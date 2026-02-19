urgente24
Paro general contra la Reforma Laboral, con quorum OK si incluyen a las fintech (dice el PRO)

FOTO: xAI / Grok
Paro general con éxito asegurado porque el transporte está restringido. La Reforma Laboral se votará en Diputados, y hay quorum si incluyen a las fintech.

19 de febrero de 2026 - 00:57

EN VIVO

"Paro general exitoso sin consecuencias concretas": muy interesante el análisis del Topo Rodriguez en el inicio de la jornada de huelga contra la Reforma Laboral, redactada por 2 estudios jurídicos que Federico Sturzenegger conoce (dicen), que incluyeron el desastre del artículo 44 sobre Accidentes. Una CGT (Confederación General del Trabajo) que hace mucho tiempo no suma gente sino que sufre merma (entre despidos, cuentapropistas, autónomos y clandestinos) podrá festejar una medida de fuerza exitosa: gran parte del transporte se encuentra paralizado, y los trabajadores mercantiles adhirieron, con lo cual gran parte del comercio no abrirá sus puertas.

Pero no habrá consecuencias, por ahora: en la Cámara de Diputados ha funcionado la presión gubernamental, de diferente calibre, calidad y cantidad. A esta hora, hay 116 para el quórum bien asegurados, recordó Topo Rodriguez. El PRO no estaba en su cuenta. Pero si se sube el PRO se llegará a 128. Faltaría apenas 1 para el quorum. En verdad, el objetivo es 130. Pregunta: ¿Qué se precisa para que se siente el PRO? En la Comisión Conjunta de Legislación Laboral y Presupuesto, que se hizo en Diputados, lo dijo Fernando De Andreis, 'sombra' de Mauricio Macri: Si contemplan a las fintech, hay quórum asegurado. Recordemos: el PRO reclama que las billeteras digitales puedan ofrecer cuentas Sueldo tal como los bancos comerciales. Es una reivindicación de Mercado Pago, que le ha negado el ministro Luis Caputo, a pedido de la banca.

El dictamen de mayoría en Diputados alcanzó 44 firmas: La Libertad Avanza + UCR + Innovación Federal + Producción y Trabajo + Independencia. También acompañaron los vocales del PRO, el MID y el rionegrino Sergio Capozzi (Provincias Unidas), pero en disidencia porque, precisamente, reclaman incorporar la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales.

Vayamos a las novedades de última hora:

------------------------------------

Live Blog Post

Mercado Pago reitera su reclamo

En el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó el dictamen sobre Ley de Modernización Laboral. En esa ocasión habló Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech: “Vengo a hablar de algo muy concreto, si los trabajadores pueden elegir dónde cobrar su salario o no”

Luego: “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”.

El representante de las Fintech aseguró que esta modificación “no implica reemplazar el sistema bancario existente, sino reconocer una transformación ya ocurrida en la economía real”.

“Los argentinos ya eligieron a las billeteras virtuales. El 75% de todos los movimientos digitales de dinero, que ascienden a casi 600 millones por mes, van hacia o desde una billetera virtual”, añadió.

El PRO llevará el tema a la sesión.

Live Blog Post

LLA y aliados ratificaron la sesión para hoy jueves 19/02 a las 14:00

El Senado aprobó 219 artículos, en Diputados el dictamen de mayoría tiene 218 artículos. El jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni (LLA / Córdoba), informó que el despacho reproduce la media sanción del Senado menos el artículo 44 sobre licencias por enfermedad.

Así debería volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, antes de la apertura de sesiones ordinarias 2026: es la meta del oficialismo.

A pedido de LLA y aliados, fue confirmada la convocatoria a la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral este jueves 19/02 desde las 14.00.

Firmaron el pedido de sesión por LLA, Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch; y los jefes de bloques

  • Cristian Ritondo (Pro),
  • Alberto Arrúa (Innovación Federal),
  • Pamela Verasay (UCR),
  • Gladys Medina (Independencia),
  • Oscar Zago (MID),
  • Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y
  • Karina Maureira (La Neuquinidad).
Live Blog Post

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

En una de las intervenciones más oficialistas que se le recuerde, el periodista de LN+, Luis Majul, dijo que los casi mil cesanteados podrían aprovechar las cesantías para dedicarse al delivery, a conducir autos de alquiler o a ponerse parripollos y canchas de pádel.

