Tensión en el Congreso: la derecha carga contra Felipe VI tras la firma del real decreto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/2024114178236248172?s=20&partner=&hide_thread=false | Patriotas españoles protestaron contra el Rey Felipe por firmar el Real Decreto impulsado por Pedro Sánchez para regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales: "Felipe, reacciona, perdiste la corona”. pic.twitter.com/K6WF3gjFRR — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 18, 2026

Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha advertido que las regularizaciones masivas pueden generar un “efecto llamada”, es decir, incentivar nuevas llegadas al transmitir la idea de que la permanencia irregular puede derivar posteriormente en residencia legal. En Vox, encabezado por Santiago Abascal, el discurso es aún más duro y vincula el fenómeno con inseguridad y presión sobre los servicios públicos.

El nuevo esquema aprobado por el Gobierno prevé regularizar a 500.000 personas en situación irregular bajo determinados requisitos administrativos. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de ordenar una realidad ya existente y formalizar empleo, la oposición advierte que el proceso puede alterar el equilibrio institucional y enviar una señal que incentive nuevas llegadas.

Las imágenes de largas filas frente al consulado de Pakistán en Barcelona para tramitar certificados de antecedentes penales, uno de los requisitos del proceso, se convirtieron en símbolo inmediato del impacto administrativo del decreto y alimentaron la discusión pública.

La pieza clave del decreto bajo fuego opositor

Si las críticas escalaron hasta la Corona, el señalamiento político concreto apunta al Gobierno y, en particular, a un nombre propio: Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Migraciones. Desde la derecha la señalan como la arquitecta administrativa de la regularización y cuestionan su rol en el diseño e implementación del decreto.

Pero el reproche no se limita a la medida en sí. El Partido Popular y Vox recuerdan que Cancela fue durante siete años responsable de Políticas Migratorias y del voto exterior dentro del PSOE. A su juicio, ese antecedente refuerza la sospecha de que la regularización podría tener una derivación electoral.

El argumento opositor mira de reojo al calendario. Los inmigrantes regularizados no pueden votar en elecciones generales hasta obtener la nacionalidad española. Sin embargo, sí pueden participar en comicios municipales cuando existen acuerdos de reciprocidad con sus países de origen. Además, tras un período de residencia legal, pueden iniciar el proceso para acceder a la ciudadanía, lo que eventualmente los habilitaría a votar en todas las instancias. En un escenario con elecciones generales previstas para 2027, la discusión ya se proyecta hacia ese horizonte.

Pilar Cancela Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, durante una jornada electoral. La funcionaria quedó en el centro del debate tras la regularización impulsada por el Gobierno.

Desde el oficialismo rechazan esa lectura y sostienen que la medida responde a una necesidad social y laboral, no a un cálculo político. Cancela ha defendido públicamente la regularización como una herramienta para garantizar derechos, formalizar empleo y sacar de la vulnerabilidad a un sector de la población que con frecuencia queda estigmatizado cuando se instala el debate sobre inseguridad y presión sobre los servicios públicos.

La regularización dejó así de ser un expediente administrativo para convertirse en un símbolo político. En cuestión de semanas, el debate migratorio escaló desde los despachos ministeriales hasta las puertas del Congreso y alcanzó incluso a la Corona. Las cifras, los decretos y los nombres propios se mezclan ahora con la disputa por el relato y el posicionamiento electoral. Con 2027 en el horizonte, cada movimiento empieza a leerse en clave estratégica, en una España donde la polarización ya no distingue entre política migratoria, institucionalidad y cálculo político.

