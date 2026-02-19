Adorni estalló contra la CGT: "El paro es extorsivo y no dejan trabajar a la gente"

Para el funcionario, la huelga responde a intereses políticos y no a una defensa genuina de los trabajadores.

Impacto económico y social del paro

El Gobierno estima que la paralización de actividades generará pérdidas millonarias. En la entrevista, el jefe de Gabinete habló de un costo cercano a los 600 millones de dólares para la economía nacional.

Además, remarcó que la medida afecta a personas ajenas al conflicto laboral, como quienes tenían turnos médicos, trámites administrativos o exámenes académicos programados.

La crítica oficial apunta especialmente al rol del transporte público: consideran que su interrupción convierte al paro en una decisión que excede la voluntad individual de los trabajadores.

Empresas, precios y producción

El funcionario también se refirió al cierre de la empresa de neumáticos FATE, que dejó a cientos de empleados sin trabajo. Desde la visión oficial, el problema no radica en la apertura económica sino en el modelo productivo previo.

Según explicó, el Estado no debe sostener artificialmente a compañías mediante precios más altos para los consumidores, porque eso termina afectando al conjunto de la sociedad.

La discusión política

En sus declaraciones, Adorni también cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo responsabilizó por políticas económicas del pasado que, según dijo, contribuyeron a la situación actual.

Mientras tanto, el Congreso se prepara para continuar el debate de la reforma laboral. El Gobierno adelantó que el artículo más controvertido del proyecto —el referido a licencias por enfermedad— sería retirado para facilitar la aprobación.

El paro, la discusión parlamentaria y el cruce con los sindicatos configuran así uno de los momentos de mayor tensión política entre la administración nacional y el movimiento obrero desde el inicio de la gestión.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei lidera el operativo para aprobar la reforma laboral en Diputados

Javier Milei pinchado por Fate olvida a Donald Trump con Intel

Sin expectativas: Se desplomó el índice de confianza del consumidor