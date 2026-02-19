Sin expectativas: Se desplomó el índice de confianza del consumidor

Por otro lado, el ICC mostró caídas tanto en hogares de ingresos altos como bajos, aunque el retroceso fue más fuerte en los sectores de mayor poder adquisitivo (-5,24%). Analistas interpretan este fenómeno como una señal de prudencia en decisiones de gasto más grandes, especialmente en bienes durables.

Justamente, el único componente que se mantuvo estable fue el indicador vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que registró una variación mensual prácticamente nula (-0,02%) pero con mejora interanual cercana al 10%.

También cayó el Índice Líder

Otro dato que debería preocupar al Gobierno: El Índice Líder (IL), que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cayó 0,58% en su versión desestacionalizada durante enero de 2026. En la comparación interanual, decreció 1,99%.

Así lo reveló el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Di Tella.

image

No hay 'derrame': "La Argentina mejora pero mi economía personal se derrumba"

Ayer, un informe de QMonitor publicado por Urgente24, relevó que hay una "creciente disociación entre la percepción del rumbo país (la Argentina) y la realidad económica personal (sin 'derrame')".

El dato más contundente del relevamiento realizado este mes es la aceleración en la percepción de inflación. La proporción de argentinos que considera que los precios aumentaron “mucho o bastante” en los últimos 30 días pasó del 58% en diciembre al 65% en enero.

En paralelo, 7 de cada 10 hogares declararon haber recortado gastos esenciales para llegar a fin de mes. Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, explica que igualmente la gente apoya a esta gestión por la expectativa: "La gente no apoya porque vive mejor, sino porque cree que este es el rumbo para que, eventualmente, el orden llegue a su casa".

En este marco, advierte: "Si la mejora general no se traduce en un alivio real, la distancia entre el éxito del ‘modelo’ y el vacío de la heladera se convertirá en un foco de erosión del consenso social".

Un fenómeno central es la creciente disociación entre la percepción del rumbo país y la realidad económica personal. Los datos reflejan que:

Economía Familiar: No experimenta cambios positivos; el estancamiento en el bienestar del hogar permanece sin cambios.

Economía General: Existe un segmento creciente de la población que reconoce mejoras en los indicadores macroeconómicos del país, pero dicho progreso no ha tenido un efecto derrame en su economía cotidiana.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia