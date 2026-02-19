Vuelos cancelados: 400 operaciones afectadas y arden las aerolíneas

Dichos gremios son: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) con especial presencia en Aerolíneas Argentinas; la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); la Asociación de Personal Aeronáutico (APA); y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Al márgen de la medida quedó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Esto se debió a que la sorpresividad de la disposición de la CGT no le dio tiempo al gremio a notificar el cese de tareas, algo legalmente obligatorio por tratarse de un servicio escencial.

De cualquier manera, las operaciones aerocomerciales en Argentinas serán casi nulas. Según JURCA, esto provocaría pérdidas “millonarias e irreparables” teniendo en cuenta que se trata de la temporada alta tanto emisiva como receptiva del turismo internacional.

En el caso puntual de Aerolíneas Argentinas, la compañía estatal estimó pérdidas en unos 3 millones de dólares. Se trata de la operadora más grande del país, lo que deja entrever el impacto de la medida en otros competidores.

Tensiones aeronáuticas

Más allá del reclamo por la reforma laboral, el sector aeronáutico mantiene diversas tensiones con la Casa Rosada. En especial con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros organismos estatales que regulan la actividad, incluyendo la Secretaría de Transporte, desde donde se impulsaron cambios estructurales en la normativa para las operaciones a modo de “desregular” la actividad e incentivar la llegada de más empresas al mercado local.

Esto último fue cuestionado por los gremios en sucesivas oportunidades, señalando un deterioro en la cultura operativa y una degradación consecuente de la seguridad aérea en el país.

