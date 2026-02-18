urgente24
"Los carnavales como herramienta de integración cultural"

4 jornadas de carnavales y un propósito más allá del aquí y ahora: la integración cultural, explicó el alcalde, Julio Zamora.

18 de febrero de 2026 - 21:15
“Los carnavales son una herramienta de integración cultural. Los barrios se expresan a través de las murgas y desde el Gobierno municipal trabajamos para que los vecinos disfruten de las noches donde las agrupaciones dan a conocer los vestuarios y coreografías que preparan”: Julio Zamora, alcalde de Tigre, quien visitó los barrios que desplegaron su fiesta.

“Es importante reconocer el trabajo que realizan los murgueros durante el año. Estamos muy contentos por todo el esfuerzo de los murgueros y la comunidad que nos deleitó durante todas las jornadas. Hubo mucho baile y color que disfrutó toda la familia”, declaró Gisela Zamora, secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión.

Luego comenzó el desfile de murgas junto a “Amistad o Nada”; “Lucerito”; “La 20”; “Los Pitufos de Tigre”; “Los Renegados de Rincón”; “Los Trapitos de mi Barrio”; “Talento y Humildad”; “Los Forasteros de Rincón” y “Los Descontrolados de Rincón”.

En la culminación de los festejos estuvieron presentes “Los Flores”; “Los del Fondo”; “Los Nuevos Reyes de la Ilusión”; “Los Incomparables”; “Comparsa Yeimara” y “Los Caprichosos de Torcuato”.

También ocurrió una fiesta con la participación de familias que disfrutaron toda la temporada de verano en los polideportivos del Municipio de Tigre, que incluyó a los vecinos de la Tercera Edad.