"Yo quisiera medir dos metros, pero no mido dos metros, es la realidad. Las cosas suceden", justificó Majul al analizar el drama que se vivía en las inmediaciones de la planta de San Fernando.

Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo. Pero, de esos 920 personas… ¿Cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?. Mañana y pasado mañana muchos se irán a una app que reparte comida u otras cosas. O a la app para manejar auto. O se pondrán, con la indemnización, un parripollo o una cancha de pádel. Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo. Pero, de esos 920 personas… ¿Cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?. Mañana y pasado mañana muchos se irán a una app que reparte comida u otras cosas. O a la app para manejar auto. O se pondrán, con la indemnización, un parripollo o una cancha de pádel.

Live Blog Post

La Fraternidad a Pettovello: "Estamos pensando en el paro por tiempo indefinido"

La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron el paro pese a la intimación del Ministerio de Capital Humano de “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar”. Ambos sindicatos están bajo una conciliación obligatoria por los conflictos por reclamos salariales.

La cartera que dirige Sandra Pettovello remarcó que si los gremios de colectiveros y de maquinistas de trenes adherían al paro estarían generando una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, insistió el Ministerio en un breve comunicado.

En tanto, sin importarle lo de Pettovello, en la sede de La Fraternidad, Omar Maturano recibió a los gremios del Frente Sindical Unidad para debatir un plan de lucha.

Maturano, líder de La Fraternidad, recibió a 30 referentes del FreSU: «Yo creo que la reforma no sale si nosotros hacemos un paro por tiempo indeterminado. Esa medida la tengo pensada y que se arreglen los políticos, el Presidente y los gobernadores».

Live Blog Post

Marítimos en pie de guerra con Prefectura: Mantienen el paro total

Los marítimos, en pie de guerra. Luego de que la Prefectura Naval Argentina amenazara a los patrones navales que adhieran al paro general contra la reforma laboral, en particular los propietarios de remolcadores, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) ratificó y continúa la huelga en todos los puertos del país.

A través de una carta dirigida al Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez, FESIMAF respondió la advertencia que había lanzado Prefectura a los remolcadores, y sostiene que "el derecho a huelga se encuentra consagrado en la Constitución Nacional", además de que se trata de "una medida previamente anunciada, con la debida antelación a efectos de que se tomen todos los recaudos relacionados con la seguridad de la navegación y la protección ambiental".

FESIMAF - PNA Prefecto Giménez Pérez 18.02.2026

"Dicha medida fue ampliamente informada y difundida a todos los entes con incumbencia en la actividad (armadores, Cámaras, tripulantes, fletadores, autoridades portuarias, marítimas etc.), por lo que resulta llamativo la Nota" de la Prefectura "al Presidente de la Cámara de Actividades de Remolcadores", indica la carta, firmada por Mariano Moreno y Raúl Durdos, Secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral y Secretario General de FESIMAF, respectivamente.

"Asimismo, es peculiar la aclaración sobre temas normativos sin ningún pedido de la contraparte (Cámara), ya que no hay referencia a ninguna nota emitida por dicha Cámara, además de no ser firmada por la máxima autoridad de dicha Prefectura de Zona", añaden.

"Somos profesionales del mar y río, ampliamente conocedores de nuestras responsabilidades profesionales y legales, e intervendremos habida cuenta de una contingencia que suceda en las actividades de los buques, pero también ejerceremos nuestros derechos y no permitiremos que bajo maniobras ocultas se viole el derecho de huelga que estamos ejerciendo", cuestionó la Federación, que agrupa a 9 gremios del sector.

