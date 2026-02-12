Javier Milei hará dos viajes a USA dentro de los próximos 30 días y podría haber hecho una tercera visita a ese país, pero canceló su participación del 10/2 a la Hispanic Prosperity Gala en Florida porque ya tenía agendado el 19/2 asistir a la reunión del Consejo de Paz.
CONSEJO DE PAZ
Javier Milei se 'instala' en USA: Dos viajes y 3 eventos en 30 días
Tras cancelar el viaje a Miami, Javier Milei participará de la reunión del Consejo de Paz. Volverá a USA en marzo donde sumó una invitación de Trump.
Javier Milei y su 15° viaje a USA
Con la participación de Milei confirmada a la reunión inaugural del Consejo de la Paz creado por Donald Trump en Washington, el presidente argentino llegará a los 15 viajes a USA en lo que va de su mandato.
Y el viaje número 16 se concretará el 9 de marzo cuando el libertario asista al “Argentina Week” en Nueva York.
Pero antes, el 7 de marzo, Milei podría participar de una cumbre de aliados regionales a la que convocó Trump en Miami. De confirmar su invitación, el mandatario argentino tendría que viajar antes de tiempo a USA ya que desde Miami viajará a Nueva York para el evento destinado a atraer inversiones a nuestro país, regresando a la Argentina el 10/3.
Sobre la reunión del Consejo de Paz, será la sesión inaugural del board creado por el presidente Trump para resolver conflictos mundiales, y en su primer cónclave se tratará la recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza.
Trump con aliados regionales
Además de a Milei, Trump invitó para el 7/3 a la reunión de aliados regionales a otros cinco presidentes: Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).
Aún no se conocen los ejes del encuentro al que convocó el estadounidense, pero si bien Milei no confirmó su asistencia, se descuenta que lo hará en función de la prioridad que le dio a la relación con USA.
Desde allí irá a Manhattan para el Argentina Week que se desarrollará del 9 al 12 de marzo y del que participarán empresarios globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos donde el gobierno libertario espera captar inversiones.
El 10/3 Milei ya estará en Buenos Aires pero no por mucho tiempo ya que viajará inmediatamente a Chile para asistir el 11 de marzo a la asunción presidencial de José Antonio Kast.
