“Los carnavales son una herramienta de integración cultural. Los barrios se expresan a través de las murgas y desde el Gobierno municipal trabajamos para que los vecinos disfruten de las noches donde las agrupaciones dan a conocer los vestuarios y coreografías que preparan”: Julio Zamora, alcalde de Tigre, quien visitó los barrios que desplegaron su fiesta.
JULIO ZAMORA, TIGRE
"Los carnavales como herramienta de integración cultural"
4 jornadas de carnavales y un propósito más allá del aquí y ahora: la integración cultural, explicó el alcalde, Julio Zamora.
“Es importante reconocer el trabajo que realizan los murgueros durante el año. Estamos muy contentos por todo el esfuerzo de los murgueros y la comunidad que nos deleitó durante todas las jornadas. Hubo mucho baile y color que disfrutó toda la familia”, declaró Gisela Zamora, secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.
Luego comenzó el desfile de murgas junto a “Amistad o Nada”; “Lucerito”; “La 20”; “Los Pitufos de Tigre”; “Los Renegados de Rincón”; “Los Trapitos de mi Barrio”; “Talento y Humildad”; “Los Forasteros de Rincón” y “Los Descontrolados de Rincón”.
En la culminación de los festejos estuvieron presentes “Los Flores”; “Los del Fondo”; “Los Nuevos Reyes de la Ilusión”; “Los Incomparables”; “Comparsa Yeimara” y “Los Caprichosos de Torcuato”.
También ocurrió una fiesta con la participación de familias que disfrutaron toda la temporada de verano en los polideportivos del Municipio de Tigre, que incluyó a los vecinos de la Tercera Edad.