En este sentido, aclaran que están "dispuestos a intervenir cuando existan cuestiones que tengan que ver con la seguridad de la vida humana en el Mar y los bienes, en todos aquellos casos genuinos, pero no aquellos creados con la intención de tratar de romper el derecho a huelga". En este último punto, mencionan el caso del “Costa Diadema" de bandera Italia, "donde el Práctico, Capitán Claudio Gustavo Díaz, tenía conocimiento explícito de la medida de fuerza".

"Es por ello que hacemos responsable a la Prefectura Naval Argentina de poner a los buques en situación de riesgo y no a los trabajadores de los remolcadores, en tanto y en cuento sabíamos, como dijéramos 'ut supra' que existe una medida de fuerza, aun así, esa Institución permite que buques ingresen a una zona donde si no tienen el apoyo de remolcadores, puedan llegar a tener una situación de emergencia", remata la carta.

Live Blog Post

Denuncia penal a los senadores que votaron el artículo 44

La abogada Valeria Carreras solicitó en sede judicial que se investigue “la inclusión del artículo 44 del proyecto, que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral previsto en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.

senado
En color verde, los nombres de los senadores nacionales denunciados.

En color verde, los nombres de los senadores nacionales denunciados.

Según su denuncia penal, el artículo cuestionado fue incorporado “en el tramo final del debate en el Senado”, introduciendo cambios sustanciales en el esquema de remuneraciones durante licencias por enfermedad inculpable.

Para la denunciante, la modificación fue agregada “sin el debido debate y sin que varios legisladores tuvieran conocimiento pleno de su contenido”.

En el escrito se citan declaraciones públicas de senadores que habrían manifestado que “no vieron esa modificación” o que fue agregada de manera intempestiva.

Incluso, se menciona que Bullrich habría reconocido que se trató de un “error” en la redacción.

Según la presentación, la senadora admitió públicamente que “puede pasar un error en 210 artículos” y que la norma original no distinguía entre enfermedades leves y graves.

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de: Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal); y falsedad ideológica en documento público (art. 293 del Código Penal),

Carreras sostiene que los senadores “aprobaron el proyecto en su totalidad, incluyendo esta modificación controvertida, sin haber ejercido el control debido sobre su contenido”.

Además, plantea que la inclusión del artículo podría haber implicado “una alteración ideológica del documento público (el proyecto de ley) con conocimiento de su falsedad o negligencia grave”.

También pidió un análisis pericial para determinar “el momento y autor de la inclusión del art. 44” y que se remita copia al Presidente del Senado para el trámite correspondiente en caso de avanzar con el proceso.

En la denuncia se remarca que, si bien los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, esta “no impide la investigación penal ni el desafuero si procede”.

Live Blog Post

"Diputado que da quorum, diputado que traiciona al pueblo"

Octavio Argüello, dirigente de Camioneros, durante su presencia en la Cámara de Diputados, sostuvo que la Reforma Laboral no apunta a la tecnología sino a «ganar mayor plusvalía» para los sectores concentrados. Para el sindicalista, la reforma «nos lleva al 1900, donde los trabajadores no teníamos un solo derecho (...) y nos devuelve a la época de Patrón Costas».

Octavio-Arguello-de-la-CGT-Diputados
Octavio Arg&uuml;ello en Diputados.

Octavio Argüello en Diputados.

Argüello se dirigió a los legisladores de los bloques dialoguistas y advirtió que, «aquel que dé quórum está traicionando al pueblo, no solamente el que vota, el solo hecho de dar quórum es estar traicionando al pueblo». Concluyó con una fuerte advertencia ante el inminente tratamiento en el recinto: «Toda victoria es relativa y toda derrota transitoria, no sea cosa que mañana se dé vuelta la torta y vayan a tener que aclarar la traición que están por cometer».

A su lado, el líder del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, vinculó el debate con la crisis industrial, denunciando que «cada una hora en Argentina cierra una empresa» y citó como ejemplo los 900 despidos en la firma FATE.

El dirigente advirtió a los legisladores que no se olvidará a quienes traicionen los intereses populares: «No dejen sus convicciones en las puertas de la Cámara de Diputados».

Él adelantó que la central obrera endurecerá su plan de lucha: «Comienza la resistencia y la lucha».

