesó, y Gendarmería cambió el agua por gases lacrimógenos que comenzaron a volar hacia los manifestantes. Del otro lado de las vallas, respondían devolviendo los cartuchos para el lado de las fuerzas de seguridad.

Cerca de las 18.20 los manifestantes volvieron a agruparse contra las vallas y lograron derribar una de ellas. Las fuerzas de seguridad respondieron nuevamente con gases y chorros de agua de carros hidrantes. De allí en más continuaron las detenciones.

