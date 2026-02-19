Paro general contra la Reforma Laboral, con quorum OK si incluyen a las fintech (dice el PRO)

"Paro general exitoso sin consecuencias concretas": muy interesante el análisis del Topo Rodriguez en el inicio de la jornada de huelga contra la Reforma Laboral, redactada por 2 estudios jurídicos que Federico Sturzenegger conoce (dicen), que incluyeron el desastre del artículo 44 sobre Accidentes. Una CGT (Confederación General del Trabajo) que hace mucho tiempo no suma gente sino que sufre merma (entre despidos, cuentapropistas, autónomos y clandestinos) podrá festejar una medida de fuerza exitosa: gran parte del transporte se encuentra paralizado, y los trabajadores mercantiles adhirieron, con lo cual gran parte del comercio no abrirá sus puertas.
Mercado Pago reitera su reclamo
En el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó el dictamen sobre Ley de Modernización Laboral. En esa ocasión habló Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech: “Vengo a hablar de algo muy concreto, si los trabajadores pueden elegir dónde cobrar su salario o no”
Luego: “Argentina necesita una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y económica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que en ese mismo proceso haya quedado excluido del debate un artículo que introducía mayor libertad y competencia: la libre elección de acreditación salarial”.
El representante de las Fintech aseguró que esta modificación “no implica reemplazar el sistema bancario existente, sino reconocer una transformación ya ocurrida en la economía real”.
“Los argentinos ya eligieron a las billeteras virtuales. El 75% de todos los movimientos digitales de dinero, que ascienden a casi 600 millones por mes, van hacia o desde una billetera virtual”, añadió.
El PRO llevará el tema a la sesión.
Deja tu comentario