Jueves 19/02, la suerte está echada

Imagen creada con IA/GROK.
Imagen creada con IA/GROK.

Vísperas de jornada complicada: jueves 19/02 de paro general con masiva adhesión y protesta en las calles mientras Milei intente aprobar la reforma laboral.

18 de febrero de 2026 - 18:01

EN VIVO

Miércoles (18/02) movidito, con el cierre de FATE copando las noticias en medio de intentos desesperados del Gobierno por victimizarse, incluso llegando al límite de acusar a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, de "kirchnerista". Pero no es un caso aislado: desde que Javier Milei asumió la Presidencia cerraron 21.938 empresas (-4,3%) y 2.436 industrias (-4,9%).

Urgente24 ya lo planteó: el problema es la falta de un plan ante el industricidio(llamado por el Gobierno "reconversión de la industria nacional"). Es verdad que muchos países han iniciado procesos de reconversión, pues los tiempos cambian, pero siempre con un debate y, sobre todo, con un plan. La pregunta es inevitable: ¿cuál es el plan de Milei / Caputo para reemplazar este modelo? Si la reconversión es solamente importar, es un problema grave. El Gobierno está matando a industrias, empresas y pymes. Y el único plan que parecen tener es el financiero (que favorece a unos pocos...)

Pero el jueves (19/02) será mucho más movido aún: ya hay sesión convocada para que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que "obsesiona" a Milei, mientras en las calles se espera una fuerte protesta en medio de un paro general con una adhesión masiva. UTA, que falta confirmar, acaba de hacerlo: no habrá colectivos. Tampoco circularán trenes, subtes ni taxis. Los marítimos ya iniciaron un paro total en todos los puertos por 48 horas. Y el personal aeronáutico se suma al paro. Los bancos no atenderán. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) -el gremio más numeroso de la Argentina- también adhiere a la huelga.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

FATE: La Justicia ordenó el desalojo de los trabajadores, pero se niegan a irse

Tensión en la fábrica de FATE en San Fernando. La Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de los trabajadores que se encuentran protestando en la planta por el cierre, pero ellos se niegan a irse. Ya está la Policía en el lugar.

“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.

“Yo creo que sería un hecho escandaloso que, ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, ahora venga la policía a no permitirnos tener el derecho mínimo de poder ejercer nuestro reclamo justo de volver a nuestros puestos de trabajo”, declaró a la prensa el sindicalista Alejandro Crespo.

Tras esto, disparó: “Si esa es la forma en que van a solucionar los problemas que hay en el país, van a tener que corrernos de la fábrica y después de las calles. Nos quedamos esperando la negociación pertinente que busque la solución que planteada de forma correcta”.

Live Blog Post

Natalia Motyl: "Vamos a volver a vivir lo peor de los '90 sin lo mejor de los '90" (y expone a Milei con archivo)

La economista libertaria Natalia Motyl, quien en el pasado supo ser cercana a Javier Milei pero tomó distancia cuando se alió al PRO (sobre todo, por la incorporación de Luis Caputo al Gabinete), cuestionó duramente la política económica del Gobierno, además de los argumentos mileístas.

También acudió al archivo para mostrar lo que decía Javier Milei cuando aún no era Presidente:

Para finalizar, la 'perlita': otra vez un archivo demoledor de Javier Milei:

Live Blog Post

Derrumbe: Supermercado La Anónima en alerta por caída de ventas y 7 veces más morosidad

La histórica cadena de supermercado patagónica La Anónima encendió todas las alarmas en el sector financiero nacional: los números no cierran y los clientes, castigados por el bolsillo, directamente dejaron de pagar. La morosidad se disparó casi siete veces, dejando un agujero negro que amenaza la estabilidad de la firma.

Mientras la empresa intenta mantener las persianas arriba, el consumo interno se desmorona como castillo de naipes. Ya no se trata solo de que la gente compra menos, sino de que los que compraron con la tarjeta propia de la casa no pueden cancelar sus deudas.

La Anónima informó que el monto por créditos incobrables trepó a $19.255 millones (el año pasado fue de $2.830 millones). El cliente ya no llega a pagar ni el mínimo de la tarjeta.

Live Blog Post

Tras 30 años, cerró La Paila, emblemática marca de dulces cordobesa (y van...)

Otro cierre, y van... ahora La Paila, reconocida empresa familiar de dulces de Córdoba con más de 30 años de trayectoria, anunció hoy su cierre por la “difícil e inestable realidad económica” en Argentina.

