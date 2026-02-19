Al igual que ocurrió con la Confianza en el Gobierno en enero, la confianza de los consumidores se desplomó en febrero. Según el informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44,38 puntos, lo que marca una caída mensual del 4,7% y un descenso interanual del 6,09%.
DI TELLA
Sin expectativas: Se desplomó el índice de confianza del consumidor
Según la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor cayó 4,7% en febrero, la mayor caída en 6 meses. Interanual se desplomó 6,09%.
Este indicador funciona como un termómetro clave para medir el impacto social del programa económico, en este caso, del gobierno de Javier Milei. Y el dato refleja un cambio en el clima económico tras varios meses de estabilización relativa. El retroceso se explica principalmente por el deterioro de las expectativas a futuro tras el dato de inflación de enero y por una percepción más negativa sobre la situación económica personal, dos variables estrechamente vinculadas al poder adquisitivo y al nivel de consumo.
Según publicó Ámbito.com, el informe señala que el subíndice de Expectativas Futuras cayó 5,75%, mientras que el indicador de Situación Personal registró la mayor contracción mensual (-7,62%). Esto sugiere que los hogares comenzaron a ajustar sus decisiones de gasto ante un escenario de recuperación económica más lenta de lo previsto.
El deterioro del índice se observó en todo el país, con bajas más marcadas en los grandes centros urbanos. La mayor caída se registró en la Ciudad de Buenos Aires (-7,77%), seguida por el Gran Buenos Aires (-5,35%), mientras que el Interior mostró una contracción más moderada (-2,26%).
Este comportamiento suele estar asociado a la mayor sensibilidad del consumo urbano frente a cambios en tarifas, salarios y empleo.
Por otro lado, el ICC mostró caídas tanto en hogares de ingresos altos como bajos, aunque el retroceso fue más fuerte en los sectores de mayor poder adquisitivo (-5,24%). Analistas interpretan este fenómeno como una señal de prudencia en decisiones de gasto más grandes, especialmente en bienes durables.
Justamente, el único componente que se mantuvo estable fue el indicador vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que registró una variación mensual prácticamente nula (-0,02%) pero con mejora interanual cercana al 10%.
También cayó el Índice Líder
Otro dato que debería preocupar al Gobierno: El Índice Líder (IL), que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cayó 0,58% en su versión desestacionalizada durante enero de 2026. En la comparación interanual, decreció 1,99%.
Así lo reveló el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Di Tella.
No hay 'derrame': "La Argentina mejora pero mi economía personal se derrumba"
Ayer, un informe de QMonitor publicado por Urgente24, relevó que hay una "creciente disociación entre la percepción del rumbo país (la Argentina) y la realidad económica personal (sin 'derrame')".
El dato más contundente del relevamiento realizado este mes es la aceleración en la percepción de inflación. La proporción de argentinos que considera que los precios aumentaron “mucho o bastante” en los últimos 30 días pasó del 58% en diciembre al 65% en enero.
En paralelo, 7 de cada 10 hogares declararon haber recortado gastos esenciales para llegar a fin de mes. Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, explica que igualmente la gente apoya a esta gestión por la expectativa: "La gente no apoya porque vive mejor, sino porque cree que este es el rumbo para que, eventualmente, el orden llegue a su casa".
En este marco, advierte: "Si la mejora general no se traduce en un alivio real, la distancia entre el éxito del ‘modelo’ y el vacío de la heladera se convertirá en un foco de erosión del consenso social".
Un fenómeno central es la creciente disociación entre la percepción del rumbo país y la realidad económica personal. Los datos reflejan que:
- Economía Familiar: No experimenta cambios positivos; el estancamiento en el bienestar del hogar permanece sin cambios.
- Economía General: Existe un segmento creciente de la población que reconoce mejoras en los indicadores macroeconómicos del país, pero dicho progreso no ha tenido un efecto derrame en su economía cotidiana.
