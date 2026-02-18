Jueves 19/02: la suerte está echada.

Live Blog Post

FATE: La Justicia ordenó el desalojo de los trabajadores, pero se niegan a irse

Tensión en la fábrica de FATE en San Fernando. La Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de los trabajadores que se encuentran protestando en la planta por el cierre, pero ellos se niegan a irse. Ya está la Policía en el lugar.

“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.

“Yo creo que sería un hecho escandaloso que, ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, ahora venga la policía a no permitirnos tener el derecho mínimo de poder ejercer nuestro reclamo justo de volver a nuestros puestos de trabajo”, declaró a la prensa el sindicalista Alejandro Crespo.

Tras esto, disparó: “Si esa es la forma en que van a solucionar los problemas que hay en el país, van a tener que corrernos de la fábrica y después de las calles. Nos quedamos esperando la negociación pertinente que busque la solución que planteada de forma correcta”.

