Meditación Trascendental: la técnica creada en los años 50 ¿sirve para algo?

Instituciones académicas como Harvard Medical School han señalado que varias formas de meditación —incluida la MT— activan la llamada “respuesta de relajación”, un estado fisiológico opuesto al estrés crónico.

2. Mejora moderada de la presión arterial

Existen metaanálisis que indican pequeñas reducciones en la presión arterial entre practicantes habituales. Por este motivo, la American Heart Association llegó a considerar la meditación como un complemento potencial —no un sustituto— de los tratamientos convencionales para la hipertensión.

3. Calidad del sueño y bienestar general

Muchos practicantes reportan dormir mejor y experimentar mayor sensación de calma. Aunque parte de estos efectos puede deberse a la práctica regular de pausas de descanso mental, la evidencia sugiere beneficios reales en bienestar subjetivo.

Lo que la meditación trascendental NO ha demostrado claramente

A pesar de las afirmaciones más ambiciosas, la ciencia actual no respalda algunas promesas frecuentes:

-No existen pruebas sólidas de que aumente la inteligencia o la creatividad de forma significativa.

-No cura enfermedades físicas ni mentales.

-Sus beneficios no parecen superiores, en promedio, a otras técnicas de meditación más simples y gratuitas.

Algunos investigadores también señalan posibles sesgos en ciertos estudios financiados por organizaciones vinculadas a la MT, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela.

¿Es diferente de otras meditaciones?

Desde el punto de vista neurocientífico, muchas formas de meditación comparten mecanismos similares: reducción de la activación del sistema nervioso simpático, mejora de la regulación emocional y mayor conciencia del estado mental.

La principal diferencia de la meditación trascendental está en su método estructurado y en el uso de mantras personalizados, pero los beneficios observados no parecen exclusivos de esta técnica.

Entonces, ¿merece la pena practicarla?

La respuesta corta es sí, con matices. La meditación trascendental puede ser útil para:

-Personas con altos niveles de estrés.

-Quienes buscan una técnica simple y estructurada.

-Personas a las que otras formas de meditación les resultan difíciles.

Sin embargo, no es una solución milagro ni necesariamente mejor que otras prácticas meditativas más accesibles.

