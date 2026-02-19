Paro general contra la Reforma Laboral, con quorum OK si incluyen a las fintech (dice el PRO)

Live Blog Post

Los marítimos, en pie de guerra. Luego de que la Prefectura Naval Argentina amenazara a los patrones navales que adhieran al paro general contra la reforma laboral, en particular los propietarios de remolcadores, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) ratificó y continúa la huelga en todos los puertos del país.

A través de una carta dirigida al Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez, FESIMAF respondió la advertencia que había lanzado Prefectura a los remolcadores, y sostiene que "el derecho a huelga se encuentra consagrado en la Constitución Nacional", además de que se trata de "una medida previamente anunciada, con la debida antelación a efectos de que se tomen todos los recaudos relacionados con la seguridad de la navegación y la protección ambiental".

FESIMAF - PNA Prefecto Giménez Pérez 18.02.2026

"Dicha medida fue ampliamente informada y difundida a todos los entes con incumbencia en la actividad (armadores, Cámaras, tripulantes, fletadores, autoridades portuarias, marítimas etc.), por lo que resulta llamativo la Nota" de la Prefectura "al Presidente de la Cámara de Actividades de Remolcadores", indica la carta, firmada por Mariano Moreno y Raúl Durdos, Secretario de Medio Ambiente y Salud Laboral y Secretario General de FESIMAF, respectivamente.

"Asimismo, es peculiar la aclaración sobre temas normativos sin ningún pedido de la contraparte (Cámara), ya que no hay referencia a ninguna nota emitida por dicha Cámara, además de no ser firmada por la máxima autoridad de dicha Prefectura de Zona", añaden.

"Somos profesionales del mar y río, ampliamente conocedores de nuestras responsabilidades profesionales y legales, e intervendremos habida cuenta de una contingencia que suceda en las actividades de los buques, pero también ejerceremos nuestros derechos y no permitiremos que bajo maniobras ocultas se viole el derecho de huelga que estamos ejerciendo", cuestionó la Federación, que agrupa a 9 gremios del sector.

En este sentido, aclaran que están "dispuestos a intervenir cuando existan cuestiones que tengan que ver con la seguridad de la vida humana en el Mar y los bienes, en todos aquellos casos genuinos, pero no aquellos creados con la intención de tratar de romper el derecho a huelga". En este último punto, mencionan el caso del “Costa Diadema" de bandera Italia, "donde el Práctico, Capitán Claudio Gustavo Díaz, tenía conocimiento explícito de la medida de fuerza".

"Es por ello que hacemos responsable a la Prefectura Naval Argentina de poner a los buques en situación de riesgo y no a los trabajadores de los remolcadores, en tanto y en cuento sabíamos, como dijéramos 'ut supra' que existe una medida de fuerza, aun así, esa Institución permite que buques ingresen a una zona donde si no tienen el apoyo de remolcadores, puedan llegar a tener una situación de emergencia", remata la carta.