La familia propietaria comunicó la decisión a través de sus redes oficiales, atribuyendo el desenlace a la coyuntura macroeconómica que atraviesa el país y a la imposibilidad de sostener la producción con los estándares de calidad que los caracterizaban.

Live Blog Post

El Gobierno busca restar fuerza al paro general: Intimó a La Fraternidad y a UTA

La Secretaría de Trabajo intimó a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para que no adhieran al paro general de mañana porque, asegura, estarían "violando" la Conciliación Obligatoria "que está en trámite".

Cabe recordar que el gremio que nuclea a los choferes de colectivo está sometido a una conciliación obligatoria por un conflicto salarial que incluye a todo el interior del país, salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires que ya actualizó su paritaria.

La UTA, por lo que trascendió, entiende que se trata de un conflicto generalizado y no viola la conciliación obligatoria dispuesta por la puja salarial con las cámaras del transporte con jurisdicción en todas las provincias, a excepción del AMBA.

Ahora se espera la respuesta de dichos gremios: ¿levantarán el paro o seguirán adelante, con riesgo de graves sanciones?

La medida obedece a que el gremio que nuclea a los choferes de colectivo está sometido a una conciliación obligatoria por un conflicto salarial que incluye a todo el interior del país, salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires que ya actualizó su paritaria.

Live Blog Post

Riesgo País: Argentina pierde posiciones en el ranking regional

El riesgo país de Argentina se mantiene por encima de los 500 puntos y le cuesta el descenso. Hoy los bonos en dólares subieron pero también subió este indicador fundamental, que marca el riesgo de impago. Sin embargo, países vecinos están mejorando sus primas de riesgo y el lugar de Argentina en el ranking regional cayó.

Argentina es el segundo Estado con peor riesgo país de América Latina. Según JP Morgan, estos son los riesgo país de América Latina hoy, 18/02:

  • Uruguay: 75 pb
  • Chile: 95 pb
  • Paraguay: 117 pb
  • Perú: 138 pb
  • Guatemala: 143 pb
  • Panamá: 146 pb
  • Costa Rica: 153 pb
  • Rep. Dominicana: 182 pb
  • Honduras: 197 pb
  • Brasil: 202 pb
  • México: 218 pb
  • Colombia: 260 pb
  • El Salvador: 330 pb
  • Ecuador: 468 pb
  • Bolivia: 485 pb
  • Argentina: 515 pb
  • Venezuela: 7761 pb

Live Blog Post

Paro general: Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos y descuenta el día a trabajadores

Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves 19, debido al paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral.

“De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde AA.

Cabe recordar que los sindicatos aeronáuticos comunicaron su adhesión a la medida, lo que impactará en la operación de vuelos de cabotaje y destinos internacionales durante ese día.

Aerolíneas Argentinas alcanzó un acuerdo histórico.

Live Blog Post

Reforma laboral: Dictamen de mayoría con 44 firmas

El oficialismo logró tener dictamen de mayoría, con 44 firmas, de la reforma laboral en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, reunidas en plenario.

Según publica Semanario Parlamentario, las firmas fueron de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo, e Independencia. También firmaron el Pro y el MID, pero en disidencia.

Cabe destacar que en Innovación Federal están contenidos tres salteños de Gustavo Sáenz, cuatro misioneros de Hugo Passalacqua y dos de Formosa y San Luis. Independencia, en tanto, son diputados tucumanos. Producción y Trabajo son los dos sanjuaninos.

Se trata de los gobernadores considerados dialoguistas, que ayer habían advertido al Gobierno que no votarían el artículo 44 de la reforma laboral. Dicho artículo hoy fue eliminado del proyecto para lograr los votos necesarios.

Se firm&oacute; dictamen de mayor&iacute;a en el plenario de comisiones en Diputados (Foto: NA).

Live Blog Post

Lo mira por TV, desde USA: Milei ya está rumbo a Washington

Javier Milei partió esta tarde rumbo a Washington para participar en la primera reunión de la "Junta de Paz" creada por Donald Trump. De esta manera el Presidente no estará mañana en la Argentina, en un día por demás caliente, cuando se lleve a cabo el paro general, la manifestación frente al Congreso y el debate en Diputados de la reforma laboral.

El encuentro de la Junta creada por Trump será el jueves a las 10 de la mañana (las 12 de Argentina), en el edificio vidriado del Instituto de la Paz, una organización que el presidente estadounidense rebautizó colocándole su apellido delante. El mismo día por la noche Milei partirá de regreso a Buenos Aires, a donde arribará el viernes por la mañana temprano.

