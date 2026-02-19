Así reaccionó el Rey Carlos al arresto del ex Príncipe Andrés por el caso Epstein

De acuerdo con la prensa británica, el operativo se realizó en Wood Farm, la vivienda en la que se había instalado recientemente dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk, contando con la participación de al menos ocho agentes y de equipos especializados.

Según la BBC, el Palacio de Buckingham no había sido informado de la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, y las autoridades judiciales británicas confirmaron que, además del arresto, se están llevando a cabo registros en propiedades vinculadas a él, tanto en Berkshire como en Norfolk.

En ese sentido, según el Código Penal británico, la mala conducta en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Este delito se considera un "delito de derecho común que sólo puede juzgarse mediante acusación formal" y se refiere a un abuso o negligencia grave e intencional del poder o las responsabilidades del cargo público desempeñado.

image Nuevas imágenes de Andrés / Andrew vuelven a colocarlo en el centro del escándalo: En una de las fotografías, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra aparece mirando de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de una mujer tumbada en el suelo, que muestra una actitud pasiva.

En los archivos de Epstein revelados el viernes, figura un correo que Epstein escribió a Andrés en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email".

El destinatario de aquel email firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York". En la serie de correos, aparece una invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham (residencia oficial de la entonces reina Isabel), un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiliciario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 16:00 a 20:00", escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 16:00".

Al igual que Andrés, su ex esposa Sarah Ferguson, antigua duquesa de York, contactó a Epstein en mayo de 2010, mientras Epstein cumplía arresto domiciliario en Florida por prostitución infantil. Los documentos liberados por el Departamento de Justicia estadounidense parecen mostrar que Ferguson no solo mantuvo el contacto, sino que lo visitó en Miami cinco días después de que él saliera de prisión en 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor.

Las princesas Beatriz y Eugenia, que aún ostentan el título de “SAR” (“Su alteza real”) y quienes por aquel entonces tenían 20 y 19 años, acompañaron a su madre, la ex esposa del ex Príncipe Andrés, a una comida con Epstein el 27 de julio de 2009.

image Sarah Ferguson aparece en esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos | Departamento de Justicia de EE.UU./Reuters

Otro correo electrónico muestra el gran afecto de Ferguson, quien en ese entonces era la esposa del Príncipe Andrés, por Epstein. “En solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha cambiado”, escribe. “Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido hacia mí delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener”, agrega.

Dos meses después, "Sarah" habla sobre la vida íntIma y sexual de su hija menor, diciéndole a Epstein: “Aún no estoy segura. ¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!”. Unos meses después, Epstein le escribe a Ferguson diciendo que un nombre censurado estará en Londres el fin de semana y pregunta si hay “alguna posibilidad de que tus hijas digan h=llo (sic)”. Ella responde diciendo que “Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial”.

Virginia Giuffre, víctima de Epstein y del ex Príncipe Andrés

Andrew Mountbatten-Windsor (ex príncipe Andrés) es el primer miembro de la realeza del Reino Unido en la historia moderna en ser arrestado en su propio país, en el marco de la filtración de los documentos de Jeffrey Epstein revelados por el Departamento de Justicia estadounidense que lo vinculan con este difunto financista pedófilo.

El arresto por mala conducta o conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público podría ser una maniobra de la administración británica para evitar una posible extradición a Estados Unidos.

Al igual que miles de personalidades de la alta sociedad y poderosos del mundo, entre ellos Donald Trump y el ex primer ministro Ehud Barak, Andrew aparece en fotografías y en correspondencia de Epstein, así como ha sido mencionado por sobrevivientes de las fiestas de Epstein en la isla Little Saint James, la finca de Zorro Ranch en Nuevo México, la mansión de Manhattan, la finca en Palm Beach y propiedades en las Islas Vírgenes Británicas

En 2021, la víctima de Epstein Virginia Giuffre (quien se suicidó el año pasado bajo circunstancias extrañas) denunció a Andrés por abuso sexual de menores. Este jueves, su familia, dijo en un comunicado que el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor demuestra que “nadie está por encima de la ley”.

Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. En nombre de nuestra hermana, extendemos nuestra gratitud a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y arresto de Andrew Mountbatten-Windsor.

image Epstein "pagó" a Virginia Giuffre "15.000 dólares para tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella tenía 17 años", según los documentos judiciales. FOTO DE GIUFFRE COMO MATERIAL PROBATORIO

En la denuncia contra Andrés en 2021, Giuffre afirmó que fue traficada por Epstein a la edad de 17 años y obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe en varias ocasiones, incluida una presunta vez en la mansión de Epstein en Londres. Giuffre también aseguró que el príncipe Andrés conocía su condición de menor de edad en el momento de los abusos.

"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando“, dice Giuffre en Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, sus memorias póstumas publicadas en Estados Unidos.

Aunque el ex príncipe Andrés negó las acusaciones, en 2022 llegó a un acuerdo con Giuffre, pagando una suma significativa sin admitir culpabilidad, lo que le permitió evitar un juicio civil en los EE. UU.

Otra víctima de Epstein que nombró a Andrés fue Sarah Ransome. Aunque no presentó directamente una demanda contra el ex príncipe, Ransome mencionó en entrevistas que fue abusada por Epstein y que el ex príncipe Andrés estuvo presente en las fiestas donde mujeres menores de edad, como ella, fueron sometidas a abusos.

Al igual que ella, Johanna Sjoberg, una ex empleada de Epstein, afirmó en una entrevista en 2019 que fue testigo de situaciones inapropiadas entre el príncipe Andrés y menores de edad en las propiedades de Epstein. También mencionó que, en una ocasión, el príncipe Andrés tocó su espalda de manera inapropiada mientras estaba en el departamento de Epstein en Nueva York.

