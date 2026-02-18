Hay personas que, cuando se enojan, guardan silencio. Y hay personas como Moria Casán, que cuando se enojan, lo gritan desde todos los rincones posibles —la televisión, las redes sociales y, si hace falta, desde el balcón. La One tiene sus límites, y al parecer Cinthia Fernández los cruzó todos.
"NO LA AGUANTA MÁS"
Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla
Con un mensaje cargado de ironía, Moria Casán profundizó en su descontento con Cinthia Fernández y el cruce ya no tiene retorno.
Lo que empezó como una chispa en el piso de "La mañana con Moria" —ese cruce explosivo entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández que puso en vilo a más de un televidente— mutó en algo bastante más complejo que un simple entredicho televisivo. El primer capítulo de esta guerra lo escribió la conductora con una sola palabra: therian. Así, con esa referencia a los jóvenes que se autoperciben animales, Moria describió a Fernández después de que Marcovecchio la comparara con un chihuahua. Pero lo mejor —o lo peor, según desde dónde se mire— estaba por venir.
Cuando en las redes sociales comenzaron a circular especulaciones sobre la ausencia de Cinthia en el programa, Moria no se hizo la desentendida. Ante el comentario de una usuaria, la conductora respondió sin anestesia.
Con un tuit filoso, Moria Casán explicó la ausencia de Cinthia Fernández
"Querida MARIANA, la silla vacía es la k corresponde a la persona k viene 2 veces a la semana, si seguiste el programa, anda para atrás y veras k ella es la única creo k arreglo 2 veces de estar". Hasta ahí, una explicación. Pero Moria no es de quedarse a mitad de camino.
El remate fue completamente inesperado: "No caigas en la trampa de las k les gusta el show, pero hacen como k se toman todo personal y despues me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todxs todas y los nuevos therians, k necesitan su hábitat, Elba mando al chihuahua a la cucha. Y tal vez necesitan oxígeno de un parke y no aire televisivo #SHOW".
¿Cinthia se quedó callada? Por supuesto que no. La panelista recurrió a sus historias de Instagram para contraatacar y lo hizo yendo directo al hueso: "Que mensajes tan tristes de parte de la 'cabeza' de un 'equipo'". Y como si eso no fuera suficiente, dejó abierta una puerta que promete más ruido: "Cuando tenga un rato libre respondo esta vergüenza".
En Sálvese Quien Pueda aseguran que Moria Casán pidió la cabeza de Cinthia Fernández
Pero lo que le da verdadero espesor a esta historia no es solo el ida y vuelta de frases filosas. Es lo que se cocina puertas adentro. Porque según lo que reveló Majo Martino en "Sálvese Quien Pueda", la desvinculación de Cinthia del ciclo matutino de El Trece ya sería un hecho consumado. Y la fuente no es menor: "Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más", lanzó la periodista, sin titubeos.
Sin embargo, el asunto tiene más capas. Porque la producción, al parecer, no estaría del todo alineada con esa versión. La propia Martino aclaró la contradicción: "Desde la producción me dicen que es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más".
Y como si la tensión institucional no fuera suficiente, Martino sumó los detalles de la intimidad que suelen ser los que terminan de romper cualquier vínculo laboral: "Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo, del vestuario, y que llega tarde". Pequeñas goteras que, acumuladas, terminan hundiendo el barco.
-------------------------------