Además la Argentina, irán a la Junta los presidentes de Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiján, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

Live Blog Post

La "emergencia" del Hércules de la Fuerza Aérea Argentina enciende alertas

Ayer (17/02), tal como informó Urgente24, el Hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Dinamarca para buscar repuestos para los aviones F-16 se declaró en "emergencia" a la altura de Curitiba y tuvo que volver a El Palomar. Oficialmente no se brindó ninguna información sobre el incidente ni si pudo solucionarse. Pero en el sector se encendieron alertas.

El sitio especializado Zona Militar publicó este miércoles (18/02) una nota firmada por Mariano Germán Videla Solá en la que advierte sobre la "crítica situación que atraviesa la flota de Hércules de la Fuerza Aérea Argentina".

"Si bien el episodio no pasó a mayores, vuelve a poner sobre la mesa la situación del estado de mantenimiento y la disponibilidad de los aviones Hércules, esenciales para las operaciones logísticas y para la Campaña Antártica de Verano. El hecho reaviva las preocupaciones sobre la frágil situación que atraviesa la flota de transporte militar, un componente clave que hoy opera al límite de sus capacidades", dice el artículo.

Y agrega que "a pesar de los enormes esfuerzos del personal técnico de la Fuerza Aérea, la flota muestra cada vez con mayor claridad el paso del tiempo: el C-130H TC-61, primera unidad incorporada en 1968, permanece fuera de servicio por hallazgos estructurales detectados durante su inspección en FAdeA, mientras que el L-100 TC-100, versión civil de mayor capacidad de carga, se encuentra inactivo desde hace años a la espera de definiciones sobre su modernización. A ello se suma la pendiente actualización del TC-60, que arribó desde Estados Unidos sin modernización en su aviónica. Estos tres casos reflejan el estrecho margen operativo con el que hoy trabaja la institución".

Live Blog Post

Otra denuncia contra Federico Sturzenegger

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue la contratación directa (y millonaria) del ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación.

Hace dos días, y por el mismo caso, Sturzenegger ya había sido denunciado penalmente por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, por los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265).

Live Blog Post

Superávit en enero, gracias a la venta de las represas hidroeléctricas

El Gobierno informó que comenzó el año con superávit en enero, a pesar de la fuerte caída de la recaudación tributaria. El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el excedente fiscal total fue de $1,1 billones, explicado por el ingreso extraordinario por la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.

Sin contar ese fondeo por única vez, el superávit total habría sido de $65.256 millones.

El dato de superávit se dio en un mes en que la recaudación impositiva tuvo una caída de 8% real en términos interanuales, según calculó Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Live Blog Post

Marítimos en pie de guerra con Prefectura: Mantienen el paro total en puertos

Luego de que la Prefectura Naval Argentina amenazara a los patrones navales que adhieran al paro general contra la reforma laboral, en particular los propietarios de remolcadores, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) ratificó y continúa la huelga en todos los puertos del país.

Así lo notificó la FESIMAF en una dura carta dirigida al Prefecto General Guillermo José Giménez Pérez, en la que sostiene que "el derecho a huelga se encuentra consagrado en la Constitución Nacional", además de que se trata de "una medida previamente anunciada, con la debida antelación a efectos de que se tomen todos los recaudos relacionados con la seguridad de la navegación y la protección ambiental".

"Hacemos responsable a la Prefectura Naval Argentina de poner a los buques en situación de riesgo y no a los trabajadores de los remolcadores, en tanto y en cuento sabíamos, como dijéramos 'ut supra' que existe una medida de fuerza, aun así, esa Institución permite que buques ingresen a una zona donde si no tienen el apoyo de remolcadores, puedan llegar a tener una situación de emergencia", remata la carta.

Live Blog Post

Reforma laboral: Diputados ya oficializó la convocatoria a la sesión

Con dictamen de mayoría asegurado, ya fue convocada oficialmente la sesión de mañana (19/02) en Diputados para tratar la reforma laboral.

La sesión será este jueves a partir de las 14 y los libertarios tienen prácticamente asegurado el quórum.

El oficialismo logró este miércoles avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto de modernización laboral en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Al inicio del plenario, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, anunció que eliminarían el artículo 44 del proyecto ante los cuestionamientos de los bloques aliados. Ese artículo, que fue incluido en el Senado en la última tanda de modificaciones, establecía una reducción del salario al 50% o 75% en caso de enfermedad o accidente.

Sin embargo, los libertarios adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tiene como función asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo las contempladas en la Ley del Régimen de Trabajo Agrario. Este es un artículo que también generó rechazo de algunos aliados.

Otras noticias en Urgente24:

Cierre de FATE: De la conspiranoia de Javier Milei al asombro de Luis Caputo

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

