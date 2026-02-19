El paro nacional convocado por la CGT escaló también al terreno político. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida de fuerza y acusó a los sindicatos de afectar la libertad de quienes quieren cumplir su jornada laboral.
GUERRA DECLARADA
Adorni estalló contra la CGT: "El paro es extorsivo y no dejan trabajar a la gente"
El Gobierno endurece su discurso en contra de los gremios y el paro nacional. Manuel Adorni los trató de extorsionadores y molestar a los trabajadores.
Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que la protesta no solo impacta en la actividad económica sino también en la vida cotidiana de miles de personas que dependen del transporte público para trasladarse. Según planteó, la adhesión de los gremios del transporte impide que muchos trabajadores puedan decidir si acatan o no la huelga.
En ese marco, calificó la medida como coercitiva y apuntó directamente contra la dirigencia sindical, a la que responsabilizó por obstaculizar el normal funcionamiento del país.
Manuel Adorni contra la CGT
La protesta sindical se da en paralelo al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde la Casa Rosada interpretan que el paro está vinculado al avance de esa ley y sostienen que la dirigencia gremial intenta frenar los cambios.
Adorni cuestionó el motivo de la convocatoria y comparó la actual situación con la gestión anterior. Señaló que, pese a indicadores económicos negativos en el pasado reciente, no se registraron medidas de fuerza de similar magnitud.
Para el funcionario, la huelga responde a intereses políticos y no a una defensa genuina de los trabajadores.
Impacto económico y social del paro
El Gobierno estima que la paralización de actividades generará pérdidas millonarias. En la entrevista, el jefe de Gabinete habló de un costo cercano a los 600 millones de dólares para la economía nacional.
Además, remarcó que la medida afecta a personas ajenas al conflicto laboral, como quienes tenían turnos médicos, trámites administrativos o exámenes académicos programados.
La crítica oficial apunta especialmente al rol del transporte público: consideran que su interrupción convierte al paro en una decisión que excede la voluntad individual de los trabajadores.
Empresas, precios y producción
El funcionario también se refirió al cierre de la empresa de neumáticos FATE, que dejó a cientos de empleados sin trabajo. Desde la visión oficial, el problema no radica en la apertura económica sino en el modelo productivo previo.
Según explicó, el Estado no debe sostener artificialmente a compañías mediante precios más altos para los consumidores, porque eso termina afectando al conjunto de la sociedad.
La discusión política
En sus declaraciones, Adorni también cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo responsabilizó por políticas económicas del pasado que, según dijo, contribuyeron a la situación actual.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para continuar el debate de la reforma laboral. El Gobierno adelantó que el artículo más controvertido del proyecto —el referido a licencias por enfermedad— sería retirado para facilitar la aprobación.
El paro, la discusión parlamentaria y el cruce con los sindicatos configuran así uno de los momentos de mayor tensión política entre la administración nacional y el movimiento obrero desde el inicio de la gestión.
