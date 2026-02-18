Luego de confirmarse que habrá sesión en cámara de diputados este jueves a las 14hs para debatir la reforma laboral, la CGT confirmó que habrá paro general a modo de protesta. Utedyc anunció su adhesión y esto hizo que la AFA deba reprogramar cuatro encuentros de Primera División. Lanús vs Flamengo se disputará sin problemas.
Paro general de la CGT: AFA reprogramó los partidos suspendidos del jueves
Luego de que se confirmara el paro general de la CGT de este jueves la AFA movió los cuatro partidos correspondientes a la Liga Profesional
Son horas más que convulsionadas en la Argentina donde se está debatiendo la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional donde generó un contrapunto con la clase trabajadora. Es por esta razón que la CGT convocó a un paro general donde uno de los gremios que se adhirió fue Utedyc (La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).
Esto hizo que cuatro encuentros de Primera División deban ser reprogramados ante la falta de personal para el funcionamiento de los estadios, sin contar otras actividades afectadas como por ejemplo el transporte. Los encuentros que estaban pautados eran: Defensa y Justicia vs Belgrano - San Lorenzo vs Estudiantes (RC) - Independiente Rivadavia vs. Independiente -Instituto vs. Atlético Tucumán.
Ya en horas del mediodía los clubes habían tomado nota de que era más que factible que finalmente se cancelen los encuentros y, con el paro confirmado por parte de la CGT para este jueves, tanto Liga Profesional como AFA pusieron manos a la obra para reprogramar los partidos dentro de este fin de semana para que no haya problemas a futuro en la programación.
AFA reprogramó los partidos del jueves
Independiente Rivadavia vs Independiente ya fue reprogramado para el sábado 21 de febrero a las 17hs. Instituto vs Atlético Tucumán se pasó para el viernes 20 de febrero a las 20hs. San Lorenzo vs Estudiantes (RC) pasará para el domingo (Horario a confirmar) y Defensa y Justicia vs Belgrano se disputará el sábado (Horario a confirmar). Al mismo tiempo se reprogramó el partido de Vélez vs River que irá el domingo 22 de febrero a las 19:15hs.
Por otra parte la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo se disputará sin inconvenientes este jueves a partir de las 21:30hs en La Fortaleza Granate, donde el club del Sur del Gran Buenos Aires ya contrató a personal privado para poder hacerle frente a esta cita tan especial donde se medirá contra el campeón de la Copa Libertadores.
