Javier Milei se 'instala' en USA: Dos viajes y 3 eventos en 30 días

Trump con aliados regionales

Además de a Milei, Trump invitó para el 7/3 a la reunión de aliados regionales a otros cinco presidentes: Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

milei consejo paz Javier Milei y Donald Trump en la firma de la conformación del Consejo de Paz.

Aún no se conocen los ejes del encuentro al que convocó el estadounidense, pero si bien Milei no confirmó su asistencia, se descuenta que lo hará en función de la prioridad que le dio a la relación con USA.

Desde allí irá a Manhattan para el Argentina Week que se desarrollará del 9 al 12 de marzo y del que participarán empresarios globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos donde el gobierno libertario espera captar inversiones.

El 10/3 Milei ya estará en Buenos Aires pero no por mucho tiempo ya que viajará inmediatamente a Chile para asistir el 11 de marzo a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

