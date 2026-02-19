Unos 400 vuelos fueron cancelados este jueves (19/2) fruto del paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina. La afección, que alcanza a prácticamente toda la industria aerocomercial local, impactó en los planes de viaje de más de 64.000 pasajeros según estimaron las aerolíneas agrupadas en la Cámara de Compañías Aéreas (JURCA).
AEROPUERTOS
Vuelos cancelados: 400 operaciones afectadas y arden las aerolíneas
Argentina no tendrá vuelos este jueves 19 de febrero por el paro general de la CGT. El impacto estimado por las aerolíneas.
Con un comunicado crítico sobre la medida sindical, las empresas cuestionaron el accionar de los trabajadores en un día clave para conocer el avance o no de la cuestionada reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Con la expectativa puesta en lo que suceda en la Cámara baja del Congreso argentino, miles de personas quedaron varadas y sin posibilidad de traslado por vía aérea.
La imposibilidad de llevar a cabo las operaciones afectó tanto a las aerolíneas que operan a nivel local, encabezadas por Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi, como así también compañías extranjeras con vuelos regulares desde y hacia el país. Según JURCA, la época del año elevó los problemas exponencialmente, complicando la reprogramación por la alta densidad de las operaciones programadas.
Además, la medida de la CGT alcanzó no solo a los vuelos de pasajeros, sino también a los de carga internacional. De esa manera, el flujo de despachos hacia el exterior e ingreso de importaciones sufrirá un importante traspié logístico que provocará demoras durante meses.
Qué gremios afectan los vuelos
En esta ocasión, los cuatro grandes sindicatos aeronáuticos argentinos unieron esfuerzos para rechazar la reforma laboral. Algo inédito hasta aquí en la gestión Milei, a pesar de que en todos los casos se mantuvieron tensiones activas con el Gobierno nacional.
Dichos gremios son: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) con especial presencia en Aerolíneas Argentinas; la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); la Asociación de Personal Aeronáutico (APA); y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Al márgen de la medida quedó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Esto se debió a que la sorpresividad de la disposición de la CGT no le dio tiempo al gremio a notificar el cese de tareas, algo legalmente obligatorio por tratarse de un servicio escencial.
De cualquier manera, las operaciones aerocomerciales en Argentinas serán casi nulas. Según JURCA, esto provocaría pérdidas “millonarias e irreparables” teniendo en cuenta que se trata de la temporada alta tanto emisiva como receptiva del turismo internacional.
En el caso puntual de Aerolíneas Argentinas, la compañía estatal estimó pérdidas en unos 3 millones de dólares. Se trata de la operadora más grande del país, lo que deja entrever el impacto de la medida en otros competidores.
Tensiones aeronáuticas
Más allá del reclamo por la reforma laboral, el sector aeronáutico mantiene diversas tensiones con la Casa Rosada. En especial con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros organismos estatales que regulan la actividad, incluyendo la Secretaría de Transporte, desde donde se impulsaron cambios estructurales en la normativa para las operaciones a modo de “desregular” la actividad e incentivar la llegada de más empresas al mercado local.
Esto último fue cuestionado por los gremios en sucesivas oportunidades, señalando un deterioro en la cultura operativa y una degradación consecuente de la seguridad aérea en el país.
Más noticias en Urgente24
FATE: Corte y tensión en Panamericana entre trabajadores y Gendarmería
Paro general contra la Reforma Laboral, con quorum OK si incluyen a las fintech (dice el PRO)