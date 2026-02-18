Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla

¿Cinthia se quedó callada? Por supuesto que no. La panelista recurrió a sus historias de Instagram para contraatacar y lo hizo yendo directo al hueso: "Que mensajes tan tristes de parte de la 'cabeza' de un 'equipo'". Y como si eso no fuera suficiente, dejó abierta una puerta que promete más ruido: "Cuando tenga un rato libre respondo esta vergüenza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Moria_Casan/status/2024150955789312323&partner=&hide_thread=false Querida MARIANA,la silla vacía es la k corresponde a la persona k viene 2 veces a la semana,si seguiste el programa ,anda para atrás y veras k ella es la única creo k arreglo 2 veces de star ,no caigas en la trampa de las k les gusta el show ,pero hacen como k se toman todo… — Moria Casán (@Moria_Casan) February 18, 2026 Publicación en X de @Moria_Casan.

En Sálvese Quien Pueda aseguran que Moria Casán pidió la cabeza de Cinthia Fernández

Pero lo que le da verdadero espesor a esta historia no es solo el ida y vuelta de frases filosas. Es lo que se cocina puertas adentro. Porque según lo que reveló Majo Martino en "Sálvese Quien Pueda", la desvinculación de Cinthia del ciclo matutino de El Trece ya sería un hecho consumado. Y la fuente no es menor: "Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más", lanzó la periodista, sin titubeos.

Sin embargo, el asunto tiene más capas. Porque la producción, al parecer, no estaría del todo alineada con esa versión. La propia Martino aclaró la contradicción: "Desde la producción me dicen que es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más".

Y como si la tensión institucional no fuera suficiente, Martino sumó los detalles de la intimidad que suelen ser los que terminan de romper cualquier vínculo laboral: "Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo, del vestuario, y que llega tarde". Pequeñas goteras que, acumuladas, terminan hundiendo el barco.