Live Blog Post

Paro general: Qué colectivos seguirán funcionando sí o sí

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las líneas pertenecientes al grupo DOTA no se sumarán al paro. Eso significa que las siguientes van a operar con normalidad: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570.

El resto de las líneas sí adhieren a la medida junto con la CGT, por lo que lo más conveniente es que quien no encuentre su recorrido habitual en esa lista empiece a buscar alternativas.

La UTA (Unión Tranviarios Automotor): "La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral".

"Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa".

"La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".

"Asimismo, reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida".

"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio Nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad. Saludo a Ud. atentamente".

Live Blog Post

Paro general: Flybondi traslada su operación a Ezeiza

Flybondi informa que, debido al paro general convocado para el 19/02, su operación desde/hacia el Aeropuerto Jorge Newbery será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En dicha terminal, la compañía cuenta con autoprestación del servicio de handling (asistencia en tierra a los aviones y a los pasajeros), al igual que en el 80% de los aeropuertos nacionales donde opera.

Por lo tanto, realizará 100 vuelos y transportará a más de 16.000 pasajeros. Sin embargo, la aerolínea debió ajustar su operación durante la jornada, lo que implicó cambios tanto de aeropuertos como de horarios. Asimismo, no se descarta que se produzcan nuevas afectaciones a la operación a lo largo del día.

Los pasajeros cuyo vuelo fue modificado con más de 4 horas de diferencia de su horario original, podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA.

La aerolínea recomienda chequear el estado de sus vuelos en https://flybondi.com/ar/flights.

Live Blog Post

Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro de la CGT

Aerolíneas Argentinas decidió cancelar por el paro de la CGT 255 vuelos que afectarán por lo menos a unos 31.000 pasajeros de toda la red de operaciones. La medida conlleva una pérdida para la empresa cercana a los 3 millones de dólares.

32 vuelos regionales, cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

Por otra parte, la compañía adelantó que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

Aerolíneas Argentinas informó que tomó acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

Live Blog Post

Rubén Pollo Sobrero: "paro ferroviario empezó a las 21.30 del miércoles, ya no corren trenes"

“A partir de las 21 30 horas las formaciones del Sarmiento comenzaron a volver vacías a Castelar. El jueves 19 de febrero no se moverá un solo tren en toda la Argentina” informó Rubén Pollo Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste.

Ante las amenazas del gobierno nacional de sancionar a los trabajadores del gremio de La Fraternidad que adhieran a la protesta (ya que estarían alcanzados por una supuesta conciliación obligatoria), el gremialista desafió: “Si tocan al señor Omar Maturano la Unión Ferroviaria lo va a acompañar. No aceptamos ninguna presión sobre los compañeros fraternales. Vamos a garantizar la protesta”.

“No se trata de un ‘parito’ transitorio, vamos a continuar en la lucha contra la Reforma Laboral. Defendiendo los derechos de los trabajadores porque se están amenazando conquistas históricas como la jornada de 8 horas. No vamos a permitir que nos quiten lo que hemos luchado tanto por conseguir”.

Live Blog Post

Paro general contra la reforma laboral: Tampoco habrá bancos

"La Asociación Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves, a partir de la 0.00hs, en el marco del tratamiento y votación de la regresión laboral en el Congreso de la Nación", anunció el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios.

"Convocamos a todas las trabajadoras y los trabajadores bancarios a sumarse activamente a esta medida de fuerza, en defensa del salario, la estabilidad laboral y la dignidad del trabajo", agrega el comunicado.

Live Blog Post

Comencemos por el principio: Es paro general de alta adhesión

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves 19/02 su 4to. paro general contra la gestión de Javier Milei, cuando la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Reforma Laboral.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional sin movilización y aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros 2 cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), él aseguró que “no están en contra de una Reforma Laboral, pero sí de perder derechos”.

Un grupo de gremios 'duros' de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos 'clasistas', decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso.

“Este proyecto no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”, sostuvo el titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, al exponer en el debate de comisión en Diputados.

------------------------------------

